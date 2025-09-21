Le "panneau lézard" est arrivé en France : attention à ces animaux de 90 centimètres de long

C'est un panneau extrêmement rare en France, mais qui protège une espèce menacée.

C'est sur une petite route de campagne ardéchoise que l'on trouve un panneau de signalisation pas comme les autres. Au milieu des champs, "LÉZARD" écrit en majuscule sous un panneau à l'effigie de l'animal, dans la petite commune de Châteaubourg.

Ce panneau insolite a été installé il y a quelques années "en partenariat avec Natura 2000 et la communauté de communes", précise Lucille Skurzak, secrétaire de mairie. Son objectif ? Protéger le lézard ocellé, une espèce rare et emblématique du territoire. "Nous souhaitons sensibiliser les habitants sur les lézards ocellés qui ont élu domicile dans ce quartier", ajoute Lucille Skurzak.

Facilement reconnaissable à sa robe noire et jaune et ses flancs bleus, ce reptile vit dans des milieux secs de type méditerranéen ouverts, dans des abris en réseaux comme des rochers ou des fissures.

A Châteaubourg, ces lézards ont trouvé refuge dans les murets de soutènement en bord de route. "Les risques d'écrasement sont alors élevés et la population est menacée de disparaître", affirme Lucille Skurzak. Par l'installation de ces panneaux, la commune souhaite inciter les usagers de la route à ralentir et à prêter attention aux lézards qui pourraient traverser ou s'installer en bordure pour se réchauffer plus rapidement sur l'asphalte.

On pourrait se dire qu'il est difficile de voir un si petit animal en bord de route de campagne. Il faut déjà savoir que cette route est limitée à 30 km/h et surtout que le lézard ocellé ne ressemble pas au lézard des murailles que l'on a l'habitude de voir.

Le lézard ocellé est bien plus grand que son cousin. Impressionnant par sa taille, il mesure jusqu'à 90 cm pour les mâles et 45 cm pour les femelles. C'est le plus grand lézard d'Europe et donc un animal qui se voit bien depuis la route.

Lézard ocellé en France © Bernard Dupont - Wikimedia Commons

Le lézard ocellé est une espèce protégée en France, inscrite comme "vulnérable" sur la liste rouge des reptiles de France métropolitaine. Face à son déclin généralisé et la disparition de nombreuses populations, un Plan national d'action (PNA) 2020-2029 a été mis en place. Ce plan vise à acquérir des connaissances pour optimiser les mesures de conservation, mettre en œuvre des actions de protection sur les milieux abritant l'espèce et favoriser la diffusion des connaissances.

Si ce panneau lézard est rare, c'est loin d'être le seul panneau du genre en France. La signalisation animalière se multiplie sur nos routes. D'ordinaire, un panneau orné d'une vache à la campagne ou d'un cerf en lisière de forêt signalait la présence de troupeaux ou de faune sauvage. Mais depuis quelques années, d'autres types d'animaux, parfois insolites, font l'objet de signalisation, y compris les animaux domestiques.

A Mennecy dans l'Essonne, par exemple, des panneaux "chat en balade, ralentir" ont été installés. Sur les routes départementales de Haute-Saône, ce sont des panneaux signalant le passage d'amphibiens qui ont été apposés. Ces panneaux pédagogiques visent avant tout à sensibiliser les conducteurs et à préserver la biodiversité locale, même s'ils n'ont aucune valeur juridique contraignante.