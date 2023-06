Soldes 2023 : les pré-soldes sont déjà là !

SOLDES 2023. Les remises se multiplient chez les e-commerçants à quelques jours des soldes. Durée des offres, codes promos... Ne manquez aucune bonne affaire !

[Mis à jour le 13/06/2023 à 12h00] Les soldes d'été sont un évènement très attendu des français, mais les plus pressés d'entre eux peuvent faire de bonnes affaires dès maintenant. En effet, les offres se multiplient en particulier sur Internet par le biais de codes promos et de ventes privées. Voici les infos à ne pas manquer.

Ventes privées, pré-soldes... Quelles sont les offres du moment ?

Si vous n'avez pas envie d'attendre le 28 juin pour profiter des soldes d'été et pour avoir du choix, voici un récapitulatif des offres en cours chez les principaux e-commerçants.

Fnac : les ventes privées tech

Si vous avez la carte Fnac+, c'est le moment d'en profiter. La Fnac organise des ventes privées qui se termineront le 18 juin. L'évènement baptisé "des idées plein la tech" est l'occasion de profiter de remises intéressantes comme celle sur le pack PC portable Acer Aspire 3 avec souris sans fil et housse à 449,99 € eu lieu de 699,99 €.

Darty : des remises pour la fête des pères

A l'occasion de la fête des pères qui aura lieu dimanche 18 juin, Darty remise ses meilleures idées de cadeaux comme la chaise de gaming Daccormax à 119,99€ ou la machine à grain Krups à 299,99 €.

CDiscount : l'informatique en promotion

Plus que quelques heures pour profiter des jours informatique de CDiscount qui se terminent le 14 juin. Au rendez-vous, de nombreuses références de tablettes et de PC à prix cassé comme l'IdeaPad 3 de Lenovo à 399,99 € au lieu de 699,99 €.

Rakuten : bons d'achat sur la photo

Pour vous mettre dans l'ambiance des soldes, Rakuten a misé sur les bons d'achat. Le site offre 100 euros pour 999 euros d'achat sur les appareils photo, caméras et drones avec le code PHOTO100. Sur la marketplace, les remises de vendeurs peuvent également être intéressantes comme celle sur la caméra GoPro Hero 11 soldée à 448 euros au lieu de 549 euros.

Les dates des soldes d'été au niveau national sont fixées du mercredi 28 juin à partir de 8h00 au mardi 25 juillet 2023. Ils auront donc lieu à ces dates en ligne et dans la plupart des enseignes physiques.

Dans certains départements et territoires d'Outre-mer, les soldes sont en décalé et commenceront à 8h00 selon ce calendrier :

Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 8 août

: du mercredi 12 juillet au mardi 8 août Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 28 octobre

: du samedi 30 septembre au vendredi 28 octobre Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre

: du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre La Réunion : du samedi 2 septembre au vendredi 29 septembre

: du samedi 2 septembre au vendredi 29 septembre Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 15 août

: du mercredi 19 juillet au mardi 15 août Saint-Barthélemy : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre

: du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre

A noter qu'à Saint-Barthélemy, les soldes d'hiver sont en cours et se terminent le 2 juin. A la Réunion, les prochaines dates de soldes indiquées sont celles d'hiver étant donné l'inversion des saisons dans l'hémisphère sud.

Par ailleurs, pour la première fois depuis 20 ans, les Alpes-Martimes s'alignent sur les dates nationales. Les Pyrénées-Orientales qui étaient auparavant dans la même situation, avaient déjà opéré ce changement l'an dernier. Dans ces deux départements, le décalage des soldes au mois de juillet avait pour but de cibler les touristes, mais à l'heure du e-commerce cette stratégie devenait inefficace.

Les soldes sont réglementés par l'article L310-3 du Code de commerce pour le cadre légal, les périodes autorisées et les marchandises concernées. Il a été complété en 2019 par l'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Il modifie la détermination des périodes de soldes, désormais fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La durée doit désormais être comprise entre trois et six semaines.

Qui participe aux soldes ?

