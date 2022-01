"Assurance-vie : laquelle dépasse les 2% de rendement ?"

[ASSURANCE VIE] Tour à tour, les assureurs dévoilent les performances réalisées par leurs contrats en fonds euros l'année précédente. Voici celles qui dépassent les 2%.

[Mis à jour le jeudi 27 janvier 2022 à 12h51] Les compagnies d'assurance et les banques continuent à dévoiler les taux des rendements de leurs contrats d'assurance-vie en fonds euros en 2021. Plusieurs assureurs ont d'ores et déjà révélé un rendement en baisse, par rapport en 2020, confirmant la lente érosion des fonds euros, prisés des Français en raison de sa garantie en capital. Selon le directeur du Cercle de l'épargne, Philippe Crevel, le taux moyen de revalorisation pourrait s'établir entre "1% et 1,2%" l'année passée, contre 1,28% en 2020. La France Mutualiste, par exemple, a annoncé des taux de rendements compris entre 1,31 % et 1,51%, contre 1,42 et 1,72% en 2020. Certains acteurs parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu. Quels acteurs affichent des rendements supérieurs à 2% ? Nous les avons répertoriés :

Garance épargne (Garance) : 2,75%

Retraite épargne sante (RES) (MACSF) : 2,10%

Retraite mutualiste du combattant (RMC) (France Mutualiste) : 2%

Res multisupport (MACSF) : 2,1% à 2,15%

Serenipierre (Sécurité pierre euro) : 2,50%

Target+ (Primonial) : 1% à 2,35%

Abonnement 250 (GMF) : 1,50%

Actépargne2 (France Mutualiste) : 1,31 % à 1,51 %

Actiplus (Mutavie) : 1,6%

Actiplus option (Mutavie) : 1,75%

Altineo (GMF) : 1,50%

Batiretraite 2 (SMAvie BTP) : 1,50%

Batiretraite multicompte (SMAvie BTP) : 1,50%

Carac entraid (Carac) : 1,30%

Carac épargne génération (Carac) : 1,20%

Carac épargne patrimoine (Carac) : 1,20%

Carac épargne plénitude (Carac) : 1,20%

Carac épargne vivre ensemble (Carac) : 1,20%

Carac profileo (Carac) : 1,40%

Certigo (GMF) : 1,50%

Compte énergie Europe (SERIES 2 ET 3) (GMF) : 1,50%

Compte épargne Carac (Carac) : 1,20%

Compte épargne famille (Carac) : 1,20%

Compte épargne plénitude (Carac): 1,20%

Compte épargne libre avenir (MIF) : 1,70%

Compte libre croissance (GMF) : 1,50%

Contrat Afer (Afer) : 1,70%

Ebene (sécurité en euros) (Société générale) : 1,15% à 1,80%

Ebene private banking (Société générale) : 1,20% à 1,80%

Entraid'épargne Carac (Carac) : 1,30%

Épargne retraite 2 plus (Asac-Fapès) : 1,80%

Erable essentiel (Société générale) : 0,75% à 1,76%

Eurossima (Generali) : 0,75%

Excelium (Axa France) : 0,90% à 1,35%

Fréquence épargne (GMF) : 1,50%

Gaipare II (Allianz Vie) : 1,80%

Gaipare select f (Allianz Vie) : 1,80%

Gaipare fidelissimo (Allianz Vie) : 1,80%

Gaipare sélection (Allianz Vie) : 1,80%

Gaipare selectissimo (Allianz Vie) : 1,80%

Helios Sélection (Le Conservateur) : 1,10%

Innovalia (Generali) : 1,50%

Instalavie (GMF) : 1,50%

Jeewan patrimoine (Mutavie) : 1,25 à 1,65%

Livret gaipare (Allianz Vie) : 1,80%

Livret jeun'avenir (France Mutualiste) : 1,31 % à 1,51%

Livret rm (France Mutualiste) : 1,31 % à 1,51%

Livret vie (France Mutualiste) : 1%

Multeo (GMF) : 1,50%

Multi vie (EX LIVRET VIE OPTION) (Macif) : 1,15%

Option pep (GMF) : 1,50%

Passerelle (France Mutualiste) : 1,51%

Plan eparmil (AGPM) : 1,70%

Rentépargne (France Mutualiste) : 1,10%

Rente viagère immédiate Carac (Carac) : 1,10%

Responsable et solidaire (Maif) : 1,30%

Sequoia (Société générale) : 0,75% à 1,84%

Serenipierre (Sécurité Flex euro) : 1,15%

Suravenir Opportunités (Fortuneo) : 1,80%

Suravenir Rendement (Fortuneo) : 1,30%

Temps 9 (SERIES 2 ET 3) (GMF) : 1,50%

Ticket 1000 (GMF) : 1,50%

Ticket croissance (GMF) : 1,50%

Volontés obsèques Carac (Carac) : 1,08%

Comment expliquer que le fonds euros continue à baisser ? Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, les taux d'intérêt demeurent très bas. Résultat, il est difficile d'opérer une recherche de rendement. A cela, s'ajoute une inflation galopante (+2,8% sur un an en décembre dernier). Le rendement réel devrait donc être largement négatif. De quoi pousser les épargnants à prendre plus de risques en souscrivant des unités de compte (UC).

Dans l'attente de la publication de la totalité des rendements de l'année 2021, nous vous proposons de visualiser notre classement des rendements de l'année 2020 :

Classement des meilleures assurances-vie en 2020 Rang Contrat (fond en euros) Assureur Rendement 2019 Rendements 2020 1 Darjeeling Placement-Direct.fr (Swiss Life) 1,3 à 3% 1,10 à 2,9% 1 Titres@Vie Altaprofits (SwissLife Assurance et Patrimoine) 1,3 à 3% 1,10 à 2,9% 3 Garance Epargne Garance 3% 2,75% 4 Allianz Vie Fidelité Allianz Vie ND 2,58% 5 Serenipierre (Sécurité Pierre Euro) Primonial (Suravenir) 2,8% 2,5% 5 Swisslife Retraite Swiss Life 1 à 2,7% 0,8 à 2,5% 5 Swisslife Strategic Swiss Life 1 à 2,7% 0,8 à 2,5% 8 Easyvie CNP Assurances 1,5% 1,2 à 2,40% 9 Retraite Mutualiste Du Combattant (Rmc) La France Mutualiste 2,4% 2,2% 10 Cachemire Patrimoine La Banque Postale (CNP Assurance) 1,35 à 1,47% 1,05 à 2,1% 10 Patrimea Premium (Sécurité Infra Euro) Oradéa Vie (Sogécap) ND 2,1% 10 Bpe Emeraude CNP Assurances ND 1,05 à 2,1%

Quelle est la meilleure assurance-vie en 2020 ? Réponse avec notre classement exclusif, établi sur la base du rendement maximal qu'il est possible d'obtenir avec les contrats dont nous avons compilé les performances. Au titre de 2020, les contrats Darjeeling et Titres@Vie, respectivement distribués par Placement-Direct.fr et Altaprofits et assurés par SwissLife, arrivent en tête avec des rendements maximums de 2,90% pour les contrats avec au moins 60% d'unités de compte et 250 000 euros d'encours. Allianz Vie Fidelité arrive 3e, avec un rendement moyen de 2,58% pouvant aller jusqu'à 2,78% selon le niveau de frais. Sur la première marche du podium en 2019 avec 3,15% de rendement, Target+ affiche une performance nulle en 2020. C'était déjà le cas en 2018. Pour rappel, ci-dessous, le classement 2019 des meilleures assurances-vie. Pour aller plus loin, retrouvez tous les taux servis en 2020 dans notre comparatif.

