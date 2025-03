Dans ces villes, les voitures disparaissent - "elles sont la cible des réseaux de voleurs"

Sur les dizaines de milliers de vols de voitures en 2024, trois départements français concentrent 20% des délits.

Trois départements sont devenus la cible privilégiée des voleurs. Toutes les heures, un vol de voiture y a lieu. A eux seuls, ils concentrent 20% de ces délits en France, selon le dernier baromètre publié par l'Argos, organisme professionnel regroupant les assureurs du pays.

En 2024, les Bouches-du-Rhône arrivent largement en tête avec 4 500 véhicules dérobés, soit 8% du total national. Le Nord se place en deuxième position avec 3 700 vols, suivi du Rhône et ses 2 700 vols.

Si ces trois départements occupent le podium pour la deuxième année consécutive, c'est loin d'être le fruit du hasard. Leur position géographique joue un rôle clé dans les réseaux délinquants. Benoît Leclair, directeur de l'Argos, l'explique : "Le vol de véhicules, c'est un business professionnel et international. Les réseaux visent en priorité les départements proches de grands axes commerciaux (routiers et portuaires)."

En ciblant ces régions, l'objectif est de sortir sans attendre les véhicules du territoire et les revendre sur le marché noir. "Vivre à proximité des grands ports internationaux représente donc un risque", estime Benoît Leclair.

L'Argos a identifié quatre ports où transitent les voitures françaises volées : au nord, le port du Havre et d'Anvers en Belgique ; au sud, le port de Marseille et celui de Gênes en Italie. "Si un port est trop surveillé, les trafiquants redirigent les véhicules vers un autre moins contrôlé". Les voitures prennent ensuite la mer par bateau ou conteneur. Cette facilité à expédier rapidement les véhicules volés explique pourquoi Marseille, avec son port stratégique, domine le classement des villes françaises les plus touchées.

Parfois, ces véhicules sont aussi conduits par des convoyeurs jusqu'en Algérie ou Tunisie et finissent leur course en Afrique centrale. "Ces convoyeurs ne sont pas nécessairement les voleurs, mais ils sont rémunérés pour le transport," précise le directeur d'Argos.

Parmi les modèles de choix pour l'exportation, le Toyota RAV4 est particulièrement prisé. "Les anciennes générations peuvent s'ouvrir et se démarrer sans effraction. C'est un gain de temps précieux pour les voleurs qui cherchent à aller le plus vite possible". Ce SUV est très recherché en Afrique pour sa robustesse et sa capacité à rouler sur tous types de terrains. "On retrouve beaucoup de RAV4 au Sénégal, au Ghana, en Guinée" ajoute Benoît Leclair.

En dehors de ce trafic international, ce sont évidemment les modèles les plus populaires qui sont les plus fréquemment dérobés. En tête du classement 2024 figure la Renault Clio IV, suivie par la Peugeot 3008 II et la Peugeot 308 II. Les véhicules de couleurs discrètes comme le blanc, le noir ou le gris sont davantage ciblés que les modèles aux teintes plus voyantes.