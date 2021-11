Bourse des collèges 2021-2022 : fin des demandes pour tous

La bourse des collèges est une aide versée sous conditions de ressources. Voici les critères et les montants fixés pour l'année scolaire 2021-2022.

[Mise à jour du mercredi 3 novembre 2021 à 11h58] : Il n'est désormais plus possible de réaliser sa demande de bourse des collèges quelle que soit sa situation. La démarche pouvait s'effectuer jusqu'au 21 octobre inclus pour le cas général mais les collégiens inscrits au Cned disposent d'un délai supplémentaire. Or, la demande s'est terminée pour eux dimanche 31 octobre. Le versement de la bourse s'effectue à chaque début de trimestre.

Tout parent d'un enfant inscrit dans un collège public ou privé, ou bénéficiant d'un enseignement à distance du Centre national d'enseignement à distance (CNED) de même niveau, peut faire une demande de bourse des collèges. Le versement de cette allocation est soumis à des conditions de ressources. En outre, il est conditionné à l'assiduité de l'élève : en cas d'absences injustifiées cumulées de plus de quinze jours, ou répétées, le chef d'établissement peut retenir tout ou partie de la somme versée.

Pour une demande de bourse des collèges sur l'année 2021-2022, les plafonds annuels de ressources considérés seront ceux qui figurent sur l'avis d'imposition de 2021, établi au titre des revenus de 2020. Leur montant est de :

15 795 euros pour 1 enfant à charge

19 440 euros pour 2 enfants à charge

23 085 euros pour 3 enfants à charge

26 730 euros pour 4 enfants à charge

30 376 euros pour 5 enfants à charge

4 021 euros pour 6 enfants à charge

37 666 euros pour 7 enfants à charge

41 311 euros pour 8 enfants ou plus à charge.

Quand est versée la bourse des collèges ? La date de versement de la bourse des collèges est fixée au début de chaque trimestre, après déduction d'éventuels frais de demi-pension ou de pension.

Pour bénéficier d'une bourse des collèges, les élèves de l'enseignement public doivent effectuer une demande en ligne sur la plateforme dédiée sur la plateforme dédiée d'Educonnect. Le ministère de l'Education met à disposition un guide d'utilisation. Par ce portail, il est possible de récupérer ses données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande sans avoir à joindre les pièces justificatives.

Pour les collégiens du privé, une demande doit être remplie via le formulaire Cerfa 12539, puis déposée auprès du secrétariat du collège où l'enfant est inscrit (ou les enfants, le cas échéant). Le formulaire doit être accompagné d'une photocopie de l'avis d'imposition ou de non-imposition et d'un RIB.

En règle générale, ce dossier doit être déposé avant la mi-octobre suivant la rentrée scolaire (fin octobre pour les élèves inscrits au Cned).

Le montant trimestriel de la bourse des collèges peut être de 35, 98 ou 153 euros selon les situations. Pour obtenir le montant total de l'aide sur un an, il suffit de multiplier la somme par trois.

Les barèmes de la bourse des collèges sont établis en fonction du nombre d'enfants et des plafonds de ressources (tels qu'indiqués sur l'avis d'imposition). Le montant trimestriel 2021-2022, calculé en fonction des revenus 2020 et du nombre d'enfants à charge inscrit sur l'avis d'imposition 2021 est le suivant :