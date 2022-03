"Allocations familiales 2022 : quel montant au 1er avril ?"

[ALLOCATIONS FAMILIALES] Comme chaque année, cette prestation sociale va être revalorisée au printemps. Pour rappel, les allocations familiales sont octroyées à celles et ceux qui ont au minimum deux enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant de l'aide accordée est fonction des revenus, du nombre d'enfants et de l'âge de ceux-ci.

[Mise à jour du vendredi 25 mars 2022 à 10h55] RSA, prime d'activité... Nombreuses sont les prestations sociales revalorisées à compter du 1er avril 2022. Les allocations familiales sont également concernées. Pour une famille comptant deux enfants, le montant de l'aide sociale va ainsi varier entre 33,62 euros et 134,46 euros, en fonction du niveau de ressources du foyer. Vous avez une famille nombreuse ? Voici les montants qui vous attendent le mois prochain :

Pour trois enfants : entre 76,69 euros et 306,72 euros.

Pour quatre enfants : entre 119,75 euros et 479,00 euros

Les allocations familiales correspondent, au sens strict du terme, à une aide financière perçue par les personnes ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge, sous conditions de revenus (dès le 1er enfant dans les départements d'Outre-mer). Il est fréquent que l'expression "allocations familiales" soit utilisée de manière impropre, pour désigner d'autres prestations familiales, telles que l'allocation de logement familiale, l'allocation de parent isolé, l'allocation parentale d'éducation...

Le montant des allocations familiales est plafonné en fonction des revenus du couple. Le montant de base pour deux enfants varie de 33,02 à 132,08 euros en fonction des revenus du couple. Une majoration de 16,51 à 66,04 euros est prévue si le second enfant a plus de 14 ans. A noter que la Caf, l'organisme en charge des allocations familiales, calcule le montant des allocations familiales en fonction des revenus que les bénéficiaires ont déclarés aux impôts. Précisons que la prime de naissance ne fait pas partie des allocations familiales.

Pour avoir droit aux allocations familiales, le seul critère à remplir est d'avoir au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge. A noter qu'entre 16 et 20 ans, les enfants sont considérés comme à charge si leur rémunération mensuelle nette ne dépasse pas 78% du Smic net.

Des plafonds de ressources ont été instaurés au 1er juillet 2015 pour le versement des allocations familiales. Voici les plafonds applicables du 1er janvier au 31 décembre 2022, basés sur les revenus de 2020, et les montants correspondants, en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été indiquées par le contribuable dans sa déclaration d'impôts.

Nombre d'enfants à charge Ressources inférieures à... Ressources comprises entre... Ressources supérieures à... 2 70 074 € 70 074 et 93 399 € 93 399 € 3 75 913 € 75 913 et 99 238 € 99 238 € 4 81 752 € 81 752 et 105 077 € 105 077 € Par enfant en plus 5 839 € 5 839 € 5 839 € Allocations familiales pour 2 enfants 132,08 € 66,04 € 33,02 € Allocations familiales pour 3 enfants 301,30 € 150,66 € 75,33 € Par enfant en plus 169,22 € 84,62 € 42,31 € Majoration pour les enfants de 14 ans et plus 66,04 € 33,02 € 16,51 € Allocation forfaitaire 83,52 € 41,77 € 20,89 €

Le nombre d'enfants à charge était, jusqu'en juin 2015, la seule condition retenue pour le versement d'allocations familiales. Depuis le 1er juillet 2015, les allocations familiales sont modulées en fonction des revenus, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015.

Le calcul des allocations familiales s'appuie sur la base mensuelle de calcul de prestations familiales (BMAF). Celle-ci correspond à une somme fixée par décret, revalorisée une fois par an en avril en fonction de l'inflation. Les allocations familiales versées aux couples gagnant moins de 70 074 euros par an en 2020 et ayant deux enfants à charge représentent 32% de la BMAF, soit 132,08 euros par mois depuis le 1er avril 2021.

En France, les allocations familiales sont versées à partir du deuxième enfant. Il est néanmoins possible d'obtenir le versement d'autres prestations familiales comme la PAJE.

Pour un couple ayant perçu moins de 99 399 euros de revenus en 2020, le montant des allocations familiales pour 2 enfants s'élève à 66,04 euros. Pour les autres plafonds de ressources, se référer au tableau ci-dessus.

Lorsqu'une famille gagnant moins de 75 913 euros par an a trois enfants à charge, les allocations familiales mensuelles sont égales à 301,3 euros. Pour les autres plafonds de ressources, voir le tableau ci-dessus.

Pour un couple touchant moins de 81 752 euros par an et ayant quatre enfants à charge, les allocations familiales s'élèvent à 470,52 euros. Pour les autres plafonds de ressources, consulter le tableau ci-dessus.

Avec cinq enfants à charge, un couple percevant moins de 87 591 euros par an peut prétendre à des allocations familiales d'un montant de 639,24 euros par mois. A noter que les allocations familiales sont majorées de 66,04 euros par enfant lorsque celui-ci atteint l'âge de 14 ans (sauf pour l'aîné lorsqu'il n'y a que deux enfants à charge). Pour les autres plafonds de ressources, utiliser le tableau ci-dessus.

Les foyers ayant à charge un enfant âgé de 20 ans et qui, le mois précédant le 20e anniversaire dudit enfant ont reçu des allocations familiales pour au moins 3 enfants (dont celui de 20 ans), reçoivent chaque mois une allocation forfaitaire (voir le tableau ci-dessus), jusqu'au mois précédant le 21e anniversaire de l'enfant.

Il est très facile de simuler le montant des allocations familiales en tenant compte des éléments fournis ci-dessus. A noter également que le site mes-aides.gouv.fr permet d'estimer en quelques clics les droits à 26 aides sociales.