Allocation de rentrée scolaire 2023 : qui a droit au versement de la CAF ?

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 2023. A compter du 16 août 2023, les familles modestes percevront une allocation de rentrée scolaire (ARS) de la part de la CAF. "Réservée aux familles modestes, la prime de rentrée scolaire est généralement versée à la mi-août pour financer l'achat de fournitures.

Sommaire Plafond

Montant

Date

[Mise à jour du mardi 11 juillet 2023 à 14h55] Excellente nouvelle pour les trois millions de familles bénéficiaires ! A partir du 16 août prochain, la CAF (Caisse d'Allocation Familiale) procédera au versement de l'allocation de rentrée scolaire 2023 (ARS). Egalement baptisée prime de rentrée scolaire, cette aide sociale est destinée aux familles modestes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Le montant de l'allocation vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages précaires, à l'heure où les familles commencent à préparer les fournitures des élèves pour la rentrée. Pour l'année 2023, l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 5,6%. Au total, plus de cinq millions d'enfants, âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé pourront profiter d'une allocation allant de 398 à 434 euros par enfant.

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un seuil. Pour ce faire, l'administration prend en compte le revenu net catégoriel, calculé à partir des ressources déclarées auprès de l'administration fiscale. Les plafonds pour Mayotte sont différents. Voici les montants de l'année 2023 :

Nombre d'enfants à charge Ressources à ne pas dépasser 1 25 775 € 2 31 723 € 3 37 671 € 4 43 619 €

Pour ce qui est de l'âge de l'enfant, celui-ci doit être âgé de 6 à 18 ans. Enfin, et cela paraît logique, l'enfant doit être inscrit dans le public ou dans le privé pour déclencher l'ARS. Cette dernière n'est en effet pas accordée pour les enfants instruits au sein de leur famille.

Vous remplissez toutes les conditions ? En théorie, le versement est effectué de manière automatique par la CAF. Attention toutefois, certaines démarches peuvent être nécessaires en fonction de l'âge de votre enfant. Si vous n'êtes pas allocataire de la Caf, vous devez compléter une déclaration de situation des prestations familiales et logement ainsi qu'une déclaration des ressources. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre Caf ou bien télécharger les formulaires en ligne. Si vous avez déjà touché la prime de rentrée et que vous êtes déjà allocataire de la Caf et que votre enfant est âgé de plus de 16 ans, vous n'avez rien à faire.

Les montants pour la rentrée 2023 ne sont pas connus. Selon toute vraisemblance, ils seront dévoilés dans le courant du mois de juillet 2023. Voici à titre indicatif les montants versés lors de la dernière rentrée scolaire :

376,98 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée

ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée 397,78 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

411,56 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans

La date de versement de l'allocation de rentrée scolaire 2023 n'est pas encore connue. Cette année, deux dates de versement ont été annoncées par le ministère des Solidarités : le mardi 2 août (à Mayotte et à La Réunion, où la rentrée des classes intervient plus tôt) et le mardi 16 août, dans les autres départements français.