"Livret A 2022 : son taux va doubler, quels gains ?"

[LIVRET A] Gelé depuis deux ans à 0,5%, le taux du livret A va atteindre 1% à compter du 1er février 2022. Ce produit d'épargne deviendra-t-il pour autant plus intéressant ?

[Mise à jour du lundi 17 janvier 2022 à 10h55] C'est une première en onze ans. Le taux du livret A va être rehaussé à 1% au 1er février 2022, contre 0,5% depuis le 1er février 2020, son plancher historique. Le taux de ce produit d'épargne réglementé est calculé deux fois par an, en tenant compte du taux d'inflation moyen des six derniers mois et de la moyenne des taux interbancaires (€ster). Or, les prix à la consommation n'ont cessé de croître en raison de la reprise économique, consécutive à la crise sanitaire du coronavirus. Résultat, l'inflation a atteint 2,8% sur un an en décembre dernier. Le relèvement du taux du livret A intervient donc comme une mesure visant à protéger le pouvoir d'achat, à quelques mois de l'élection présidentielle. Au total, près de 55 millions de Français détiennent un livret A.

Mais concrètement, que va changer cette hausse de taux pour les épargnants ? L'encours moyen du livret A atteint 5 500 euros. Avec un taux à 1%, la rémunération passe ainsi de 27,5 euros à 55 euros. Une hausse en trompe-l'œil. Compte tenu de l'inflation, le rendement réel du livret A reste très largement négatif (-1,8%), représentant une perte de 99 euros pour un livret A à 5 500 euros. La hausse du taux du livret A demeure avant tout symbolique.

Le Livret A est un livret d'épargne pouvant être ouvert auprès d'une banque et versant des intérêts rémunérés à hauteur de 0,5% (taux en vigueur depuis le 1er février 2020) exonérés d'impôts. Il ne s'agit pas d'un compte-courant auquel il est possible d'adosser un carnet de chèques. En revanche, il est possible d'effectuer un virement bancaire depuis un Livret A vers un autre compte.

Le plafond du Livret A est de 22 950 euros (la capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du Livret A au-delà de cette limite). Le montant maximum que l'on peut mettre sur le Livret A a été doublé sous François Hollande. Il existe deux exceptions au plafond normal du Livret A : les associations, qui ont le droit de verser jusqu'à 76 500 euros sur un Livret A, et les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), qui ne sont soumis à aucune limite. Jusqu'au passage à l'euro en 2002, le plafond du Livret A était fixé à 100 000 francs, soit 15 244,90 euros de l'époque.

Le taux du Livret A s'établira à 1% au 1er février 2022. D'ici-là, il s'établit à 0,5% depuis le 1er février 2020, contre 0,75% depuis le 1er août 2015. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives : certes, le taux du Livret A culminait à 8,5% en 1981 mais l'inflation atteignait alors 13,4%. Son rendement réel était donc négatif.

Il est possible de retirer gratuitement de l'argent d'un Livret A à tout moment. En effet, aucune opération effectuée sur le Livret A n'est facturée par la banque. Le montant minimal d'un retrait sur le Livret A est de 10 euros (seuil ramené à 1,5 euro pour un livret ouvert à la Banque Postale). En ce qui concerne la date à laquelle retirer de l'argent sur un Livret A, le mieux est d'attendre au moins le 1er ou le 16 du mois en cours. En effet, en cas de retrait d'une partie de l'argent le 30, le 31 ou le 15 du mois, les intérêts produits lors de la quinzaine écoulée sont perdus.

Compte tenu du mode de calcul des intérêts du Livret A, il est préférable d'effectuer ses versements sur son Livret A la veille du premier jour de la quinzaine qui commence. C'est-à-dire, passé le 16 du mois en cours, le 30 ou le 31 du mois pour que les intérêts courent à compter du 1er jour du mois suivant, ou avant le 16, le 14 ou le 15 du mois en cours pour qu'ils produisent des gains dès le 16.

Date de la valeur utilisée pour le calcul des intérêts selon la date et le type d'opération Type d'opération Jusqu'au 15 du mois en cours A partir du 16 du mois en cours Dépôt 16 du même mois 1er jour du mois qui suit Retrait Dernier jour du mois écoulé 15 du mois

Les intérêts du Livret A sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois (c'est la "date de valeur"). La date de valeur dont il est tenu compte pour le calcul de la rémunération dépend de la date à laquelle le dépôt, ou le retrait, est effectué. A noter que les dépôts génèrent des intérêts s'ils sont effectués par quinzaine entière. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et générera lui-même des intérêts l'année suivante.