Classement des meilleures assurances-vie en 2019 Rang Fonds Contrat (distributeur) Assureur Rendement 2019 Evolution 2019-2018 (pts) 1 Fonds dynamique Sécurité Target Euro Target+ (Oradéa Vie) Sogécap / Oradéa Vie 3,15% 3,15 2 ex aequo Actif général Titres@Vie (Altaprofits) et Darjeeling (Placement-direct) Swiss Life 1,3 à 3% -0,4 à +0,3 2 ex aequo Actif général Garance Epargne (Garance) Garance 3% -0,1 4 Neo Euro Garanti 2 La Médicale Premium (La Médicale) et Netlife (UAE Life Patrimoine) Spirica 2,82% 2,47 5 Sécurité Pierre Euro Sérénipierre (Primonial) Suravenir 2,80% -0,4 6 Fonds en euros Swisslife Strategic Swiss Life 1 à 2,7% -0,5 à +0,2 7 Fonds en euros Carnet Multi Epargne (Monceau Assurances) Capma & Capmi 2,45% 0,8 8 ex aequo Suravenir Opportunités Abivie, Assurance-vie Oney, Croissance Avenir (Epargnissimo), Digital Vie (Altaprofits), Ethic Vie (Patrimea), Fortuneo Vie (Fortuneo), Grisbee Vie (Grisbee), Hedios Vie (Hedios Patrimoine), Linxea Avenir (Linxea), Marie Quantier Vie (Marie Quantier), Mes-placements retraite (mes-placements.fr), Mon Projet Retraite Vie, Moncapital Avenir (Moncapital.fr), Puissance Avenir (Assurancevie.com), Wesave Patrimoine (Wesave), Yomoni Vie (Yomoni) Suravenir 2,40% -0,4 8 ex aequo Fonds en euros Retraite mutualiste du combattant (RMC) La France Mutualiste 2,40% -0,4 8 ex aequo Fonds Euro Allocation Long Terme 2 Arborescence Opportunités, BforBank Vie, Epargne Evolution, Linxea Spirit, Mes-placementsliberté, Netlife (UAF Life Patrimoine), Version Absolue (UAF Life Patrimoine) Spirica 2,40% -0,5

Les assureurs dévoilent en début d'année les performances réalisées sur leurs contrats d'assurance-vie lors de l'année écoulée. Voici les performances des fonds euros des contrats d'assurance-vie en 2020 connues à la date indiquée.

Les rendements des fonds euros en 2020 [Mise à jour du 5 février 2021 à 10h29] Contrat (fond en euros) Assureur Rendements 2020 ABIVIE (Suravenir Opportunités) Altaprofits (ACMN Vie) 2% ABIVIE (Suravenir Rendement) Altaprofits (ACMN Vie) 1,30% ABONNEMENT 250 GMF 1,65% ACMN AVENIR Groupe CMNE (ACMN VIE) 1 à 1,15% ACMN HORIZON PATRIMOINE Groupe CMNE (ACMN VIE) 1 à 1,15% ACMN OPALE Groupe CMNE (ACMN VIE) 1 à 1,15% ACMN OPALE PATRIMOINE Groupe CMNE (ACMN VIE) 1 à 1,15% ACTEPARGNE2 La France Mutualiste 1,42 à 1,72% ACTIPLUS Macif (Mutavie) 1,65% ACTIPLUS OPTION Macif (Mutavie) 1,85% ACUITY LCL (Predica) 1,2 à 2% ACUITY 2 LCL (Predica) 1,20% ADIF OPTIMUM MMA 1,35 à 1,85% ADULEO (Eurossima) FINANCIERE DEGESUD 0,90% ADULEO (Netissima) FINANCIERE DEGESUD 1,1 à 1,7% ALLIANZ VIE FIDELITE Allianz Vie 2,58% ALLIANZ VIE MULTI EPARGNE Allianz Vie 1,04 à 1,60% ALLIANZ YEARLING ACCESS Allianz Vie 1,35 à 1,90% ALTAPROFITS VIE (Eurossima) Altaprofits (e-cie vie - Generali) 0,90% ALTAPROFITS VIE (Netissima) Altaprofits (e-cie vie - Generali) 1,1 à 1,7% ALTINEO GMF 1,65% AMADEO AXA GESTION PRIVEE (AXA France) 1,3% à 1,6% AMADEO EVOLUTION AXA GESTION PRIVEE (AXA France) 1,3% à 1,6% AMADEO EXELLENCE VIE AXA GESTION PRIVEE (AXA France) 1,3% à 1,6% AMPLI-GRAIN 9 AMPLI Mutuelle (CNP Assurances) 1,00% AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% ANAE Crédit Agricole Banque Privée 1,2 à 2% ANTARIUS AVENIR (fonds euros Capi Sécurité) Groupe Crédit du Nord (Antarius) 1 à 1,5% ANTARIUS AVENIR PATRIMOINE (fonds euros Capi Sécurité) Groupe Crédit du Nord (Antarius) 1 à 1,5% ANTARIUS DONATION (fonds euros Capi Sécurité) Groupe Crédit du Nord (Antarius) 1 à 1,5% ANTARIUS DUO Groupe Crédit du Nord (Antarius) 0,96 à 1,44% ANTARIUS PATRIMOINE EVOLUTION (fonds euros Capi Sécurité) 1,1 à 1,19% ANTARIUS SELECTION (fonds euros Capi Sécurité) Groupe Crédit du Nord (Antarius) 1 à 1,5% ARPEGES AXA France 1,2 à 1,6% ASSURANCE VIE HELLO ! BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) 1% ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Opportunités) Oney Bank (Suravenir) 2% ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Rendement) Oney Bank (Suravenir) 1,30% AVIVA RETRAITE PLURIELLE Aviva Retraite Professionnelle 1,25% BATIRETRAITE 2 SMAvie BTP 1,10% BATIRETRAITE MULTICOMPTE SMAvie BTP 1,10% BOURSORAMA VIE (Eurossima) Boursorama - e-cie vie 0,90% BOURSORAMA VIE (Fonds Euro Exclusif) Boursorama - e-cie vie 1,43% BPE EMERAUDE CNP Assurances 1,05 à 2,10% CACHEMIRE 2 La Banque Postale (CNP Assurance) 0,95 à 1,9% CACHEMIRE PATRIMOINE La Banque Postale (CNP Assurance) 1,05 à 2,10% CARAC ENTRAID Carac 1,50% CARAC EPARGNE PLENITUDE Carac 1,40% CARAC EPARGNE VIVRE ENSEMBLE Carac 1,40% CARAC PROFILEO Carac 1,70% CARDIF ELITE Cardif 1,20% CARDIF ESSENTIEL Cardif 1,20% CARDIF MULTI-PLUS 3I Cardif 1,20% CARNET MULTI EPARGNE Monceau Assurances (Capma & Capmi) 1,35% CERTIGO GMF 1,65% CHROMATYS (GAN EPARGNE EXCEPTION) Gan assurances (groupama gan vie) 0,9 à 1,4% CLER AGIPI (AXA) 1,30% CNP ONE CNP Patrimoine (CNP Assurances) 0,85% CNP TRESOR PERFORMANCE Amétis (CNP Assurances) 1% CNP TRESOR PROJETS Amétis (CNP Assurances) 0,85% COMPLICE VIE Matmut 0,94% COMPTE ENERGIE EUROPE (SERIES 2 ET 3) GMF 1,65% COMPTE EPARGNE CARAC Carac 1,40% COMPTE EPARGNE ENFANT (CEE) MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE EPARGNE FAMILLE Carac 1,40% COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (CEGI) MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MULTISUPPORT MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE EPARGNE MIF MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (CET) MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% COMPTE LIBRE CROISSANCE GMF 1,65% CONTRAT AFER AFER (AVIVA) 1,70% CONTRAT SOLIDAIRE Crédit Agricole 1% CORALIS (Euro Patrimoine) AXA THEMA (AXA France) 1 à 1,3% CORALIS (Opportunité) AXA THEMA (AXA France) 1 à 1,3% CORALIS SELECTION (fonds Coralis Euro Long Terme) AXA THEMA (AXA France) 1,15 à 1,45% CROISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) Epargnissimo (ACMN VIE) 2% CROISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) Epargnissimo (ACMN VIE) 1,30% DARJEELING Placement-Direct.fr (Swiss Life) 1,10 à 2,9% DIADE EVOLUTION (Euro Pierre Plus) ACMN Vie 1,70% DIADE EVOLUTION (Euromulti) ACMN Vie 0,90% DIADE EVOLUTION (Europierre) ACMN Vie 1,70% DIGITAL VIE (Suravenir Opportunités) Altaprofits (Suravenir) 2% DIGITAL VIE (Suravenir Rendement) Altaprofits (Suravenir) 1,30% DYNAVIE Monceau Assurances (Capma & Capmi) 1,20% EASYVIE CNP Assurances 1,2 à 2,40% EBENE (sécurité en euros) Société Générale (Sogécap) 1,15% EBENE PRIVATE BANKING Société Générale (Sogécap) 1,20% E-NOVLINE (Eurossima) Generali 0,90% E-NOVLINE (Netissima) Generali 1,1 à 1,7% ENTRAID'EPARGNE CARAC Carac 1,50% EPARGNE HANDICAP ASAC-FAPES /Allianz 1,85% EPARGNE RETRAITE 1 ASAC-FAPES /Allianz 1,85% EPARGNE RETRAITE 2 ASAC-FAPES /Allianz 1,85% EPARGNE RETRAITE 2 PLUS ASAC-FAPES /Allianz 1,85% EPARGNE VIE SIMPLICITE MAIF Vie (Harmonie Mutuelle, MGEN) 1,30% ERABLE ESSENTIEL Société Générale (Sogécap) 0,75 à 1,20% ETHIC VIE (Suravenir opportunités) Patrimea (ex Suravenir) 2% ETHIC VIE (Suravenir rendement) Patrimea (ex Suravenir) 1,30% EVOLUTION VIE ASSURANCEVIE.COM (AVIVA VIE) 1,41% EVOLUVIE BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) 0,80% EXCELCIUS VIE (actif général AXA France) Crédit Mutuel ( Suravenir) 1,15% EXCELIUM (actif général AXA France) AXA France 1,2 à 1,6% EXPANTIEL (actif général AXA France) AXA France 1,2 à 1,6% FAR (Agipi) AXA France 1,25% FIGURES LIBRES AXA France 1,2 à 1,6% FLORIANE Predica (Crédit Agricole Assurances) 1,05 à 1,85% FLORIANE 2 Predica (Crédit Agricole Assurances) 1,05 à 1,85% FORTUNEO VIE (Suravenir Opportunités) Fortuneo (Suravenir) 2% FORTUNEO VIE (Suravenir Rendement) Fortuneo (Suravenir) 1,30% FREQUENCE EPARGNE GMF 1,65% GAIPARE II Allianz Vie 1,90% GAIPARE SELECT F Allianz Vie 1,90% GAIPARE SELECTION Allianz Vie 1,90% GAIPARE SELECTISSIMO Allianz Vie 1,90% GAN PATRIMOINE EVOLUTION (EX GAN PATRIMOINE EXPERTISE) GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) 0,9 à 1,4% GAN PATRIMOINE STRATEGIES GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) 0,9 à 1,4% GAN PREVOYANCE EPARGNE ACTIVE Gan Prévoyance (Groupama Gan Vie) 0,9 à 1,4% GARANCE EPARGNE GARANCE 2,75% GENERALI EPARGNE (Eurossima) Generali 0,90% GENERALI EPARGNE (Netissima) Generali 1,1 à 1,7% GRISBEE VIE (Suravenir Opportunités) Grisbee (Suravenir) 2% GRISBEE VIE (Suravenir Rendement) Grisbee (Suravenir) 1,30% GROUPAMA MODULATION Groupama 0,9 à 1,4% GROUPAMA PREMIUM Groupama 0,9 à 1,4% HEDIOS VIE (Suravenir opportunités) HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) 2% HEDIOS VIE (Suravenir rendement) HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) 1,30% HELIOS SELECTION Le Conservateur 1% HIMALIA (fonds AGGV) Generali 0,80% HIMALIA (fonds Elixence) Generali 1,30% HIMALIA (fonds Euro Innovalia) Generali 1,70% HOCHE PATRIMOINE EVOLUTION (fonds eurodynamique) Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) 0,77% HOCHE RETRAITE Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) 1% HORIZEO (fonds général ABP Vie) Banque populaire (Natixis) 0,8 à 1,15% ING DIRECT VIE (Eurossima) ING Direct (e-cie vie) 0,90% ING DIRECT VIE (Netissima) ING Direct (e-cie vie) 1,1 à 1,7% INSTALAVIE GMF 1,65% JEEWAN PATRIMOINE Mutavie 1,45 à 1,85% KAPITAL-DIRECT (Eurossima) Placement-direct.fr (Generali Vie) 0,90% KAPITAL-DIRECT (Netissima) Placement-direct.fr (Generali Vie) 1,1 à 1,7% KOMPOZ Sicavoline (Ageas France) 1,35 à 1,71% LCL VIE LCL (Predica) 1,05% LINXEA AVENIR (Suravenir Opportunités) LinXea (suravenir) 2% LINXEA AVENIR (Suravenir Rendement) LinXea (suravenir) 1,30% LINXEA VIE (Eurossima) LinXea (Ecie Vie) 0,90% LINXEA VIE (Netissima) LinXea (Ecie Vie) 1,1 à 1,7% LIVRET ASSURANCE ACMN Vie 1 à 1,10% LIVRET AVENIR (actif général) ACMN Vie 1% LIVRET GAIPARE Allianz Vie 1,90% LIVRET JEUN'AVENIR La France Mutualiste 1,42% LIVRET RM La France Mutualiste 1,42% LIVRET VIE Macif (Mutavie) 1,05% MA SENTINELLE (Eurossima) Advize (e-Cie Vie) 0,90% MA SENTINELLE (Netissima) Advize (e-Cie Vie) 1,1 à 1,7% MARIE QUANTIER I (Suravenir Opportunités) Marie Quantier (Suravenir) 2% MARIE QUANTIER I (Suravenir Rendement) Marie Quantier (Suravenir) 1,30% MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Opportunités) Mes-Placements.fr (Suravenir) 2% MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Rendement) Mes-Placements.fr (Suravenir) 1,30% MES-PLACEMENTS VIE (Eurossima) Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) 0,90% MES-PLACEMENTS VIE (Netissima) Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) 1,1 à 1,7% MIF HORIZON EUROACTIF MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% MIF INTERGENERATIONS MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% MIF PROJET VIE MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% MILLEVIE ESSENTIELLE Caisse d'Epargne (BPCE Vie) 0,80% MILLEVIE INFINIE Caisse d'Epargne (BPCE Vie) 1,15% MILLEVIE INITIALE Caisse d'Epargne (BPCE Vie) 0,80% MILLEVIE PREMIUM Caisse d'Epargne (Natixis Assurances) 0,95% MMA CROISSANCE MMA 1,35 à 1,85% MMA MULTISUPPORTS MMA 1,35 à 1,85% MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Opportunités) Mon Projet Retraite (Suravenir) 2% MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Rendement) Mon Projet Retraite (Suravenir) 1,30% MONABANQ VIE PREMIUM (Netissima) Monabanq. (E-Cie vie) 1,1 à 1,7% MONABANQ. VIE PREMIUM (Eurossima) Monabanq. (E-Cie vie) 0,90% MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Opportunités) Moncapital (Suravenir) 2% MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Rendement) Moncapital (Suravenir) 1,30% MONDIALE VIVEPARGNE AG2R LAMONDIALE 1% MONFINANCIER VIE (Eurossima) MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) 0,90% MONFINANCIER VIE (Netissima) MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) 1,1 à 1,7% MULTEO GMF 1,65% MULTI VIE (EX LIVRET VIE OPTION) Macif (Mutavie) 1,25% MULTIPLACEMENTS 2 BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) 1% MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) 1 à 1,20% MULTISTRATEGIES ACTIFS MMA 1,35 à 1,85% MULTISUPPORT