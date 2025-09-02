Le fisc va prélever 475 euros à 13 millions de Français qui ne sont pas forcément au courant

13,2 millions de Français doivent en moyenne 1901 euros aux impôts. Ils devront payer dès le 25 septembre prochain.

La campagne fiscale touche à sa fin. Comme tous les ans, après avoir effectué la traditionnelle corvée printanière de la déclaration de revenus, les 40 millions de contribuables attendent le verdict du fisc. L'administration fiscale a étudié les déclarations de 2025 dans lesquelles les contribuables ont mentionné les revenus qu'ils ont perçus en 2024. D'après ces informations, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) détermine si les foyers ont le droit à un remboursement, car ils ont payé trop d'impôts, ou si au contraire, ils doivent s'acquitter d'un solde supplémentaire, car ils n'en ont pas payé assez.

Parmi ces millions de déclarants, 13,2 millions ont bénéficié d'un remboursement de la part du fisc car ils ont payé trop d'impôts l'an dernier par le biais du prélèvement à la source. Chacun de ces contribuables a donc reçu fin juillet un virement de 1 017 euros en moyenne. A l'inverse, 13,1 millions d'autres contribuables doivent encore de l'argent à l'administration fiscale. La DGFIP réclame en moyenne 1 901 euros à tous ces foyers fiscaux. Les contribuables concernés sont principalement ceux dont les revenus ont progressé entre 2023 et 2024, mais également ceux dont les montants des crédits ou des réductions d'impôts ont diminué entre ces deux années.

La DGFIP va donc procéder à un prélèvement directement sur le compte en banque de tous les contribuables redevables d'un solde d'impôt supplémentaire. Toutefois, tous les prélèvements ne seront pas effectués au même moment. Tout dépend du montant que les contribuables doivent encore régler au fisc.

Les contribuables redevables de moins de 300 euros bénéficieront d'un traitement simplifié : ils se verront prélevés de la totalité de la somme réclamée en une seule fois le 25 septembre 2025. Pour les contribuables devant plus de 300 euros au fisc, l'administration a mis en place un étalement du paiement sur quatre mois. Ces prélèvements s'effectueront selon un calendrier précis : le jeudi 25 septembre, le lundi 27 octobre, le mardi 25 novembre et le lundi 29 décembre 2025. Concrètement, ces 13,1 millions de contribuables seront donc prélevés de 475 euros en moyenne chaque mois pendant quatre mois consécutifs. Sur leur relevé bancaire ou sur l'application de leur banque, les contribuables concernés verront ainsi apparaître un prélèvement baptisé "DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SOLDE IMPOT REVENUS 2024".

Néanmoins, pour certains contribuables, ce prélèvement ne marque toujours pas la fin de la campagne fiscale. Les propriétaires d'au moins un bien immobilier devront encore faire face à une échéance supplémentaire : le paiement de la taxe foncière. Les avis de taxe foncière sont envoyés durant l'été, indiquant le montant de la taxe foncière dont les contribuables devront s'acquitter. Le prélèvement sera effectué sur leur compte bancaire à la mi-octobre.