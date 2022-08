"Redevance TV : remboursement imminent, pour qui ?"

REDEVANCE TV. Dans le cadre de la loi de finances rectificative, la contribution à l'audiovisuel public a été supprimée, permettant le remboursement de certains contribuables.

[Mise à jour du lundi 29 août 2022 à 09h47] Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages. A l'automne prochain, ils ne seront plus tenus de s'acquitter de la redevance TV. Dans le cadre de la série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Parlement a validé la suppression de la contribution à l'audiovisuel, impôt s'élevant jusqu'à présent à 138 euros. Vous êtes mensualisé ? Dans ce cas, surveillez votre compte bancaire. Début septembre, l'administration fiscale va procéder au remboursement des sommes prélevées en 2022 au titre de la contribution à l'audiovisuel public, des foyers qui ne sont plus redevables de la taxe d'habitation et qui étaient jusqu'à présent mensualisés. Au total, 6,2 millions de foyers sont concernés. Vous êtes encore redevable de la taxe d'habitation ? Dans ce cas, le montant de la redevance TV mensualisé sera déduit du montant de l'impôt local. Et si trop-payé il y a, le remboursement sera effectif au début du mois d'octobre. Si vous n'êtes pas mensualisé et exonéré de la taxe d'habitation, c'est encore plus simple : vous n'aurez rien à payer à la rentrée !

En septembre 2022, certains foyers fiscaux vont bénéficier d'un remboursement de la contribution à l'audiovisuel public. Cette décision est la conséquence directe de la suppression de cet impôt, actée début août par le Parlement. Attention toutefois, le remboursement ne concerne pas tous les contribuables, mais uniquement ceux qui ne sont plus redevables de la taxe d'habitation et qui sont mensualisés. Si vous êtes toujours soumis à l'impôt local, le montant de la redevance TV sera déduit de celui-ci à l'automne. Les foyers qui ne sont pas mensualisés, eux, ne verront aucune différence s'ils ne sont plus tenus de payer la taxe d'habitation.

Le gouvernement a décidé de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, afin d'abaisser la pression fiscale sur les ménages. Elle s'inscrit dans la continuité des réformes engagées lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République a conduit une réforme du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que la suppression de la taxe d'habitation portant sur la résidence principale, pleinement effective en 2023.

Le montant de la redevance tv n'était pas le même selon que le logement concerné se situait en métropole ou dans un département d'Outre-mer. Le montant de la redevance tv en 2022 s'élevait à 138 euros en France métropolitaine et à 88 euros dans le reste des territoires. Elle était à payer en même temps que la taxe d'habitation, soit généralement le 15 novembre pour la plupart des moyens de paiement, le 20 novembre pour les paiements en ligne et le 25 novembre pour le prélèvement à l'échéance.

La redevance TV s'acquittait traditionnellement en même temps que la taxe d'habitation, donc à l'automne.

Etaient soumises à la redevance tv les personnes imposables à la taxe d'habitation et dont le domicile était équipé d'un téléviseur ou d'un dispositif similaire au 1er janvier de l'année, que celui-ci leur appartienne ou non. A noter qu'une seule redevance télé était due par foyer fiscal, peu importe le nombre d'appareils possédés et le nombre de résidences concernées (les contribuables ne payaient pas de contribution à l'audiovisuel public pour leur résidence principale et leur résidence secondaire). Idem si vous aviez des enfants étudiants qui ne vivaient plus chez vous et qui étaient rattachés à votre foyer fiscal : vous ne payiez qu'une seule redevance pour les postes de télévision que vous déteniez et ceux que détenaient vos enfants.

Certains contribuables pouvaient bénéficier d'une exonération de redevance TV :

Une partie de ceux exonérés de taxe d'habitation.

Ceux dont le revenu fiscal de référence (RFF) était de 0. Pour connaître votre revenu fiscal de référence, consultez votre avis d'imposition.

Autres personnes concernées par une exonération de redevance tv, les personnes qui en étaient exemptées avant 2005, âgées de plus de 82 ans au 1er janvier 2021. Voici les conditions qu'elles devaient remplir :

Etre non imposable au titre de l'impôt sur les revenus de l'année précédente du paiement

Ne pas être assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière l'année précédente du paiement

Occuper son logement seul ou avec la personne avec laquelle on vit en couple (époux ou épouse, partenaire de Pacs, concubin ou concubine) ou avec des bénéficiaires de l'Aspa ou de l'Asi, ou encore avec des personnes dont le RFF était inférieur à certains plafonds. Les montants à ne pas dépasser en 2022 auraient dû être les suivants :