Faites attention à cet oiseau sur votre carte bancaire, il est beaucoup plus important que vous ne le pensez

Peu de Français font attention à ce détail sur leur carte de paiement, il a pourtant un rôle fondamental.

Quel que soit leur âge ou leur condition sociale, tous les Français en possèdent une. La carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé en France, et de loin, selon la Fédération bancaire française. Ces petits bouts de plastique sont tellement prisés que certaines personnes en détiennent même plusieurs dans leur portefeuille, notamment en cas de compte joint séparé.

Sur ces cartes, certains éléments sautent immédiatement aux yeux, notamment parce qu'ils sont fréquemment utilisés pour effectuer des paiements en magasin, régler des achats sur Internet ou pour retirer de l'argent au distributeur d'une banque. Chacun sait que sa carte bancaire est pourvue d'une puce électronique, d'un numéro à 16 chiffres, d'un cryptogramme à 3 chiffres situé au dos de la carte, d'une date d'expiration et d'un logo (CB, Visa, Mastercard, ec).

Il existe pourtant un autre détail, plus discret certes, mais qui a tout de même son importance. Sur la grande majorité des cartes bancaires en circulation, on peut observer un dessin d'oiseau aux ailes déployées ou un symbole représentant deux cercles qui se touchent. Ces motifs, brillants lorsqu'ils sont exposés à la lumière, apparaissent souvent au dos de la carte. Mais alors pourquoi certaines personnes ont un oiseau et d'autres des globes ?

Tout dépend du réseau bancaire auquel est liée la carte : Visa ou Mastercard. Ces motifs sont en réalité des hologrammes antifraude. Ils remplissent exactement la même fonction que ceux que l'on trouve sur les billets de banque. Leur objectif principal est de rendre plus difficile la fabrication de fausses cartes bancaires. En effet, ces dessins sont quasiment impossibles à recopier. De cette façon les distributeurs de billets et les terminaux de paiement reconnaissent automatiquement si la carte bancaire utilisée est une vraie ou une fausse.

L'hologramme présent sur les cartes Visa représente précisément une colombe en plein vol, symbole de la paix. Lorsque le détenteur de la carte l'incline, la colombe réfléchit la lumière, donnant à son plumage les couleurs d'un arc-en-ciel. Ce motif est apposé sur toutes les cartes Visa depuis 1984.

En France, 51 millions de cartes bancaires Visa sont actuellement en circulation, dont 46 millions sont dites "co-badgées", c'est-à-dire qu'elles présentent simultanément le logo CB et le logo Visa, tandis que 5 millions d'autres sont des cartes Visa exclusivement.

L'hologramme des cartes Mastercard représente, quant à lui, le logo de la marque : à savoir deux globes terrestres imbriqués, symbolisant la dimension mondiale de l'entreprise. Cet hologramme, en 3D, présente également une répétition du mot "MasterCard" imprimé en arrière-plan. Ce motif se retrouve sur l'ensemble des cartes portant le logo Mastercard depuis l'an 2000.

En France, Mastercard émet 31 millions de cartes bancaires en circulation, dont la majeure partie sont des cartes "co-badgées" présentant à la fois le logo Mastercard et celui de CB.