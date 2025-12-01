12 millions d'épargnants risquent de perdre leur livret d'épargne : leurs revenus doivent être inférieurs à ces nouveaux seuils

Des millions d'épargnants doivent respecter de nouveaux plafonds de revenus s'ils veulent conserver leur LEP en 2026. Dans le cas contraire, leur épargne sera supprimée.

Les conditions d'accès au Livret d'épargne populaire (LEP) changent en 2026. Ce livret d'épargne est utilisé par plus de 12 millions d'épargnants en 2025, notamment parce qu'il offre un taux d'intérêt (2,7%) bien supérieur à celui des autres livrets d'épargne règlementée comme le Livret A. Cependant, tout le monde n'a pas le droit d'avoir un LEP.

Ce produit d'épargne est réservé aux ménages qui respectent certains plafonds de revenus. Ces derniers varient selon la composition du foyer. Or, ces plafonds sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu. Un barème qui a justement été revalorisé de 1,1% par les députés, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale. Ainsi, les seuils de revenus à respecter pour avoir droit au LEP ont été augmentés de 1,1%.

Pour ouvrir ou conserver un LEP en 2026, les ménages doivent regarder leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2024, qui figure sur l'avis d'imposition reçu à l'été 2025. Si leur RFR dépasse le nouveau plafond légal, certains détenteurs actuels d'un LEP risquent de perdre leur livret d'épargne.

En 2026, un célibataire a le droit au LEP si son RFR ne dépasse pas 23 052 euros. Ce seuil de revenus est fixé à 29 191 euros pour une personne seule avec un enfant à charge. Un couple sans enfant, ou un célibataire avec deux enfants à charge, doit déclarer moins de 35 494 euros. Pour conserver son LEP, un couple avec un enfant doit avoir un RFR inférieur à 41 331 euros, tandis que cette limite est fixée à 47 421 euros pour un couple avec deux enfants. Enfin, un couple avec trois enfants peut détenir un LEP tant que son RFR reste inférieur à 59 778 euros.

S'ils ne respectent pas ces nouveaux seuils de revenus, les ménages risquent de perdre leur LEP. Toutefois, la loi prévoit une mesure de tolérance pour éviter une clôture immédiate du livret. Les détenteurs d'un LEP dont le RFR 2024 dépasse le plafond de revenus prévu pour 2026 peuvent conserver leur livret à condition que leur RFR 2025 repasse en dessous du seuil de revenus prévu pour 2027. En clair, un ménage peut garder son LEP si ses revenus dépassent le plafond pour la première fois.

En revanche, les ménages qui dépassent deux années de suite les plafonds légaux vont automatiquement perdre leur LEP. Par exemple, un ménage dont le RFR 2023 dépassait déjà les plafonds en vigueur en 2025 va perdre son LEP si son RFR 2024 dépasse encore le plafond légal prévu pour 2026. Le ménage en question recevra alors un mail de sa banque qui lui proposera de verser la somme détenue sur le LEP directement sur son compte courant ou sur un autre produit d'épargne comme un Livret A ou une assurance-vie.

A l'inverse, des millions de Français pourront profiter de la hausse des plafonds de revenus pour ouvrir un LEP. Le dernier rapport sur l'épargne réglementée publié par la Banque de France révèle que seuls 38% des personnes éligibles au LEP en ont ouvert un. Cela signifie que 19 millions de Français peuvent ouvrir un LEP en 2026, leurs revenus étant inférieurs aux limites fixées par la réglementation.