Plus de 19 millions de clients ayant un compte en banque au Crédit mutuel ou au CIC vont subir une hausse de leurs frais bancaires à partir du 1ᵉʳ janvier 2027.

L'année 2027 débute mal pour les 14,7 millions de clients du Crédit Mutuel et pour les 4,6 millions de clients du CIC. Les deux établissements bancaires vont augmenter leurs frais à partir du 1ᵉʳ janvier prochain, si on en croit leurs nouvelles brochures tarifaires publiées récemment. Frais de tenue de compte, cotisations de cartes bancaires, virements ou opérations en agence… de nombreux services vont coûter plus cher l'année prochaine.

Du côté du Crédit Mutuel, l'offre historique très populaire Eurocompte va disparaître. Elle sera remplacée par une nouvelle offre baptisée Connect comprenant un compte en banque, une carte bancaire avec autorisation de découvert et l'accès à tous les services clients sur le site internet du Crédit Mutuel ou sur l'application mobile de la banque.

Un changement de nom accompagné d'un léger changement de prix. L'ancienne offre d'entrée de gamme, Eurocompte Tranquillité, deviendra Connect initial, coûtera 8 euros par mois en 2027, contre 7 euros en 2026, soit une hausse de 12 euros sur l'ensemble de l'année. Une offre groupée destinée aux jeunes connaîtra également une hausse tarifaire. Eurocompte Jeune Actif, facturé 7,25 euros par mois jusqu'à présent, sera renommé Prestige Jeune et coûtera désormais 11 euros par mois.

A l'inverse, certaines formules verront leur prix diminuer en 2027. Les offres Connect Plus et Prestige (auparavant Eurocompte Confort et Sérénité) passeront à respectivement 10 et 21 euros par mois en 2027 contre 13,05 et 22,95 euros cette année. Idem pour l'offre Eurocompte Jeune, nouvellement nommée Plus Jeune, qui verra son prix chuter de 50 centimes par mois à partir du 1ᵉʳ janvier.

Pour ce qui est du CIC, pas de baisses mais uniquement des hausses tarifaires en vue à l'horizon 2027. Les clients paieront, à compter du 1ᵉʳ janvier, 2,25 euros par mois de frais de tenue de compte, soit 2,2% de plus qu'en 2026.

Côté cartes bancaires, les cotisations annuelles progresseront également au CIC en 2027. Le prix d'une carte Mastercard ou Visa Classic passera de 48 à 49 euros par an, tandis que le tarif pour une Visa Premier ou une Mastercard Gold grimpera de 140 euros à 142 euros. La carte Mastercard World Elite coûtera 310 euros par an, soit 10 euros de plus qu'en 2026. Enfin, la cotisation de la carte à autorisation systématique MOA CB Mastercard augmentera de 34,70 à 37,00 euros, soit une hausse de 6,6%.

D'autres frais liés à l'utilisation de la carte bancaire vont également évoluer au CIC en 2027. Le forfait international permettant de payer par carte et d'effectuer jusqu'à 3 retraits par mois en dehors de la France verra son tarif annuel bondir de 10% s'établissant à 22 euros. La réédition d'une carte bancaire coûtera quant à elle 13,50 euros en 2027, contre 13 euros cette année.

Enfin, concernant les offres groupées proposées par le CIC, le Contrat Personnel Ajustable V2 passera de 6,80 à 6,90 euros par mois et l'assurance Protection Juridique grimpera à 90,06 euros par an, représentant une hausse de 9%.