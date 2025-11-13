Les retraités ne paieront pas de taxe foncière en 2026 s'ils remplissent cette nouvelle condition

Une nouvelle condition permet à de nombreux retraités de réduire le montant de leur taxe foncière. Certains pourront être totalement exonérés de cet impôt local obligatoire.

"Pendant des années les retraités se sont gavés sur le marché de l'immobilier". Des phrases comme celle-ci, on en retrouve en pagaille sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Et pour cause, la génération des "baby boomers" a effectivement - en moyenne - un patrimoine élevé.

Alors que la France compte 17,2 millions de retraités en 2025, environ 73% d'entre eux possèdent au moins un bien immobilier. Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 12,6 millions de retraités sont propriétaires. A l'échelle du pays, cela signifie qu'un propriétaire sur quatre est à la retraite.

Si détenir un bien immobilier rime souvent avec paiement des impôts locaux, beaucoup de retraités peuvent échapper à cette coûteuse mécanique. Nombre d'entre eux vont, en effet, bénéficier d'importants avantages fiscaux en 2026. Une aubaine à saisir alors que le montant de la taxe foncière, dont tous les propriétaires doivent s'acquitter chaque année, ne cesse de grimper depuis 3 ans.

Après une progression de 7,1% en 2023, suivie d'une hausse de 3,9% en 2024, la taxe foncière a encore augmenté de 1,7% en 2025. Alors qu'un propriétaire payait en moyenne 1 034 euros de taxe foncière en 2023, il débourse désormais 1 092 euros pour régler cet impôt local. De plus, une nouvelle augmentation de la taxe foncière est d'ores et déjà prévue pour 2026.

Toutefois, beaucoup de retraités peuvent bénéficier d'une réduction, voire d'une exonération totale, de leur taxe foncière. Pour cela, leurs revenus ne doivent pas dépasser certains montants fixés par la loi. Or, ces seuils de revenus seront revalorisés de 1,1% dès l'année prochaine. En clair, davantage de retraités pourront profiter d'une exonération ou d'une réduction de leur taxe foncière en 2026.

Pour bénéficier de cet avantage, un retraité propriétaire vivant seul doit déclarer un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 12 818 euros. Pour un couple de retraités, le RFR ne doit pas dépasser 19 664 euros. Enfin, pour chaque demi-part fiscale supplémentaire, le plafond du RFR donnant droit à une réduction ou une exonération de taxe foncière est réhaussé de 3 423 euros. Le montant du RFR est déterminé par les revenus encaissés par les retraités au cours de l'année 2025.

S'ils respectent ces conditions de revenus, les retraités ont le droit de profiter d'une réduction ou d'une exonération de leur taxe foncière. Tout dépend de l'âge qu'ils ont au 1ᵉʳ janvier de l'année 2026. Les personnes âgées de 65 à 75 ans peuvent bénéficier d'une réduction de 100 euros sur leur taxe foncière. Les personnes dépassant 75 ans sont, quant à elles, totalement dispensées de taxe foncière. Pour un couple marié ou pacsé, il suffit qu'un seul des deux partenaires atteigne l'âge requis pour profiter de l'avantage fiscal qui en découle.

Enfin, les bénéficiaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont exonérées de taxe foncière. De leur côté, aucune condition d'âge ou de revenu n'est requise.

Même s'ils remplissent les critères mentionnés dans cet article, les retraités doivent malgré tout payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Selon le droit français, cette taxe doit être versée à la commune par la personne résidant dans un logement, peu importe si elle est propriétaire ou locataire.