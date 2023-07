LDDS : le taux reste à 3%, ce que vous allez gagner

LDDS. Le taux du LDDS (livret de développement durable et solidaire) ne changera pas au 1er août 2023. Fixé à 3% depuis février dernier, la Banque de France a choisi, comme pour les autres livrets d'épargne, de maintenir le taux d'intérêt en vigueur. Plafond, montant maximum, LDDS ou livret A... Ce que vous devez savoir.

[Mise à jour du mardi 25 juillet 2023 à 06h00] Indexé depuis 2003 à celui du livret A, le taux du LDDS (Livret de développement durable et solidaire) sera maintenu à 3% au 1er août 2023. En effet, le gouvernement a choisi de suivre les préconisations de la Banque de France, qui lui a suggéré de conserver les taux de rémunération actuels de ces livrets d'épargne. Ainsi, le taux du LDDS reste au même niveau depuis le 1er février 2023, date de sa dernière revalorisation où il a bondi de 2 à 3%. A l'instar de tous les autres livrets d'épargne, le LDDS peut être revalorisé tous les six mois, en février et en août de chaque année. Le maintien du taux constitue donc une excellente nouvelle pour les quelque 24,8 millions de Français qui possèdent un LDDS. Pour rappel, ce niveau n'avait jamais été atteint depuis 2009, bien qu'il demeure toujours inférieur au taux de l'inflation (4,5% sur un an en juin d'après l'Insee). Voici, en bref, ce qu'il faut retenir sur le livret de développement durable et solidaire :

Taux du LDDS : 3% au 1er août 2023

: 3% au 1er août 2023 Plafond du LDDS : 12 000 euros

: 12 000 euros Fiscalité : Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

: Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux Nombre de LDDS par personne : un seul

: un seul Montant minimal pour ouvrir un LDDS : 15 euros

: 15 euros Montant minimum des versements et retraits : libre

: libre Frais du LDDS : gratuit que ce soit pour l'ouverture du LDD, la clôture du LDD, les versements et les retraits.

Quel est le plafond pour le LDDS ? Maximum

Le plafond du LDDS, c'est-à-dire le montant maximum qu'il est possible de verser sur un LDDS, est de 12 000 euros. Dans les faits, le montant disponible sur un Livret de développement durable et solidaire, peut être plus élevé que cette limite. C'est en effet le cas si le capital déposé sur le LDDS est de 12 000 euros et que les intérêts créditeurs cumulés viennent s'y ajouter. En France, environ 4,6 millions d'épargnants possèdent un LDDS dont le solde a atteint le plafond, soit 19% des détenteurs de ce livret.

Quel est le taux d'un LDDS ?

Après une longue période de stabilité entre 1986 et 1996, le taux du LDDS (anciennement Covedi puis LDD) est soumis à des variations plus fréquentes ces dernières années. Comme celui du Livret A, le taux du LDDS a grimpé de 1 à 2% au 1er août 2022, puis à 3% au 1er février 2023. La Banque de France et le ministère de l'Economie ont choisi conjointement de le maintenir à 3% au 1er août 2023.

Comme le taux du Livret A, le taux du LDD est modifiable deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Son calcul suit normalement une formule correspondant à la moyenne entre le taux d'inflation des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires auxquels les banques s'échangent de l'argent.

Quelle différence entre le Livret A et le LDDS ?

Le plafond du LDDS est presque deux fois moins élevé que celui du Livret A. Le premier est fixé à 12 000 euros, quand le second s'élève à 22 950 euros. Avec un même taux d'intérêt fixé à 3%, le LDDS au plafond peut rapporter 360 euros par an, tandis qu'un Livret A au plafond rapporte 688,5 euros nets chaque année. Enfin, la différence entre ces deux livrets réside dans l'utilisation par l'Etat des fonds déposés sur ces livrets. L'argent du livret A sert à financer le logement social, alors celle du LDDS permet de financer l'économie sociale et solidaire.

Banque postale, bnp, lcl... quel avantage pour le LDDS ?

Ce placement est sécurisé et défiscalisé. Toutes les banques peuvent proposer un LDDS. La banque au sein de laquelle vous détenez votre LDD peut vous fournir une carte bancaire pour effectuer des retraits sur votre LDD. En revanche, ayez à l'esprit que vous ne pourrez vous en servir qu'aux distributeurs de son réseau.

Le LDDS est-il imposable ?

Les intérêts du Livret de développement durable ne sont soumis ni aux cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu.

Quand sont versés les intérêts du LDDS ?

Les intérêts (la rémunération) du LDD sont calculés par quinzaine : si l'argent a été déposé avant le 15 du mois courant, les intérêts sont versés le 16 du même mois, et à partir du 16, ils sont versés le premier jour du mois suivant. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés s'ajoutent au capital.

Quelles conditions pour ouvrir un LDDS ?

Tout résident fiscal français peut ouvrir un LDDS, à condition de ne pas déjà en détenir un. Les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune peuvent détenir chacun un LDDS. La plupart des banques demandent un versement initial minimum de 15 euros. Les dépôts suivants, eux, sont libres.

Vous souhaitez fermer votre Livret de développement durable et solidaire ? C'est très simple, il vous suffit d'en faire la demande auprès de l'établissement bancaire dans lequel vous le détenez. Vous pouvez soit envoyer un courrier, soit vous rendre sur place. Dans les deux cas, vous devez vous munir des références de votre compte ainsi que de ceux sur lequel vous voulez faire transférer le montant de votre LDDS.