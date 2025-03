Un virement de 833 euros arrive chez 7 millions de familles dans quelques jours

Des millions de parents vont recevoir un virement automatique en avril. Plusieurs centaines d'euros sont attendus.

Une bonne nouvelle attend des millions de parents début avril : un virement automatique va venir se glisser sur leur compte et certains recevront plusieurs centaines d'euros. Au total, plus de 6,6 millions de foyers en France sont concernés et au sein de chaque foyer, plusieurs personnes sont susceptibles de profiter de ce versement.

Il s'agit de tous les allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), qui touchent des prestations sociales liées à la famille. Allocations familiales, allocation de rentrée scolaire (ARS), prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), prime de naissance... Les montants de toutes ces aides sont revalorisés dès le 1er avril. Les familles qui en bénéficient percevront leur versement dès le 5 avril. Dans le détail, 5 millions de personnes touchent des allocations familiales, 2 millions profitent des PAJE et plus de 3 millions bénéficient de l'ARS. Certains foyers peuvent même cumuler plusieurs de ces minimas sociaux.

Leur revalorisation au 1er avril n'est pas nouvelle. En effet, chaque année à cette date, l'ensemble des prestations sociales versées par la CAF sont réévaluées selon le taux d'inflation. Cette revalorisation est même garantie par le Code de la Sécurité sociale : "le montant des prestations doit évoluer en fonction de l'inflation, calculée sur une période de deux ans", indique le texte. Les aides sociales relatives à la famille sont donc également concernées. Ainsi, elles vont toutes grimper de 1,7% d'ici quelques jours. Cette hausse intervient après des revalorisations de 4,6% en 2024 et de 1,6% en 2023.

En clair, un foyer éligible aux allocations familiales verra le montant de son versement sensiblement augmenter. Le montant de base passera de 148,52 euros à 151,04 euros pour deux enfants, tandis que les familles de trois enfants verront leur allocation croître de 338,80 à 344,55 euros. Pour chaque enfant supplémentaire, une majoration de 193,52 euros sera appliquée.

Les familles nombreuses aux revenus modestes pourront bénéficier d'un complément familial revalorisé. Ce supplément atteindra 294,90 euros ou 196,58 euros selon les ressources et la composition du foyer. À titre d'exemple, une famille de quatre enfants, éligible aux allocations familiales et au complément familial, pourra percevoir jusqu'à 833 euros mensuels, contre 820 euros actuellement.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) n'est pas en reste. Versée sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans, elle sera également revalorisée. Les nouveaux montants s'établiront à 423,47 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 446,84 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, et 462,32 euros pour les 15-18 ans.

Les Prestations d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) connaîtront également une revalorisation. La prime de naissance sera portée à 1 084,42 euros par enfant, tandis que la prime d'adoption atteindra 2 168,83 euros. L'allocation de base de la PAJE, versée mensuellement, s'élèvera à 196,58 euros par mois à taux plein et à 98,30 euros par mois à taux partiel.