Acheter de l'or : le cours au plus haut. Pourquoi, comment et où en acheter ?

[ACHETER DE L'OR] Les métaux précieux constituent un investissement traditionnel qui avait perdu de sa popularité au cours du dernier siècle au profit des investissements sur les marchés financiers. Toutefois, la crise de 2008 a relancé le marché de l'or qui apparaît comme une valeur refuge.

[Mise à jour du lundi 27 juillet 2020 à 19h25] Le cours de l'or a atteint ce lundi 27 juillet un nouveau record historique : l'once s'échangeait à un plus haut absolu de 1 944,71 dollars après 5 heures, soit 1,2% de plus que son précédent record de 1 921 dollars, qui date de septembre 2011. Le coronavirus, les tensions sino-americaines ainsi que la dépréciation du dollar sont à l'origine de l'engouement pour le métal jaune.

L'or constitue l'un des placements les plus anciens et, par conséquent, il inspire une grande fiabilité. En raison de sa valeur à caractère universel, l'or demeure beaucoup moins tributaire des politiques monétaires et financières que les autres placements.

Il est possible de se procurer de l'or directement auprès de sa banque en en faisant la demande. La plupart des établissements bancaires traditionnels délivrent de l'or physique. Il est aussi possible de se tourner vers des courtiers spécialisés selon la hauteur de l'investissement.

On oppose l'or physique à l'or papier, qui est constitué de titres de fonds d'investissement sur des valeurs or. L'or papier possède un marché plus flexible et présente des intérêts logistiques. Il n'impose pas à l'investisseur de conserver des lingots d'or. Son système ressemble toutefois à celui d'un marché classique de titres et ne présente donc pas les avantages sécurisants propres à l'or physique.

L'or n'est pas la seule valeur refuge en matière de métaux précieux puisque l'argent est depuis tout aussi longtemps utilisé comme investissement. Aujourd'hui, l'argent est prisé et son cours est à la hausse compte tenu du grand nombre d'utilisations industrielles de cette matière. Cependant, le marché est lié à ces usages et en est donc tributaire à la hausse comme à la baisse, ce qui n'est pas le cas de l'or.

Le marché de l'or, tout comme son cours, n'est pas soumis aux mêmes réglementations que les marchés financiers. Acheter de l'or en ligne est donc possible, mais cela expose l'acquéreur aux risques de sur-cotation, voire aux faussaires.

En France, les transactions portant sur les métaux précieux sont soumises à une réglementation stricte. L'achat d'or en espèces est prohibé. De plus, la vente d'or est soumise à la taxe sur les métaux précieux équivalente à 10% du prix de vente à laquelle il faut ajouter la CRDS à 0,5%. La fiscalité se répercute sur les prix de l'or et peut inciter les acheteurs potentiels à se tourner vers les marchés étrangers.

Lorsque l'on cherche la plus-value, le bon moment pour acheter de l'or est quand son prix est bas (cliquez ici pour connaître le prix de l'or), ou du moins lorsqu'une marge de progression existe. Le prix de l'or est-il suffisamment bas pour que ce soit le bon moment pour en acheter ? C'est la question que se posent tous les aspirants investisseurs dans l'or. Par ailleurs, le bon moment pour acheter de l'or n'est pas uniquement quand son prix est bas. En effet, en situation de crise, lorsque le cours de tous les actifs décroche, l'or peut constituer une valeur refuge, indépendamment de son prix.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La législation belge est assez libérale concernant les transactions portant sur l'or. L'anonymat de l'acquéreur est préservé et l'achat et la vente ne font pas l'objet de taxes, ni même de la TVA.

L'achat d'or en Allemagne n'est pas assujetti à une fiscalité particulière contrairement à l'argent