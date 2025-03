Chez Auchan, Leclerc, Carrefour, le piège des produits vendus en grand format - le prix au kilo explose

Acheter des produits en grand format semble être une bonne affaire ? Pourtant, discrètement, certains distributeurs font gonfler les prix.

Au supermarché, c'est presque un réflexe : on se tourne vers les "Pack Famille", "Maxi Pack" et autres "Lots de 2". Parce que c'est plus pratique et surtout a priori plus économique, acheter en grande quantité est une évidence, en particulier pour les familles en quête de bonnes affaires.

Pourtant, ces packagings sont loin d'être systématiquement avantageux. Entre le 15 et le 25 mars 2025, le Journal du Net a mené l'enquête : d'après nos observations, beaucoup de packs grand format sont moins économiques que les petits formats. Pourquoi ? Parce que le prix au kilo augmente d'un format à l'autre. De grandes marques comme Lustucru, Fleury Michon, Belin et des marques distributeurs sont concernées.

Par exemple, au E.Leclerc de Levallois-Perret, six tranches de jambon supérieur Fleury Michon reviennent à 16,38 euros le kilo, tandis que le lot de huit grimpe à 19,54 euros le kilo, soit une hausse de 19% du prix au kilo ! Même constat chez My Auchan Lockers à Paris : deux bouteilles d'un litre de jus de pomme de la marque Auchan coûtent 1,10 euro pièce, alors qu'une bouteille de deux litres revient à 1,15 euro le litre, soit 5% plus cher.

Photos prises le 15 mars 2025 au supermarché E.Leclerc de Levallois-Perret © Journal du Net

Le Journal du Net a mené ses observations chez trois distributeurs : au E.Leclerc de Levallois-Perret, au Carrefour City de la rue de Caumartin (Paris) et via le Drive d'Auchan, au My Auchan Lockers Paris Ménilmontant. Audrey Morice, chargée de campagne pour l'association Foodwatch, prévient : "Ce phénomène existe chez la plupart des distributeurs". Pour le même produit, il y a jusqu'à 20% de hausse du prix au kilo.

Ce phénomène, le Journal du Net l'a observé sur une dizaine d'articles, allant des jus de marque Auchan, à l'emmental râpé Président, aux tranches de jambon Fleury Michon, en passant par les chips Monster Munch.

Produit Format basique Grand format Différence en € du prix au kg Différence en % du prix au kg Chips Nature Ancienne - Carrefour Classic 150g 300g -0,03 € 3,5% Jambon Supérieur - Fleury Michon 6 tranches 8 tranches -3,16 € 19,29% Gnocchi à Poêler - Lustucru 720g 1000g -0,32 € 7,6% Croustilles emmental - BELIN 138g 210g (Format Party lot de 4) -0,44 € 4,67% Monster Munch Original 85g 85g x 2 -1,89 € 16,07% Curly Cacahuète 160g 200g (lot de 2) -1,17 € 14,85% Emmental Rapé 29% - Président 200g 1000g -1,05 € 10,61% Lenor bouquet floral 84 cl (40 lavages) 1722cl (82 lavages) -0,32 € 6,94% Pur jus de pomme - Auchan 1l 2l -0,05 € 4,55%

"En dehors des fruits et légumes et des matières premières, aucun rayon n'est épargné", estime Audrey Morice. En avril 2022, Foodwatch avait interpellé huit distributeurs pour leur demander de s'engager à mettre fin à cette pratique. Monoprix, Intermarché et Carrefour s'étaient engagés à le faire. "Deux ans plus tard, ces engagements ne semblent pas avoir été respectés".

Pourquoi ces écarts de prix alors que le produit est identique ? "Il y a deux raisons", répond Audrey Morice. "D'abord, il peut s'agir d'une simple erreur d'étiquetage. Avec des milliers de références en rayon, les distributeurs ne sont pas à l'abri d'une coquille. Ensuite, la guerre des prix pousse à ces pratiques." Ensuite, certains articles sont utilisés comme produits d'appel, vendus à très faible marge pour attirer les clients en magasin. Résultat : un format classique peut être affiché à prix réduit, tandis que son équivalent en maxi-format, censé être plus économique, se retrouve plus cher.

D'après la répression des fraudes, rien n'empêche un distributeur de vendre plus cher le même produit dans un plus grand format. Interrogé par un député en 2022, l'ancien ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, rappelait que les produits affichés en "promotion" doivent respecter des règles tarifaires strictes. C'est précisément pour combler cette faille que l'association Foodwatch milite pour un changement de réglementation : elle propose que les grands formats soient systématiquement considérés comme promotionnels, garantissant ainsi un véritable avantage économique pour les consommateurs.