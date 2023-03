"Inflation 2023 : en France elle grimpe à 6,2% en février"

INFLATION. En France, l'inflation s'accentue encore sur le mois de février 2023 et s'établit à 6,2% d'après les estimations de l'Insee. Tirée notamment par la hausse des prix de l'alimentaire elle retrouve un niveau similaire aux taux de fin d'année 2022.

[Mise à jour du mercredi 1er mars 2023 à 17h25] L'inflation poursuit sa course. En février 2023, la hausse des prix à la consommation a encore accéléré s'établissant à 6,2% sur un an. Il s'agit là d'une estimation provisoire de l'Insee qui doit dévoiler les chiffres définitifs de l'inflation le 15 mars prochain. Selon l'institut, l'augmentation des prix en France est liée notamment à l'évolution des tarifs de l'alimentaire qui se fixe à 14,5% en février. Le coût des services a également fortement augmenté. En revanche, une bonne nouvelle se dégage tout de même de ce tour d'horizon de l'économie française : l'inflation des prix de l'énergie, particulièrement importante depuis le début de la guerre en Ukraine, a légèrement reculé. Elle était de 16,3% en janvier et est désormais passée à 14%. Dans le détail, l'Insee précise que sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9%, après +0,4% en janvier. Pour rappel, à la fin du mois de février le président de la République, Emmanuel Macron, avait notamment indiqué que le "pic de l'inflation" devrait être atteint "durant ce premier semestre 2023". L'Insee abonde en ce sens puisque l'institut estime que le pic de l'inflation à 7% sera atteint au début d'année, avant de ralentir à 5% au mois de juin.

Quelle inflation en France en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages. Les prix à la consommation ont progressé de 6% sur un an en janvier 2023, selon l'Insee. En janvier 2023, les prix de l'énergie ont ainsi augmenté de 16,3%, en glissement annuel, tandis que ceux de l'alimentation, eux, ont connu une hausse de 13,3%. ​​​​​​De manière générale, la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois d'une année civile.

Quel est le taux de l'inflation en France en 2022 ?

En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an. De manière générale, la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

C'est quoi l'inflation économique ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.