Inflation 2023 : la France dépasse le pic en juillet 2023

INFLATION 2023. Le pic de l'inflation est maintenant derrière nous. Selon l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 4,3% en juillet 2023 par rapport à la même période en juillet 2022. Ainsi la flambée des prix ralentit mais ne recule pas encore. Zone euro, Europe... Ce que vous devez savoir sur l'inflation en 2023.

[Mise à jour du mardi 8 août 2023 à 14h47] Le plus dur est sans doute derrière nous. D'après les estimations provisoires de l'Insee le pic de l'inflation a été franchi. En clair, la hausse des prix ralentit légèrement et s'oriente petit à petit vers une phase de décroissance. L'Institut national des statistiques constate qu'en juillet 2023, le taux de l'inflation a atteint 4,3%, soit une baisse de 1,8% par rapport à juillet 2022. Cette légère baisse de l'inflation est due notamment au recul des prix de l'alimentaire qui, jusque là, tiraient vers le haut l'augmentation globale des tarifs. En l'espace d'un mois, l'inflation sur les prix de l'alimentation est passée de 13,7% en juin 2023 à 12,6% en juillet. Elle poursuit ainsi son recul, entamé il y a quatre mois, puisqu'elle s'élevait encore à 14,9% en avril dernier. La tendance semble se confirmer également sur les prix des produits manufacturés qui ont légèrement diminué sous l'effet des rabais proposés dans le cadre des soldes d'été. Les résultats définitifs de l'étude de l'Insee seront publiés le 11 août prochain.

Quel est le taux de l'inflation en France en 2023 ?

Selon les données provisoires publiées par l'Insee, le taux d'inflation sur un an en France est de 4,3% en juillet 2023. Notez que le taux d'inflation s'établissait à 6,1% en juillet 2022, et à 6,3% en février 2023.

Quel est le taux de l'inflation en France en 2022 ?

En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an. De manière générale, la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

Quel est le niveau de l'inflation dans la zone Euro ? Europe

Le taux d'inflation au sein des 20 pays qui composent la zone Euro est repartit à la hausse en avril. Cette augmentation des prix a néanmoins été relativement endiguée par la remontée des taux d'intérêts initiée par la Banque Centrale Européenne (BCE). L'agence des statistiques européenne, Eurostat, estime que l'inflation est notamment tirée par la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Ainsi, le taux d'inflation dans la zone s'établit à 7% contre 6,9% le mois dernier. Un chiffre qui reste cependant bien inférieur à l'inflation record atteinte en novembre 2022 (10,1%).

C'est quoi l'inflation en économie ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.