Les soldes sont un rendez-vous que les commerçants manquent rarement. Pour eux, c'est l'occasion de limiter les pertes liées aux invendus et de réaliser des ventes complémentaires sur des produits non soldés. La majorité des indépendants participent, ainsi que les grandes enseignes tout secteur confondu (prêt-à-porter, parfumerie, multimédia, grande distribution...). Internet est aussi loin d'être en reste avec des e-commerçants très présents d'année en année comme Amazon, CDiscount, Darty, Fnac ou Boulanger.

Les produits à suivre durant les soldes d'été 2023

Les soldes d'été sont chaque année l'occasion de faire des économies importantes notamment sur des grandes marques de l'électroménager, de l'informatique et du multimédia. Voici quelques produits très attendus aux dernières soldes et dont le prix pourrait bien baisser en juin prochain.

iPhone 14

iPhone 14 128Go Neuf à partir de 769,99 € Occasion à partir de 700,00 € Rakuten 769,99 € Voir Rakuten 769,99 € 700,00 € Voir

Avec la sortie de l'iPhone 15 qui approche, l'iPhone 14 déjà remisé plusieurs fois dans l'année pourrait encore voir son prix baisser. Il est dorénavant courant de le trouver neuf à moins de 800 euros sur des sites comme Rakuten. Passera-t-il sous la barre des 750 euros ? Affaire à suivre...

Airpods 2e génération

AirPods 2e génération Neuf à partir de 119,00 € Occasion à partir de 89,99 € Amazon 159,00 € 119,00 € Voir

Cdiscount 89,99 € 124,00 € Voir

Rakuten 125,00 € Voir

La Redoute 159,00 € 125,00 € Voir

Galeries Lafayette 159,00 € 125,00 € Voir

Ubaldi 136,00 € Voir

Leclerc 139,00 € Voir

Fnac 158,50 € Voir

Materiel.net 159,00 € Voir

LDLC.com 159,00 € Voir

Darty 159,00 € Voir Cdiscount 89,99 € Voir

Fnac 158,50 € 91,99 € Voir

Amazon 159,00 € 109,48 € Voir

Rakuten 125,00 € 114,99 € Voir

Autre produit très attendu : les AirPods 2e génération d'Apple avec leur boîtier de recharge. Ils ont déjà été remisés durant les French Days de printemps donc il serait logique de voir d'autres promotions fleurir durant les soldes.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED Neuf à partir de 309,99 € Occasion à partir de 200,00 € Rakuten 309,99 € Voir

Amazon 310,49 € Voir

Leclerc 310,49 € Voir

Fnac 319,39 € 316,05 € Voir

Cdiscount 319,99 € Voir

Darty 319,00 € Voir

Micromania 279,99 € 349,99 € Voir

LDLC.com 389,95 € Voir

La Redoute 405,36 € Voir Rakuten 309,99 € 200,00 € Voir

Micromania 279,99 € Voir

Amazon 310,49 € 288,76 € Voir

Reconditionné 319,00 € 289,00 € Voir

Fnac 319,39 € 343,90 € Voir

Son prix a enfin baissé durant les French Days, passant de 310 à 288 euros chez Amazon. On espère donc revoir ce type d'offres dès le 28 juin.

Les soldes sont-ils réellement avantageux ?

Les soldes sont encadrés par la loi et répondent de ce fait, à certaines exigences. Les articles soldés doivent être proposés aux consommateurs à un prix plus bas que celui pratiqué au cours de l'année. Le commerçant est donc tenu d'indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré, le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Par ailleurs, afin de protéger le consommateur des fausses bonnes affaires, la loi oblige maintenant les commerçants à utiliser le prix le plus bas pratiqué les 30 derniers jours comme prix barré. Ceci afin d'éviter qu'ils gonflent leurs prix avant le début des promotions pour faire croire à de plus grosses remises au moment des soldes.

Peut-on échanger un produit soldé ?

D'un point de vue légal, les articles achetés en soldes doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres articles. L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché, comme le rappelle l'article 1641 du Code civil. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. Par ailleurs, si un défaut de conformité est identifié dans les deux ans après l'achat, le vendeur doit réparer, remplacer ou rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n'est pas obligé de rembourser ou d'échanger le produit, sauf s'il en fait la publicité en magasin ou sur les tickets de caisse.