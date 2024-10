Ce bunker caché dans Paris abrite les lingots d'or de l'Etat français - Moins de 10 personnes peuvent y rentrer

Plusieurs milliards d'euros en lingots d'or sont cachés dans un bunker bien dissimulé.

Un trésor se cache dans le sol français. Il ne s'agit pas d'un trésor au sens figuré du terme, comme une ressource rare que l'on pourrait exploiter à l'image des métaux précieux ou des énergies fossiles. Non, c'est un véritable trésor scintillant et doré tel que l'on peut se l'imaginer.

Ce butin se trouve au cœur d'une immense salle mesurant plus de 10 000 m². Dans ce lieu caché et ultra-sécurisé, des centaines d'étagères s'alignent à perte de vue. Sur ces dernières reposent des milliers de lingots d'or. Il s'agit de la réserve d'or de l'Etat français. Cette réserve est impressionnante tant par sa taille que par sa valeur. Avec 2 436,8 tonnes d'or, la France possède le quatrième plus grand stock d'or au monde, derrière les Etats-Unis (8 133 tonnes), l'Allemagne (3 373 tonnes) et l'Italie (2 451 tonnes). Chaque lingot pèse exactement 12,5 kilogrammes, un poids standard dans l'industrie aurifère. Au total, on recense 194 944 lingots dans la réserve.

La valeur de ce trésor fluctue en fonction du cours de l'or sur les marchés internationaux. Au 1er octobre 2024, avec un cours du lingot d'or qui s'établi à 77 232 euros, la réserve française est estimée à 188 milliards d'euros. Cette valeur a considérablement augmenté au fil des années, passant de 87,8 milliards d'euros fin 2018 à 144 milliards d'euros en juin 2023.

Ce coffre-fort géant se trouve à Paris, dans les entrailles du Ier arrondissement de la capitale, sous le siège de la Banque de France. Surnommée la "Souterraine", cette salle a été construite en 1924 et abrite les réserves d'or de la France depuis 1927. Sa construction a été motivée par la nécessité de protéger les avoirs de l'Etat dans un lieu sûr et centralisé. Fait intéressant, en cas de conflit, ce site peut également servir de refuge pour 3 000 personnes.

S'introduire dans cette réserve d'or relève de l'impossible pour le commun des mortels. Il faut d'abord descendre à 27 mètres de profondeur, soit l'équivalent de huit étages sous terre. Ensuite, un véritable parcours d'obstacles attend les rares personnes autorisées : plusieurs portes en acier massif pesant plusieurs tonnes, des couloirs labyrinthiques et des grilles de sécurité doivent être franchis avant d'atteindre la salle des lingots. Le tout sous l'œil de dizaines de caméras de vidéo-surveillance.

Le système de sécurité de ce coffre-fort est à la hauteur de son contenu précieux. Moins d'une dizaine de personnes sont autorisées à accéder au coffre. De plus, personne n'y entre jamais seul. C'est le principe dit "des quatre yeux" : chaque personne est constamment sous la surveillance d'une autre, assurant un contrôle mutuel permanent.

Paradoxalement, bien que d'une valeur colossale, cet or n'est pas destiné à être utilisé. Les dernières ventes d'or de l'Etat français remontent à 2009. En réalité cet or est un actif de réserve. Il sert surtout à assurer la solidité du bilan financier de la Banque de France.