AJPP : allogement de la durée de l'allocation de présence

[AJPP] Lorsqu'un enfant est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident, un parent doit interrompre ses activités pour s'en occuper pendant la durée du traitement. Il peut avoir droit à une indemnité spéciale : l'AJPP.

[Mise à jour du mercredi 8 décembre 2021 à 12h15] L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) va pouvoir être versée deux fois plus longtemps qu'auparavant. Depuis la loi du 15 novembre 2021, la durée initiale de 310 jours peut en effet être prolongée d'autant si les 310 jours initiaux sont utilisés avant la fin de la période de trois ans prévus pour prendre le congé de présence familiale. Une nouvelle période de trois ans s'ouvre alors à compter de ce renouvellement.

Définition de l'AJPP

L'AJPP est une aide allouée par l'État aux personnes exerçant une activité professionnelle et dont l'enfant malade, handicapé ou accidenté nécessite leur présence. Le parent qui interrompt son travail, sa formation professionnelle ou sa recherche d'emploi peut alors bénéficier d'une allocation journalière lors de son congé de présence parentale.

Les personnes suivantes ont droit à l'AJPP :

Salarié du secteur privé en congé de présence parentale auprès de votre employeur

Agent du secteur public en congé de présence parentale auprès de votre employeur

Voyageur représentant placier (VRP)

Salarié à domicile employé par un particulier employeur

Travailleur non-salarié

En formation professionnelle rémunérée

Demandeur d'emploi indemnisé par Pôle emploi

Cette aide est toutefois plafonnée à 22 jours par mois. A noter qu'un certificat médical attestant du besoin de présence parentale et de soins significatifs est indispensable pour demander l'AJPP. L'enfant, s'il n'est pas à la charge du candidat, ne peut avoir plus de 20 ans. À l'image des allocations de solidarité et d'insertion, des allocations d'aide au logement et des autres aides à l'enfance et à la famille, l'allocation journalière de présence parentale n'est pas imposable.

Montant de l'AJPP

Le montant de l'allocation journalière de présence parentale évolue en fonction de la situation matrimoniale. Un parent seul bénéficiera d'une aide quotidienne de 52,13 euros tandis qu'un parent vivant en couple pourra solliciter une allocation journalière de 43,87 euros. Sous certaines conditions de ressources et selon le niveau de dépenses exigées pour soigner l'enfant, un complément mensuel de 112,23 euros peut être attribué.

AJPP et RSA

Le revenu de solidarité active (RSA) ne figure pas sur la liste des aides qu'il est impossible de cumuler avec l'AJPP. En revanche, un parent ne peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale qu'en justifiant d'un congé auprès de son employeur, s'il interrompt une formation, s'il est travailleur non-salarié, s'il est VRP ou s'il perçoit l'allocation chômage.

Renouvellement de l'AJPP

L'AJPP est en principe prévue pour 310 jours pour une période de trois ans, mais l'allocation peut être renouvelée à condition que les 310 jours aient été pris avant le terme des trois ans. Cela ouvre alors une période de trois ans durant laquelle les parents peuvent de nouveau prendre 310 jours de congé, à condition que le renouvellement soit pris au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident.. Depuis la loi du 15 novembre 2021, cette possibilité est offerte à tous les parents et non de façon dérogatoire uniquement quand un nouveau certificat médical est établi par le médecin qui suit l'enfant, comme c'était le cas avant.

Formulaire d'attestation mensuelle d'AJPP

Les candidats à l'AJPP peuvent se rendre sur le site du service public ou sur le site de la Caf pour télécharger et imprimer la demande d'AJPP. Ils devront fournir également une attestation mensuelle AJPP. Pour remplir une attestation mensuelle vierge et la demande d'AJPP, les parents sollicitant l'allocation pourront trouver de nombreux renseignements sur divers forums.

AJPP et Caf

Pour demander l'AJPP, les candidats doivent retirer un dossier auprès de leur caisse d'Allocations familiales (Caf). L'organisme étudie l'attestation médicale avant de procéder au versement de l'AJPP. Précisons aussi que l'AJPP ne peut être cumulée avec le complément et la majoration de l'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Cet empêchement n'est valable que lorsque l'aide concerne le même enfant.