"Frais bancaires : une bonne nouvelle vous attend en 2023"

FRAIS BANCAIRES. A l'issue d'une réunion avec les représentants des banques, le ministre de l'Economie a fait une annonce relative aux frais bancaires.

[Mise à jour du mardi 13 septembre 2022 à 15h09] Bonne nouvelle pour les ménages dont le budget est mis à mal par l'inflation galopante de ces derniers mois. A l'issue d'une réunion à Bercy, où le ministre de l'Economie a reçu les représentants du secteur bancaire, Bruno Le Maire annonce que les banques "ont pris l'engagement de ne pas augmenter les frais bancaires de plus de 2% en 2023". "Certaines iront plus loin en gelant leurs principaux frais", salue le ministre.

Selon l'étude réalisée par le comparateur Panorabanques, la hausse des frais bancaires a été plus marquée cette année. Elle atteint en moyenne 219,90 euros par an, en hausse de 1,5% par rapport à 2021. Lors d'un point presse, Bruno Le Maire a estimé que cette mesure était "importante pour nos compatriotes". "Concrètement, cela veut dire que certaines banques vont geler leurs tarifs sur l'ensemble de l'année 2023 pour des services très courants, comme par exemple la carte bancaire, a-t-il souligné. (...) Nous mettons en place un bouclier sur les frais bancaires qui n'augmenteront pas de plus de 2%. Enfin, les banques françaises ont pris un engagement sur les publics les plus fragiles : (...) aujourd'hui le maximum qui peut être supporté est de trois euros par mois. Les banques se sont engagées à ramener ces frais bancaires de trois euros à un euro par mois. C'est un effort que je tiens à souligner."

Interrogé par la presse sur l'éventualité d'une baisse des frais bancaires, et non d'un gel de ceux-ci, le président de la Fédération bancaire française (FBF) estime qu'ils ne "sont pas très élevés en France". "Ils correspondent à un service de qualité, s'est-il défendu. Ils sont restés stables [jusqu'à présent]. Dans cette période d'inflation, où les coûts augmentent aussi pour les banques, cette modération me paraît répondre au besoin de protection du pouvoir d'achat des ménages."

Les frais bancaires sont les montants facturés par une banque ou un établissement de crédit en échange de la mise à disposition de ses services ou de la fourniture de produits financiers. Ces sommes, que l'on appelle aussi des commissions, perçues par la banque dans laquelle un client a ouvert un compte bancaire par exemple, sont une contrepartie à l'obtention d'une carte bancaire ou d'un chéquier, ou encore à l'ouverture d'un type de livret d'épargne. La définition des frais bancaires peut également être élargie aux incidents de paiement ou encore aux dépassements d'autorisation de découvert. Dans tous les cas, ils doivent faire l'objet d'une communication précise et détaillée de la part de l'établissement bancaire.

Pour bien connaître les frais bancaires pratiqués et faire son choix de banque en pleine connaissance de cause, un comparatif peut être réalisé. Pour cela, il suffit de se procurer les plaquettes d'information des banques et de voir les commissions pratiquées. Par ailleurs, le ministère des Finances et des Comptes publics a lancé un comparateur en ligne des tarifs bancaires qui permet aux usagers de connaître par département les montants chargés par chaque établissement pour différents types de services (carte de paiement à débit immédiat, frais de tenue de compte...etc.).

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : 2,5 euros par mois - 30 euros par an

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 44,50 euros par an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1 euro / retrait à partir du 1er ou du 4e retrait par mois selon les cartes

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 2,90% + 3€ avec la carte bancaire à 46 euros / an

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 9,90 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : recommandé 5 euros, pli simple gratuit.

Au Crédit Mutuel, les tarifs varient d'une fédération à l'autre, lesquelles, au nombre de 13, correspondent partiellement aux régions administratives. La liste de l'ensemble des tarifs pour chaque fédération est disponible sur cette page. Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 pour l'Ile-De-France :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit (12 euros par an pour l'accès bourse)

Frais de tenue de compte : 24 euros par an

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 44,5 euros par an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : gratuit ou 1 euro par retrait selon la carte et le nombre de retraits dans le mois

Retrait d'espèces à l'étranger : 3,3 euros € + 1% dans l'Espace Economique Européen / 2,5% dans les autres pays

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 11,5 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : gratuit en envoi simple, 8,5 euros en recommandé.