CONFIANCE PRO BTP 1,16% MULTISUPPORT EXCELLENCE Oradéa Vie 1,2 à 1,8% MYPGA Agéas 1,22 à 1,42% MYRIALIS VIE BPE (Suravenir) 0,8 à 0,9% NAVIG'OPTIONS Crédit Mutuel ( Suravenir) 0,50% NAVIG'PATRIMOINE Crédit Mutuel ( Suravenir) 1% NEA PATRIMOINE (fonds euro patrimoine) ACMN Vie 1 à 1,5% NORWICH LIBRE CHOIX (NLC2) AVIVA VIE 1% NORWICH LIBRE OPTION 2 (NLO2) AVIVA VIE 1,41% NOUVEAU CAP MAIF (Parnasse-MAIF) 1,30% NOVAVIE AEP (BNP Paribas Cardif) 1,20% NUANCES 3D Caisse d'Epargne (CNP Assurances) 0,80% NUANCES PLUS (Assur Euro) Caisse d'épargne 0,90% NUANCES PRIVILEGE (Privilège Sécurité) Caisse d'épargne 1% ODYSSIEL AXA France 1,2 à 1,6% OPTIAL AXA France 1,2 à 1,6% OPTIAL PATRIMOINE AXA France 1,2 à 1,6% OPTION PEP GMF 1,65% PASSERELLE La France Mutualiste 1,72% PATRIMEA PREMIUM (fonds euro à capital garanti) ORADEA VIE (Sogécap) 1,20 à 1,80% PATRIMEA PREMIUM (Sécurité Infra Euro) ORADEA VIE (Sogécap) 2,10% PATRIMOINE VIE PLUS Vie Plus (Suravenir) 1% PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) AVANTAGE Crédit Mutuel 1,10% PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) ESSENTIEL Crédit Mutuel 1% PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) PRIVILEGE Crédit Mutuel 1,15% PLAN EPARGNE POPULAIRE MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% PLAN EPARGNE POPULAIRE MULTISUPPORT MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) 1,70% PLAN EPARMIL AGPM (AGPM Vie) 1,70% PREDISSIME 9 Crédit Agricole 0,65% PRIVILEGE AXA France 1,2 à 1,6% PRIVILEGE GESTION ACTIVE Ageas France 0,89% PUISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) SURAVENIR 2% PUISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) SURAVENIR 1,30% PUISSANCE SELECTION (Eurossima) GENERALI VIE 0,90% PUISSANCE SELECTION (Netissima) GENERALI VIE 1,1 à 1,7% QUINTESSA (fonds général ABP Vie) Banque populaire (Natixis) 0,8 à 1,15% RENTEPARGNE La France Mutualiste 1,27% RES MULTISUPPORT MACSF épargne retraite 1,55 à 1,60% RESPONSABLE ET SOLIDAIRE MAIF (Parnasse-MAIF) 1,30% RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) MACSF épargne retraite 1,55% RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (RMC) La France Mutualiste 2,20% RYTMO BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) 0,80% SELECTION INTERNATIONAL 3 AVIVA VIE 1,05% SEQUOIA Société Générale (Sogécap) 0,75 à 1,20% SERENIPIERRE (Sécurité Flex Euro) Primonial (Suravenir) 1,40% SERENIPIERRE (Sécurité Pierre Euro) Primonial (Suravenir) 2,50% SIGNATURE CAPI MMA 1,35 à 1,85% SIGNATURE PREMIUM MMA 1,35 à 1,85% SOLID'R VIE (Eurossima) ASAC-FAPES /e-cie vie 0,90% SOLID'R VIE (Netissima) ASAC-FAPES /e-cie vie 1,1 à 1,7% SWISSLIFE RETRAITE Swiss Life 0,8 à 2,5% SWISSLIFE STRATEGIC Swiss Life 0,8 à 2,5% TARGET+ Primonial 0% TEMPS 9 (SERIES 2 ET 3) GMF 1,65% TERRE DE VIE (actif général) AG2R LAMONDIALE 1,05 à 1,55% TICKET 1000 GMF 1,65% TICKET CROISSANCE GMF 1,65% TITRES@VIE Altaprofits (SwissLife Assurance et Patrimoine) 1,10 à 2,9% TRIPTIS PATRIMOINE Neuflize Vie 1% VALVIE BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) 0,90% VERSION ABSOLUE (Euro Allocation Long Terme 2) Spirica (Crédit Agricole Assurances) 2% VIVACCIO La Banque Postale (CNP Assurance) 0,70% WESAVE PATRIMOINE (Suravenir Rendement) We Save (Suravenir) 1,30% WINALTO MAAF Assurances (MAAF VIE) 1,65% WINALTO PRO MAAF Assurances (MAAF VIE) 1,65% YOMONI VIE (Suravenir Rendement) Yomoni (Suravenir) 1,30%

