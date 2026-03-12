Le montant des allocations change : 8 millions de Français vont toucher un nouveau versement de la CAF sur leur compte en banque

La plupart des allocations familiales et des aides sociales versées par la CAF verront leur montant augmenter à partir du 1er avril. Pourtant des millions de ménages oublient encore de réclamer les sommes que l'Etat leur doit.

Le 1ᵉʳ avril est toujours synonyme de changement pour les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF). C'est à cette date que le montant de chaque aide sociale est revalorisé tous les ans. Une revalorisation indexée sur le taux d'inflation enregistré par l'Insee au cours de l'année précédente. Pour cette raison, tous les minimas sociaux ont été augmentés de 4,6% en 2024 et de 1,7% en 2025.

Au 1ᵉʳ avril 2026, les allocations familiales et les aides sociales vont donc être revalorisées de 0,9%. Seules les aides au logement (APL, ALF, etc) ne sont pas réévaluées à cette date mais plutôt au 1er octobre de chaque année. Parmi les prestations sociales qui bénéficient à de nombreux ménages, on compte notamment la prime d'activité, le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation d'adulte handicapé (AAH). La hausse des aides va alors profiter aux 4,6 millions de travailleurs qui touchent la prime d'activité tous les mois. Idem pour les 2 millions d'allocataires bénéficiant du RSA ou pour les 1,2 million de personnes percevant l'AAH.

Selon les dernières données publiées par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) et la CAF, les bénéficiaires de la prime d'activité perçoivent en moyenne 199 euros par mois chacun. Les allocataires du RSA touchent 527 euros mensuels en moyenne et les titulaires de l'AAH perçoivent un virement moyen de 788 euros tous les mois. Avec la revalorisation des aides, ces chiffres sont donc appelés à croître à compter d'avril. Cependant, beaucoup de ménages passent à côté de ces sommes chaque mois. En cause : le non-recours aux droits sociaux.

De nombreuses personnes éligibles aux aides sociales ne réclament pas l'argent que l'Etat leur doit, souvent par méconnaissance des dispositifs, parfois par fainéantise d'accomplir les démarches. Le taux de non-recours atteint 30% pour la prime d'activité, ce qui représente 1,84 million de Français qui ne réclament pas cette aide. Pour le RSA, 34% des personnes éligibles ne font pas valoir leurs droits, soit plus d'un million d'individus. La situation est encore plus marquée pour l'AAH, avec un taux de non-recours de 40%. Cela signifie que près de 800 000 personnes pourraient légitimement bénéficier de cette allocation mais n'accomplissent pas les démarches administratives nécessaires.

Un manque à gagner important, surtout à l'heure où les aides sont revalorisées. Dès le 1ᵉʳ avril prochain, le nouveau montant forfaitaire de prime d'activité pour une personne seule passera de 633,21 à 638,90 euros par mois. Les bénéficiaires en couple ou les célibataires avec un enfant à charge verront leur montant forfaitaire augmenter de 949,83 à 958,37 euros mensuels. Pour les couples avec un enfant ou les familles monoparentales avec deux enfants à charge, le montant forfaitaire grimpera de 1 139,78 à 1 150,03 euros par mois. Enfin, les couples avec deux enfants bénéficieront d'un montant forfaitaire de 1 341,70 euros contre 1 329,74 euros actuellement.

Pour rappel, ces montants forfaitaires servent de base de calcul. Le montant final versé sur le compte en banque de l'allocataire dépend de ses revenus (salaire, pension, autres allocations éventuellement perçues, etc), de la composition de son foyer (célibataire, marié, pacsé, nombre d'enfants à charge, etc) et de son logement (locataire, propriétaire, etc).

Pour le RSA, la revalorisation du 1er avril 2026 portera le montant de base pour une personne seule de 646,52 à 652,34 euros mensuels. Les bénéficiaires avec un enfant à charge recevront 978,51 euros contre 969,78 euros actuellement. Avec deux enfants à charge, l'allocation s'élèvera à 1 174,21 euros, contre 1 163,74 euros précédemment. Chaque enfant supplémentaire permet une augmentation de 260,94 euros. Le RSA majoré, destiné notamment aux familles monoparentales en situation de grande précarité, atteindra 1 116,90 euros par mois pour un parent isolé avec un enfant à charge.

Enfin, concernant l'AAH, le montant maximal passera de 1 033,32 à 1 042,62 euros à partir du 1ᵉʳ avril 2026 pour une personne seule sans ressources. Afin de savoir s'ils sont éligibles aux aides sociales, les particuliers peuvent effectuer une simulation sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr.