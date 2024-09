Cette astuce infaillible permet de payer 25% moins cher les billets de train pour les vacances de Noël

Une très grande partie de la population est éligible à cette offre proposée par la SNCF. Les bénéficiaires peuvent même faire profiter leurs proches de ce bon plan.

Ce 2 octobre, la SNCF met en vente les billets de train pour les vacances de Noël. Il sera alors possible de réserver des billets pour des trajets allant du 15 décembre 2024 au 8 janvier 2025. Une échéance importante pour de nombreuses personnes qui souhaitent rejoindre leur famille pour célébrer le réveillon de Noël et même celui de la Saint-Sylvestre.

Malgré tout, un élément très contraignant peut constituer un sérieux frein pour les personnes qui souhaitent voyager pour rejoindre leur famille. Sans surprise, il s'agit du prix des billets de train. Car même pour les plus réactifs qui achètent leurs billets dès l'ouverture de la vente par la SNCF, le prix peut vite atteindre la centaine d'euros pour un trajet aller-retour selon la destination. Surtout lors des périodes de forte demande comme les vacances de Noël…

Certes, la SNCF propose à ses usagers des cartes de réduction comme la carte senior, la carte jeune ou encore l'abonnement max. Mais pour bénéficier de ces cartes de réduction, il faut généralement se situer dans une tranche d'âge particulière. Un facteur de fait excluant. De plus, étant donné qu'elles sont valables le plus souvent pour une longue période, elles sont surtout avantageuses pour les voyageurs réguliers. Pour ceux qui voyagent de manière ponctuelle, l'offre est peu attractive.

Heureusement, la SNCF permet à ses usagers de bénéficier de 25% de réduction pour un trajet aller-retour une fois par an. A noter qu'il est possible de profiter de cette remise toute l'année, et pas uniquement lors des vacances de Noël.

Ce bon plan s'appelle "Billet congé annuel". Il est valable pour les trajets en TGV Inoui, en TER et en Intercités. La liste des personnes pouvant bénéficier de cette réduction est assez large puisqu'elle englobe les salariés, les stagiaires, les agents de la fonction publique, les artisans, les exploitants agricoles, les personnes qui touchent le chômage, les retraités et les orphelins (ainsi que les veufs ou veuves de guerre).

Et ce n'est pas tout. En effet, les bénéficiaires de cette réduction peuvent également faire profiter leurs proches des 25% de remise. Voici les proches concernés : conjoint, enfants de moins de 21 ans et parents pour les célibataires. Deux conditions sont toutefois requises pour profiter de l'offre "Billet congé annuel" : celle-ci s'applique uniquement pour un voyage en France d'au moins 200 kilomètres aller-retour. Par ailleurs, l'offre n'est pas cumulative avec les autres cartes de réduction.

Quelques démarches sont nécessaires pour bénéficier de cette réduction de 25%. Dans un premier temps, il faut télécharger un formulaire de demande en ligne sur lequel vous renseignez le trajet et vos éventuels accompagnateurs. Il faut également joindre un document qui prouve votre éligibilité à l'offre (comme par exemple un certificat employeur ou un justificatif d'allocations chômage). Enfin, si vos proches vous accompagnent, vous devez joindre une pièce prouvant votre lien de parenté avec les personnes concernées.