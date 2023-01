"Soldes d'hiver : Sony Xperia en promo et autres bons plans"

SOLDES HIVER 2023. En ce début de semaine, découvrez les meilleures promos avec des remises sur le smartphone XPeria. Chez Amazon, Sony est mis à l'honneur avec des ventes flash sur d'autres grandes références de la marque.

Cela fait bientôt deux semaines que les soldes d'hiver 2023 ont commencé. Boulanger, Darty, CDiscount... ne chôment pas et continuent de faire de grosses remises notamment sur l'informatique et le multimédia. Chez Amazon, la marque Sony est à l'honneur dans les ventes flash. Si vous recherchez un smartphone, les promos sur le Sony Xperia devraient vous intéresser...

Les soldes de Sony à retrouver chez Amazon

A l'aube de la 3e démarque, Sony propose des remises de 20 à 30% sur sa boutique Amazon. Vous y retrouverez le smartphone Sony Xperia Pro-I, la TV Sony XRAY, des écouteurs ou casques bluetooth à réduction de bruit ou encore des objectifs pour votre appareil photo numérique. Voici notre top 8.

Meilleures offres Sony chez Amazon

Profitez d'une superbe qualité d'image avec l'écran OLED du Sony Xperia 10 IV d'une dimension de 6,1 pouces. Il est doté d'une RAM de 6 Go et d'une capacité de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To si vous l'équipez d'une carte micro SD. Son appareil photo triple objectif est équipé de la fonction ultra grand-angle. Le petit plus ? La possibilité d'ajouter une 2e carte SIM si vous voulez distinguer votre ligne personnelle de votre ligne professionnelle.

CDiscount, Boulanger, Fnac... les autres bons plans

Comme chaque année, les principaux e-commerçants participent aux soldes d'hiver. Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et CDiscount proposent des remises exceptionnelles sur toute une variété d'articles. Les smartphones, télévisions, montres connectées et ordinateurs restent des incontournables. En effet, ils font partie des produits les plus recherchés par les Français durant les soldes et les grandes enseignes entendent bien répondre à cette demande. Voici quelques bonnes affaires relevées sur les rayons informatique et multimédia.

Des bonnes affaires à ne pas manquer

Accès direct aux soldes 2023

Retrouvez en un clic l'accès aux pages soldes des principaux sites de e-commerce.

La 2e démarque a commencé le mercredi 18 janvier à 8 heures et la 3e démarque devrait quant à elle commencer mercredi 25 janvier. Des remises importantes devraient donc continuer à tomber ce mercredi, même s'il est probable que le choix de produits devrait se tarir. Ce serait en tout cas un signe que l'opération de destockage des commerçants fonctionne.

Les soldes d'hiver ont commencé le mercredi 11 janvier et doivent se terminer le mardi 7 février 2023 en ligne et dans la plupart des départements. En Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et dans les Vosges, où ils ont commencé le 2 janvier, les soldes s'arrêtent le 29 janvier prochain. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, la fin des soldes est prévue le 3 février. Les soldes sont réglementés par l'article L310-3 du code de commerce pour le cadre légal, les périodes autorisées et les marchandises concernées. Il a été complété en 2019 par l'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) . Il modifie la détermination des périodes de soldes, désormais fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La durée doit désormais être fixée entre trois et six semaines.