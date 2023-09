Inflation 2023 : l'Insee prévoit 5% sur l'année en France

INFLATION 2023. L'inflation continue de s'atténuer, mais moins vite que prévu. L'Insee prévoit que la hausse des prix à la consommation s'établira à 5% en France l'ensemble de l'année 2023.

[Mise à jour du vendredi 8 septembre 2023 à 16h25] Le ralentissement de l'inflation se poursuit. Ce jeudi 7 septembre, l'Insee a dévoilé ses estimations provisoires pour la fin de l'année 2023. Selon l'Institut national des statistiques, le taux de l'inflation devrait s'établir à 4,2% en décembre 2023, alors qu'il s'élevait à plus de 6% en début d'année. Ainsi, les prix ne diminuent pas encore mais leur augmentation semble légèrement ralentir. Notez cependant que le coup de frein de l'inflation est moins fort que prévu, puisqu'en août la hausse des prix a connu un léger rebond, passant de 4,3% en juillet à 4,2% le mois suivant. En moyenne, l'inflation serait - toujours selon l'Insee - de 5% sur l'ensemble de l'année 2023.

Quel est le taux de l'inflation en France en 2023 ?

Selon les données provisoires publiées par l'Insee, le taux d'inflation sur un an en France est de 4,8% en août 2023. Ce taux d'inflation s'établissait à 6,1% en juillet 2022, et à 6,3% en février 2023.

Quel est le taux de l'inflation en France en 2022 ?

En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an. De manière générale, la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

Quel est le niveau de l'inflation dans la zone Euro ? Europe

Le taux d'inflation au sein des 20 pays qui composent la zone Euro est repartit à la hausse en avril. Cette augmentation des prix a néanmoins été relativement endiguée par la remontée des taux d'intérêts initiée par la Banque Centrale Européenne (BCE). L'agence des statistiques européenne, Eurostat, estime que l'inflation est notamment tirée par la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Ainsi, le taux d'inflation dans la zone s'établit à 7% contre 6,9% le mois dernier. Un chiffre qui reste cependant bien inférieur à l'inflation record atteinte en novembre 2022 (10,1%).

C'est quoi l'inflation en économie ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.