Des devantures de salons qui font sourire, certaines qui font éclater de rire. Les coiffeurs français excellent dans l'art du jeu de mot.

Il suffit d'une balade dans n'importe quelle ville française pour tomber sur une enseigne de coiffure qui vous arrête net. Beaucoup font le pari de l'humour, un véritable art où l'audace et la créativité rivalisent pour attirer l'œil du passant. D'ailleurs, dans ce secteur très concurrentiel, le nom du salon devient un argument de choc, presque aussi important que la qualité des ciseaux.

En France, on ne compte plus les "Tête en l'Hair", "De mèche avec vous", "C Dans L'hair" ou "Séduc'tif". Chaque région, chaque département, chaque quartier a son champion. En Mayenne, une carte interactive fait le buzz en recensant les perles locales, comme "Céd'a Tif", "Sup' Hair Zen" ou "L'hom Et Gars". Dans le Bas-Rhin, impossible de ne pas sourire devant "Popul'hair", "Ephém'Hair", "Compéti'tiff" ou "Coiffure Frang'in". À travers la France, l'imagination ne connaît pas de limites : "Hair'gasm", "Prendre l'Hair", "Infini'tif", "Boucle la!", "La Chambre à Hair" ou encore "Noël Mam'Hair".

Derrière chaque jeu de mot, il y a souvent la volonté de se démarquer, de faire parler de soi et, parfois, d'assumer une bonne dose d'autodérision. Mais au sommet de ce palmarès déjanté, un nom se détache nettement. Plus on le lit, plus il amuse, tant il joue sur la langue, le sens, et l'absurdité joyeuse.

Ce nom est "Beau de l'hair" et il résume à lui seul tout l'esprit pétillant de ces coiffeurs qui rivalisent d'inventivité partout en France. Difficile de ne pas sourire devant cette enseigne tant elle joue sur la simplicité et l'efficacité du jeu de mots. Dans les forums, réseaux sociaux et blogs spécialisés, ce nom fait d'ailleurs partie de ceux qui marquent les esprits, car il combine l'esthétique, la tendresse et l'humour.

"Beau de l'hair" n'est pas l'apanage d'une seule ville : on retrouve ce nom aussi bien à Nantes qu'à L'Isle-Jourdain, preuve de son succès auprès des professionnels de la coiffure. Sa popularité s'exprime aussi à travers la variante "C Beau de l'Hair" présente à Meslay-du-Maine. Cette récurrence atteste de l'efficacité du jeu de mots, capable de séduire des clients dans des contextes urbains ou plus ruraux. L'appellation, qui est devenue une référence dans la communication des salons de coiffure français, traverse ainsi les régions.