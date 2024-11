Faux éboueurs ou faux pompiers : voici comment reconnaître à coup sûr les escrocs qui sonnent à votre porte

Alors que la période des étrennes bat son plein avec son lot de vendeurs de calendriers qui sonnent aux portes des Français, la gendarmerie appelle à la plus grande vigilance pour éviter les arnaques.

C'est une tradition bien ancrée : à l'approche des fêtes de fin d'année, pompiers, facteurs et éboueurs font leur tournée pour proposer leurs calendriers. Mais derrière cette coutume se cachent des escrocs organisés. À Toulouse et Clermont-Ferrand, plusieurs cas d'arnaque ont déjà été signalés depuis début novembre. Dans l'Eure, la ville de Rugles a récemment dû alerter ses habitants après le signalement de faux démarcheurs.

Le mode opératoire de ces usurpateurs est souvent le même. Ils ont le sourire facile et l'excuse parfaite. Un gilet fluo sur le dos, un calendrier à la main. Ils se présentent au domicile des particuliers en se faisant passer pour des agents municipaux ou des professionnels autorisés. Leur objectif ? Profiter de la confiance des habitants, particulièrement des personnes âgées, pour obtenir de l'argent ou, dans certains cas, repérer les lieux en vue d'un futur cambriolage.

Pour les repérer, il faut déjà savoir que certaines professions ont interdiction de solliciter ou de recevoir des étrennes. C'est le cas des policiers et gendarmes, une information méconnue qui permet pourtant d'identifier immédiatement certaines tentatives d'escroquerie.

Pour les éboueurs et les agents municipaux, la situation est complexe : les règles varient selon les communes. Par exemple, dans les villes adhérentes au Sigidurs, un établissement public de gestion des déchets en Île-de-France, aucun agent n'est autorisé à vendre des calendriers. Les calendriers de collecte y sont d'ailleurs distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres. A Rugles, en Normandie, la mairie a fait savoir au journal Le Réveil Normand que les éboueurs de la ville peuvent se présenter à la porte mais le feront systématiquement à deux.

Comme le rappelle France 3 Occitanie, les sapeurs-pompiers peuvent aussi vendre des calendriers, mais ils "passent toujours en tenue, par équipe de deux, et disposent d'une carte professionnelle", précise la chaîne régionale. Ils ne se présentent jamais en civil et leurs calendriers, édités par leur amicale, comportent systématiquement le logo officiel du Service départemental d'incendie et de secours.

Pour éviter toute confusion, il est vivement conseillé de se renseigner auprès de sa mairie ou de sa communauté de communes pour connaître la liste des personnes habilitées à effectuer ce type de démarchage.

Pour pouvoir différencier un vrai professionnel d'un arnaqueur, la gendarmerie donne également quelques conseils. Tout d'abord, il faut demander une carte professionnelle au vendeur. Ensuite, le calendrier proposé doit obligatoirement porter le logo officiel de l'institution représentée. En cas de doute, même léger, il ne faut jamais laisser entrer l'individu à son domicile.

Si le comportement du vendeur paraît suspect ou trop insistant, mieux vaut refuser poliment et fermer sa porte ou composer le 17. Il est également crucial de relayer ces informations auprès des personnes âgées ou isolées, particulièrement vulnérables face à ce type d'escroquerie.