Fiscalité de l'assurance-vie en cas de décès : le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie lors du décès du souscripteur ne fait pas partie de la succession de ce dernier. Début 2016, le gouvernement a annoncé un revirement de doctrine fiscale concernant la succession sur les contrats d'assurance-vie souscrits par les couples ayant opté pour le régime de la communauté. Désormais, les successeurs (les enfants, par exemple) ne sont imposés sur le contrat qu'au décès du second époux et non plus au décès du premier, comme c'était le cas depuis 2010. Ils n'ont donc pas à régler de droits de succession à la mort du premier souscripteur du contrat.

: les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux qui frappent les résidents au fil de l'eau sur leurs contrats en euros ainsi sur le support en euros de leurs contrats multisupports. Fiscalité de l'assurance-vie et ISF : pour les personnes qui étaient concernées par l'ISF, la valeur de rachat des contrats souscrits devait être déclarée aux impôts. Les capitaux et rentes touchés à la fin du contrat d'assurance-vie entraient dans le patrimoine et étaient ainsi imposables. Les primes réglées après 70 ans sur un contrat d'assurance-vie sans valeur de rachat souscrit après le 20 novembre 1991 étaient imposables à l'ISF et devaient aussi être déclarées.

Une assurance-vie est un contrat qui lie son souscripteur à un assureur. Ce dernier, auquel le contractant paie des primes, prend l'engagement de verser une somme d'argent, sous forme de rente ou de capital, à une ou plusieurs personnes. Le taux de l'assurance-vie dépend du support choisi par le souscripteur du contrat : fonds euros ou unités de compte. Le contractant peut choisir entre 3 catégories de contrat : un contrat en cas de vie, un contrat en cas de décès ou un contrat vie et décès. Il dispose d'un délai de renonciation de 30 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la conclusion du contrat pour revenir sur sa décision. Pour plus de détails sur sa souscription, consultez notre fiche pratique sur le contrat d'assurance-vie.

