Lire un texte, retenir un cours, rester concentré : ces gestes sont au cœur d'un débat sur les jeunes. Les écrans en classe sont mis en cause.

Un cours sur tablette, des notes au clavier : les écrans ont pris place dans les cartables. Mais que reste-t-il de la leçon une fois l’appareil fermé ? Jared Cooney Horvath, chercheur spécialiste du cerveau, alerte sur un recul de plusieurs capacités depuis le milieu des années 2000.

Pour rappel, pendant une bonne partie du XXe siècle, chaque génération a fait mieux que la précédente aux tests d’intelligence. Entre 1930 et la fin des années 1970, le score moyen de quotient intellectuel (QI) gagnait environ trois points tous les dix ans. Une meilleure santé et avantage d’années d’école expliquaient ce progrès.

Mais cela a changé, selon les travaux de Jared Cooney Horvath, présentés au Sénat américain. La génération Z, celle née àentre 1997 et 2012, serait la première de l'histoire moderne à faire moins bien que ses parents au même âge. Et ce recul toucherait presque toutes les mesures : attention, mémoire, lecture, calcul, raisonnement, capacité à s'organiser et donc QI. Cela malgré une scolarité plus longue.

Le chercheur avance une piste : l’arrivée massive des écrans en classe. Il cite des données sur 80 pays. Les élèves utilisant un ordinateur environ cinq heures par jour pour apprendre y obtiennent des résultats nettement inférieurs à ceux qui s’en servent rarement ou jamais. Aux Etats-Unis, il s’appuie sur l’évaluation nationale des élèves américains. Il décrit des scores qui plafonnent, puis baissent quand chaque élève reçoit son ordinateur ou sa tablette.

Le chercheur souligne que les textes longs ou complexes sont mieux compris et retenus sur papier. Il défend aussi les notes manuscrites : écrire à la main oblige à choisir et à organiser les idées. Au clavier, l’élève peut recopier mot pour mot sans autant réfléchir. Un enfant qui révise un long chapitre sur tablette le retiendrait moins bien que sur un manuel papier.

Son explication tient à l’attention. Passer sans cesse d’une tâche à l’autre fait perdre du temps, augmente les erreurs et fragilise la mémoire. Il cite des études où des étudiants passent jusqu’à 38 minutes par heure sur leur appareil à faire autre chose que le travail demandé. Les plateformes habituent à vérifier, faire défiler et changer d’activité. Pour lui, ces réflexes nuisent à la concentration.

Mais le chercheur le reconnaît lui-même : ses chiffres montrent que les écrans et les mauvais résultats sont corrélés, sans prouver que les uns causent les autres. Le 27 février 2026, l’Observatoire de l’innovation éducative de l’université mexicaine Tecnológico de Monterrey note que ses données complètes n’ont pas encore été vérifiées par d’autres chercheurs.

Selon l’Observatoire, les scores de QI stagnaient déjà, ou baissaient, en Norvège, au Danemark et au Royaume-Uni. Le Covid, les inégalités entre écoles et la façon d’évaluer les élèves pèsent aussi. Enfin, ces tests, conçus pour un monde moins connecté, mesurent mal la capacité des jeunes à s’adapter ou à s’entendre avec les autres.