N'importe quel particulier, majeur ou mineur, peut ouvrir un Livret A. Depuis le 1er janvier 2009, toutes les banques peuvent en distribuer. Jusque-là, seules La Banque postale et la Caisse d'épargne étaient habilitées à les proposer (le Crédit mutuel distribuait, lui, un Livret Bleu, devenu également Livret A depuis).

Le Livret A est notamment commercialisé au Crédit agricole et à la Société générale. Les versements et les retraits sont libres, mais le montant minimal pour des opérations en espèces est fixé à 10 euros (sauf pour La Banque postale, où ce montant n'est que de 1,5 euro).

Voici les principaux organismes bancaires qui proposent l'ouverture d'un Livret A :

Il est interdit de cumuler plusieurs Livrets A au nom d'une même personne, y compris dans plusieurs banques différentes. Depuis le 1er janvier 2013, les banques sont tenues de vérifier lors de l'ouverture d'un Livret A si la personne n'en détient pas déjà un dans un autre établissement. En revanche, il est possible de détenir d'autres comptes sur livret, en plus du Livret A, comme un LDD, par exemple. Les fraudeurs s'exposent à une double sanction :

Le paiement d'intérêts sur les sommes déposées sur le Livret en doublon et des éventuelles pénalités supplémentaires

Une amende égale à 2% des sommes placées sur ce Livret A.

Il est en revanche possible de cumuler un Livret A avec d'autres comptes sur livret (par exemple un Livret de développement durable ou un Livret jeune). Depuis le 1er janvier 2012, il n'est plus possible de transférer un Livret A d'une banque à une autre. En cas de changement de banque, il faut donc fermer son Livret pour en ouvrir un autre, ce qui peut être pénalisant s'il a dépassé le plafond réglementaire des 22 950 euros grâce aux intérêts cumulés. Il faudra alors répartir le surplus généré sur d'autres supports.

Voici les principales caractéristiques du Livret A :

Taux du Livret A : 0,5% depuis le 1er février 2020 ; 1% au 1er février 2022

: 0,5% depuis le 1er février 2020 ; 1% au 1er février 2022 Plafond du Livret A : 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations ayant fait l'objet d'un relèvement depuis sa création

: 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations ayant fait l'objet d'un relèvement depuis sa création Fiscalité : Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

: Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux Bénéficiaires : Tout particulier, majeur ou mineur, résident fiscal ou non.

: Tout particulier, majeur ou mineur, résident fiscal ou non. Nombre de Livret A par personne : un seul

un seul Montant minimal pour ouvrir un Livret A : 10 euros

: 10 euros Montant minimum des versements et retraits : 10 euros dans tous les organismes sauf la Banque Postale (1,50 euros)

: 10 euros dans tous les organismes sauf la Banque Postale (1,50 euros) Frais du Livret A : gratuit pour l'ouverture, la clôture, les versements et les retraits.

Le taux du Livret A est révisable deux fois par an, au 1er février et au 1er août. La méthode de calcul du taux du Livret A a connu plusieurs changement au cours des années précédentes. Le dernier remonte au 17 juin 2018, date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté réformant le mode de calcul sur la base du projet présenté par Bercy mi-avril 2018.

Concrètement, pour obtenir le taux de rémunération du petit livret, la Banque de France calcule dans un premier temps la moyenne semestrielle entre l'indice des prix à la consommation et la moyenne des taux interbancaires (€ster). Elle sélectionne alors le taux le plus haut entre la moyenne calculée et un taux plancher de 0,50%. Le résultat est ensuite arrondi au dixième de point le plus proche, contre le quart avant le changement de méthode de calcul. Cette dernière est entrée en vigueur au 1er février 2020, à l'issue de la période de gel de deux ans du taux du Livret A, décidée par l'exécutif fin 2017. Le texte de 2018 introduit une autre nouveauté : afin de contenir une éventuelle remontée brutale du taux d'intérêt du Livret A en 2020, suite à une forte hausse des taux interbancaires, par exemple, la différence entre deux révisions successives de taux du Livret A ne peut pas dépasser 0,5 point (au lieu de 1,5 point auparavant).

Le Livret A est un placement défiscalisé. C'est-à-dire que les intérêts qu'il produits sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération n'a pas été remise en question avec l'entrée en vigueur de la flat tax au 1er janvier 2018. Livret A fait donc partie des revenus qui n'ont pas à figurer dans la déclaration d'impôts à rendre chaque année au printemps.

Le Livret A n'étant pas fiscalisé, son rendement net est égal au taux brut (0,5% depuis le 1er février 2020, 1% au 1er février 2022). Si l'on déduit l'inflation, le rendement réel est toutefois inférieur à ce chiffre. Toutefois, grâce à la méthode de calcul actuelle, il ne peut jamais être négatif.