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 15 décembre 2021 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : gratuit pour les clients dont les revenus sont domiciliés chez LCL, 20 euros par an pour ceux qui optent pour l'offre "Relevés et documents en ligne" et 28 euros par an pour les autres

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 47 euros par an (à partir de 12 euros pour les étudiants de 18 à 29 ans)

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1,4 euros / retrait à partir du 4e retrait par mois (gratuit pour certaines formules)

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 2,35 euros + 2,2% ou R euros +2,85% selon la formule

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit vers un autre compte LCL, 1 euro vers une autre banque

Emission d'un chèque de banque : 26 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (frais postaux inclus) : envoi simple 2 euros / recommandé 6 euros.

Les tarifs de l'ensemble des régions sont disponibles sur cette page. Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 (Banque Populaire Rives de Paris) :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : 30 euros par an

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 47 euros par an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1 euro / retrait à partir du 3e retrait par mois

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 3,15 € + 2,92%

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 15 €

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : envoi simple gratuit / envoi recommandé 2,5 €.

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2021 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit (18 euros par an pour la Bourse)

Frais de tenue de compte : 25,2 euros par an

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 44,5 euros par an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1,00 euro / retrait à partir du deuxième ou du troisième retrait par mois selon la carte

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 2,90 % + 3,00 euros

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 14 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : 2,05 euros pour un envoi simple, 3,1 euros pour un envoi recommandé.

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 2 décembre 2021 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : gratuit

Carte bancaire internationale à débit immédiat : gratuit

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : gratuit

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 1,69%

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : gratuit

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : gratuit.

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : 16,8 euros par an

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 43 euros par / an

Retrait d'espèces en euros au distributeur d'une autre banque (en ou hors zone euro) : 0,85 euros / retrait à partir du 4e retrait par mois

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 3,30 euros + 2,30% pour devise autre que l'euro

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : gratuit pour un montant inférieur à 1 000 euros, 12 euros au-delà

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : gratuit.

Les tarifs du Crédit Agricole varient selon les régions. Vous pouvez les consulter pour chaque zone sur cette page. Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 dans la région Ile-de-France :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : 12 euros (30 euros / an si compte sans mouvement depuis 13 mois)

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 43 euros / an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1 euro / retrait à partir du 4e retrait

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 3 euros par retrait (gratuit avec certaines cartes)

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 13,2 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : 3 euros en courrier suivi.

Les tarifs ci-dessous sont ceux en vigueur au 1er janvier 2022 :

Abonnement à l'accès à distance à ses comptes : gratuit

Frais de tenue de compte : 27 euros par an (30 euros pour un compte inactif)

Carte bancaire internationale à débit immédiat : à partir de 45 euros par an

Retrait d'espèces au distributeur d'une autre banque (en zone euro) : 1 euro par retrait à partir d'un certain nombre par mois, variable selon les cartes

Retrait d'espèces à un distributeur à l'étranger : 3 euros + 2% ou 2,70% selon les cartes

Frais de prélèvements : gratuit

Virement par Internet (en zone euro) : gratuit

Emission d'un chèque de banque : 20 euros

Frais d'envoi de chéquier à domicile (hors frais postaux) : gratuit en lettre suivie, 4 euros en recommandé simple.

Ce devoir d'information d'un établissement financier concernant les frais bancaires qu'il applique a été réaffirmé dans la loi. En 2008 et 2013 notamment, des textes de loi sur les frais bancaires ont créé le relevé périodique - au moins une fois par an - de toutes les commissions bancaires facturées à un client au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, le législateur a voulu simplifier les intitulés de ces montants. Par ailleurs, une autre loi sur les frais bancaires, intitulée précisément loi de séparation et de régulation des activités bancaires, a mis en place un plafonnement des commissions appliquées aux dépassements d'autorisations de découvert : ces dernières ne peuvent être supérieures à 8 euros par opération ou à 80 euros par mois. Une autre loi concernait les montants demandés pour des incidents de paiement, comme le rejet d'un chèque.

En cas de frais bancaires ou de prélèvements abusifs ou erronés, un client peut demander le remboursement des commissions perçues indument par l'établissement bancaire. Dans ce cas, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à sa banque en expliquant l'objet de sa demande. Il est important de joindre à la missive une copie du relevé de compte où apparaît le prélèvement erroné, et de souligner la ligne et le montant concernés.

Toujours en vertu du devoir d'information et de transparence des banques concernant leurs frais bancaires, il est possible de contester des frais jugés abusifs. Si l'établissement ne respecte pas ce devoir et applique des frais non prévus au moment de l'ouverture du compte, ou non signalés au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, le client peut contester par écrit cette facturation. Par ailleurs, si un client est informé comme il se doit d'un changement des frais bancaires et s'il considère que ces montants sont abusifs, il peut résilier sa convention de compte gratuitement et clôturer son compte.