Changement légal : les loyers vont augmenter pour 10 millions de locataires

Pour augmenter leurs revenus, de nombreux propriétaires peuvent profiter d'un changement juridique pour relever le loyer de leur locataire.

4 Français sur 10 vivent dans un logement dont ils ne sont pas propriétaires. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la France compte 20 millions de locataires. La moitié d'entre eux vit dans des logements sociaux, comme des HLM ou des logements intermédiaires, alors que l'autre moitié loue des logements privés appartenant à des particuliers.

Parmi cette seconde catégorie de locataires, tous redoutent bien naturellement de voir leur loyer augmenter. Or c'est ce qu'il risque de se passer d'ici la fin de l'année 2025 pour bon nombre d'entre eux. Et celles et ceux qui parviennent à y échapper finiront par subir une hausse de leur loyer dans le courant de l'année 2026.

En cause, de nombreux propriétaires vont pouvoir profiter d'un changement légal pour réclamer, tous les mois, une somme plus importante à leurs locataires. Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que l'année 2025 a déjà été marquée par une hausse des loyers de 3,3% en moyenne par rapport à 2024. Un chiffre qui dépasse largement le taux de l'inflation, qui s'établit à 1,3% en 2025 d'après l'Insee.

En France, les hausses de loyers pour un locataire en place sont encadrées par l'indice de référence des loyers (IRL). L'IRL est un indicateur publié tous les trois mois par l'Insee. Il est calculé à partir de l'inflation enregistrée lors des 12 derniers mois. Au 3ᵉ trimestre 2025, l'IRL s'établit à 145,77, ce qui représente une progression de 0,87% sur un an.

Légalement, un propriétaire ne peut pas appliquer une hausse de loyer supérieure à l'IRL. Si ce dernier augmente de 0,87%, alors le propriétaire pourra relever le loyer de son locataire de 0,87% maximum. Ainsi, un locataire qui payait jusque-là 850 euros de loyer par mois risque de voir sa facture grimper à 857 euros.

La revalorisation du loyer ne peut intervenir qu'une seule fois par an, généralement à la date anniversaire de la signature du contrat de location. Pour la fin de l'année 2025, les locataires qui risquent de subir une hausse de loyer sont ceux qui ont signé leur bail locatif entre mi-octobre et mi-décembre. Par exemple, si un locataire a signé son contrat de location en novembre 2024, alors son propriétaire pourra lui imposer une hausse de loyer en novembre 2025. Pas avant, pas après !

Les locataires qui ont signé leur contrat de location entre mi-janvier et mi-mars devront attendre la publication de l'IRL du 4ᵉ trimestre 2025 pour savoir de combien leur loyer risque d'augmenter. Cet IRL sera publié le 15 janvier prochain. Les locataires qui ont débuté une location entre mi-avril et mi-juin devront, quant à eux, attendre la publication de l'IRL du 1ᵉʳ trimestre 2026.

S'il souhaite augmenter le loyer de son locataire, un propriétaire doit respecter plusieurs conditions. Le bail doit obligatoirement contenir une clause prévoyant cette possibilité de révision. Le logement doit être utilisé comme résidence principale par le locataire. Si le bien immobilier est classé comme passoire thermique avec une note F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE), toute augmentation de loyer est interdite.