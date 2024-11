C'est LE moment pour changer de forfait téléphonique et faire jusqu'à 50% d'économies

Les prix des forfaits de téléphone chutent. Certains clients peuvent réduire de moitié leur facture.

Que ce soit pour la vie quotidienne ou même pour le travail, l'immense majorité des Français possède un téléphone, parfois même plusieurs. Selon une étude menée par Statista, 57 millions de téléphones sont recensés dans le pays, principalement des smartphones.

Derrière ces appareils, se cache une dépense incontournable : le forfait mobile. D'après Ariase, comparateur spécialisé dans les forfaits mobiles, les Français déboursaient, en 2023, en moyenne 17 euros par mois pour leur abonnement, soit plus de 200 euros annuels. De quoi s'offrir des services essentiels comme les SMS, les appels, et la navigation internet.

Or, depuis plus d'un an, une baisse significative des tarifs s'observe sur le marché de la téléphonie mobile. Les prix des forfaits ont rarement été aussi faibles. Une aubaine à saisir pour les consommateurs qui peuvent en profiter pour faire des économies importantes en cette fin d'année.

En effet, le prix moyen d'un forfait de téléphone est passé à 10,51 euros en 2024. Cette diminution s'est particulièrement accentuée entre juin 2023 et juin 2024, avec une chute spectaculaire de 22%. La tendance s'est même accélérée entre mai et juin 2024, avec une baisse supplémentaire de 8%.

Toutefois, cette réduction tarifaire présente une limitation majeure : elle ne concerne que les nouveaux clients. Un abonné ne pourra pas bénéficier d'une baisse de prix s'il reste chez son opérateur actuel. Il y a donc tout intérêt à regarder ce que propose la concurrence.

A titre d'exemple, Bouygues Telecom a revu ses tarifs B&You à la baisse, avec une réduction de 1 à 3 euros sur plusieurs forfaits. L'offre 20 Go en 5G est désormais proposée à 9,99 euros mensuels, tandis que l'abonnement 300 Go a été ramené à 16,99 euros. SFR suit la même stratégie en réduisant le prix de son forfait 60 Go avec téléphone inclus, passant de 40 à 27,99 euros par mois.

De son côté, Free maintient sa position d'opérateur le plus compétitif du marché. L'entreprise n'a pas modifié ses tarifs depuis le début de l'année et s'engage même à les maintenir jusqu'en 2027, une politique qui séduit de nombreux consommateurs, au grand dam de SFR, Bouygues ou Orange.

Ce dernier opérateur semble à la traîne sur les baisses de tarifs. Son forfait 2 heures d'appels avec 100 Mo de données est facturé 5,99 euros mensuels, et son offre 20 Go atteint 17,99 euros.

Pour profiter de ces nouvelles offres attractives, la démarche est simple. Il suffit d'obtenir son RIO (Relevé d'Identité Opérateur) en composant le 3170, puis de le transmettre au nouvel opérateur choisi. Ce dernier se chargera de la résiliation auprès de l'ancien fournisseur et de la conservation du numéro. Il est cependant crucial de vérifier la durée d'engagement restante avant tout changement, sous peine de pénalités financières importantes.