Entré en vigueur au 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU), plus connu sous le nom de flat tax, s'applique à tous les revenus du capital. L'assurance-vie fait partie des revenus concernés. Plus précisément, sont concernés les nouveaux versements à compter du mercredi 27 novembre 2017 au-delà d'un seuil de 150 000 euros d'encours total, tous contrats confondus (300 000 euros pour les couples). Moins de 10% des assurés sont concernés, estime Bercy. Tous les versements effectués avant cette date restent soumis à la fiscalité applicable jusque-là, même en cas de versements de plus de 150 000 euros. Pour les contrats inférieurs à 150 000 euros d'encours, les avantages fiscaux pour durée de détention (taux d'imposition réduit de 7,5%) sont maintenus, ainsi que les abattements applicables.

Lorsque l'on pense assurance-vie on pense, à tort, blocage de l'épargne. Or, si le contrat prévoit cette option, le souscripteur d'un contrat est libre de récupérer tout (on parle de "rachat total") ou partie ("rachat partiel") de son épargne. Le rachat désigne donc l'opération par laquelle l'épargnant retire de l'argent sur son contrat d'assurance-vie avant la date de fin de celui-ci. Alors que le rachat total met fin au contrat d'assurance-vie souscrit et aux garanties qui y sont attachées, le contrat partiel, lui, permet de conserver l'antériorité fiscale du contrat (voir la section "Fiscalité de l'assurance-vie" ci-dessus). Il est possible de l'effectuer en une seule fois ou en plusieurs. On parle alors de "rachats partiels programmés" : un montant préalablement fixé est versé périodiquement au souscripteur sur une durée de trois ans maximum. Deux possibilités : soit le contrat est en gestion déléguée et le rachat partiel s'effectue au prorata de la somme disponible sur le contrat, soit le contrat est en gestion personnelle et l'épargnant a alors le choix des supports d'investissement sur lesquels il entend réaliser le rachat partiel.

Plusieurs outils disponibles en ligne permettent aux épargnants d'obtenir une simulation de ce qu'ils peuvent acquérir sur un contrat d'assurance-vie en l'espace de quelques clics.

Contrairement au taux du Livret A et au taux du LDD, qui sont fixés par l'Etat selon une formule mathématique, celui de l'assurance-vie dépend de chaque assureur. Pour établir le rendement de leurs prestations, les compagnies d'assurances se basent sur les taux d'intérêt, qui évoluent en ce moment à des niveaux très bas : le taux de l'Euribor 12 mois, qui mesure le taux d'intérêt moyen des prêts interbancaires de la zone euro, et le taux moyen d'emprunt d'Etat (TME).

La désignation d'un bénéficiaire n'a rien d'obligatoire lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance-vie. Toutefois, cela peut se révéler utile dans la mesure où le capital ou la rente payable à la ou aux personne(s) désignée(s) comme bénéficiaire(s) n'entre pas dans la succession de l'assuré. Comment rédiger la clause bénéficiaire d'une assurance-vie ? Au moment de la souscription du contrat, le souscripteur désigne librement le ou les bénéficiaires (il peut en effet en désigner plusieurs) qu'il a choisi(s) nominativement ou en utilisant des formules impersonnelles telles que "mon conjoint, à défaut de mes enfants nés ou à naître" ou encore "mon partenaire de Pacs, à défaut de mes enfants vivants ou représentés"…

La désignation peut également se faire par voie de testament remis à un notaire, ce qui a pour avantage de permettre de garder le secret sur le nom du bénéficiaire. Attention, bien qu'il n'ait pas à être informé de son identité, l'assureur devra tout de même savoir qu'un testament désignant un bénéficiaire se trouve chez le notaire. A noter que le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pendant toute la durée de celui-ci. Qui peut être bénéficiaire d'une assurance vie ? Rien n'oblige le souscripteur à désigner un membre de sa famille comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Il peut très bien, s'il le souhaite, désigner une association d'intérêt général.