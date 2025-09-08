Retraités, corrigez vite cette erreur pour augmenter le montant de votre pension

Les actuels retraités et les salariés bientôt à la retraite doivent vérifier leur relevé de carrière. De nombreuses erreurs de calcul réduisent injustement le montant des pensions.

10,5% des dossiers de retraite sont erronés. Ce chiffre, dévoilé dans un rapport de la Cour des comptes, indique qu'environ un retraité sur 10 pourrait toucher une pension de retraite plus élevée si cette dernière était calculée correctement. De son côté la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) estime que le manque à gagner pour les retraités lésés s'élève en moyenne entre 40 et 180 euros bruts par mois. Ces erreurs découlent souvent de trimestres de cotisations mal comptabilisés.

Or, ces trimestres sont particulièrement importants puisqu'ils déterminent le montant de la pension de retraite. En effet, comme chacun le sait, pour bénéficier d'une retraite à taux plein en France, il faut non seulement avoir atteint l'âge légal de départ en retraite, désormais fixé à 64 ans, mais il est également nécessaire d'avoir cotisé 172 trimestres. Pour obtenir ces trimestres, il faut exercer une activité professionnelle, car chaque mois des cotisations sont prélevées directement sur la rémunération des travailleurs.

Cependant, les carrières sont rarement linéaires. De nombreux événements peuvent conduire à des interruptions de travail temporaires ou prolongées : chômage, arrêt maladie, congé maternité, accidents du travail, etc. Ces périodes d'interruption ouvrent droit à des trimestres "réputés cotisés" ou "assimilés". Néanmoins, pour beaucoup de retraités ou de futurs retraités, ces trimestres n'apparaissent pas dans leur relevé de carrière.

Pour consulter son relevé de carrière, il faut se rendre sur le site info-retraite. Si les trimestres "réputés cotisés" n'apparaissent pas, les personnes lésées ont le droit de faire une réclamation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). En montrant les justificatifs requis, il est possible de récupérer des trimestres "oubliés".

Par exemple, le service militaire donne droit à un trimestre pour 90 jours d'incorporation, dans la limite de 4 trimestres par an. Pourtant, la majorité des personnes qui ont effectué leur service militaire ne réclament pas ces trimestres.

En cas de chômage, un trimestre est accordé pour chaque période de 50 jours indemnisés, dans la limite de 4 trimestres par an. Pour le chômage non indemnisé, la première période peut donner lieu à la validation de 6 trimestres maximum. Si cette période suit un chômage indemnisé, 4 trimestres supplémentaires peuvent encore être validés.

Enfin, les congés de maternité ou d'adoption donnent droit à un trimestre pour des périodes de 90 jours indemnisés. Les arrêts maladie et accidents du travail permettent d'obtenir un trimestre pour 60 jours indemnisés. La maternité bénéficie d'un traitement particulier avec l'attribution automatique de 4 trimestres pour les femmes au titre de la grossesse et de l'accouchement. 4 autres trimestres sont accordés pour l'éducation des enfants. Ces derniers peuvent être répartis entre les deux parents pour les enfants nés après 2010.