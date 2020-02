Chèque énergie 2020 : découvrez la date à laquelle vous le recevrez

[CHEQUE ENERGIE] Electricité, gaz, mais aussi rénovation énergétique… Le chèque énergie a pour mission d'aider les ménages aux revenus modestes à payer les factures. Les premiers bénéficiaires le reçoivent fin mars.

Le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d'énergie. Cette aide a remplacé le système des tarifs sociaux au 1er janvier 2018, après une phase d'expérimentation dans quatre départements. Elle concerne aussi bien les factures d'électricité (EDF, etc.) que celles de gaz (Engie, etc.), de bois, de fioul, etc. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé l'élargissement de ce dispositif à de 2,2 millions de ménages supplémentaires à partir du 1er janvier 2019, soit 5,8 millions de ménages bénéficiaires au total.

L'éligibilité au chèque énergie est conditionnée au niveau de revenus et à la composition du foyer. L'aide est soumise à un plafond de ressources, qui est le revenu fiscal de référence par unité de consommation (UC). Le revenu fiscal de référence (RFR) est figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le nombre d'UC dépend quant à lui de la taille du foyer. La première personne compte pour 1 unité de consommation, la deuxième pour 0,5 et chaque personne en plus équivaut à 0,3 unité.

Le chèque énergie est attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence n'excède de pas :

10 700 euros pour une personne seule

16 050 euros pour un couple (+3 210 euros par personne en plus dans le foyer).

Le montant du chèque énergie dépend des revenus et de la composition du foyer. Le montant moyen du chèque énergie est d'environ 200 euros. Le montant minimum du chèque énergie s'élève à 48 euros et son montant maximum atteint 277 euros. Plus de détails dans le tableau ci-dessous.

Le montant du chèque énergie Revenu fiscal inférieur à 5 600 € Revenu fiscal compris entre 5 600 et 6 999 € Revenu fiscal compris entre 6 700 et 7 700 € Revenu fiscal compris entre 7 700 et 10 700 € 1 UC 194 € 146 € 98 € 48 € De 1 à 2 UC 240 € 176 € 113 € 63 € 2 UC et plus 277 € 2020 € 126 € 76 €

Aucune démarche n'est à entreprendre pour bénéficier du chèque énergie. Celui-ci est envoyé automatiquement aux bénéficiaires sur la base des informations transmises à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus. Le chèque, nominatif, est envoyé sous format papier ou bien dématérialisé (envoi par email).

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur sur son site Internet pour vous permettre savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie. Pour faire fonctionner l'outil de simulation du gouvernement, il suffit de renseigner votre numéro fiscal.

En 2020, le chèque énergie est envoyé entre le 27 mars et le 29 avril

La date d'envoi du chèque énergie dépend du département dans lequel réside le bénéficiaire. Les premiers chèques énergies ont été envoyés la semaine du 27 mars 2020 dans le Pas-de-Calais. Les derniers chèques énergie sont adressés du 27 au 29 avril le Sud de la France notamment. Plus de détails dans le calendrier ci-dessous.

Date de réception du chèque énergie 2020 par département 01 - Ain Du 6 au 10 avril 2020 02- Aisne Du 30 mas au 3 avril 1995 03- Allier Du 6 au 10 avril 2020 04 - Alpes de Haute Provence Du 27 au 29 avril 2020 05 - Hautes-Alpes Du 27 au 29 avril 2020 06 - Alpes-Maritimes Du 27 au 29 avril 2020 07 - Ardèche Du 6 au 10 avril 2020 08 - Ardennes Du 30 mas au 3 avril 2000 09 - Ariège Du 20 au 24 avril 2020 10 - Aube Du 30 mas au 3 avril 2009 11 - Aude Du 20 au 24 avril 2020 12- Aveyron Du 20 au 24 avril 2020 13 - Bouches-du-Rhône Du 27 au 29 avril 2020 14 - Calvados Du 14 au 17 avril 2020 15 - Cantal Du 6 au 10 avril 2020 16 - Charente Du 20 au 24 avril 2020 17 - Charente-Maritime Du 20 au 24 avril 2020 18 - Cher Du 14 au 17 avril 2020 19 - Corrèze Du 20 au 24 avril 2020 20-Corse (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1998 20-Corse (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 20-Corse (3e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 20-Corse (4e envoi)* Du 20 au 24 avril 2020 20-Corse (5e envoi)* Du 27 au 29 avril 2020 21 - Côte-d'Or Du 6 au 10 avril 2020 22 - Côtes-d'Armor Du 20 au 24 avril 2020 23 - Creuse Du 20 au 24 avril 2020 24 - Dordogne Du 20 au 24 avril 2020 25 - Doubs Du 30 mas au 3 avril 2011 26 - Drôme Du 6 au 10 avril 2020 27 - Eure Du 14 au 17 avril 2020 28 – Eure-et-Loir (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1990 28 – Eure-et-Loir (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 28 – Eure-et-Loir (3e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 28 – Eure-et-Loir (4e envoi)* Du 20 au 24 avril 2020 28 – Eure-et-Loir (5e envoi)* Du 27 au 29 avril 2020 29 - Finistère Du 20 au 24 avril 2020 30 - Gard Du 27 au 29 avril 2020 31 - Haute-Garonne Du 20 au 24 avril 2020 32- Gers Du 20 au 24 avril 2020 33 – Gironde (Bordeaux)* (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 2020 33 – Gironde (Bordeaux) (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 33 – Gironde (Bordeaux) (3e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 33 – Gironde (Bordeaux)* (4e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 33 – Gironde (Hors Bordeaux)* Du 20 au 24 avril 2020 34 - Hérault Du 27 au 29 avril 2020 35 - Ille-et-Vilaine Du 20 au 24 avril 2020 36 - Indre Du 14 au 17 avril 2020 37 - Indre-et-Loire Du 14 au 17 avril 2020 38 – Isère (Grenoble) (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1997 38 – Isère (Grenoble) * (2e envoi)* Du 30 mas au 3 avril 2005 38 – Isère (hors Grenoble) * Du 30 mas au 3 avril 2019 38 – Isère (Grenoble) (3e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 38 – Isère (Grenoble)(4e envoi) * Du 14 au 17 avril 2020 39 - Jura Du 30 mas au 3 avril 2012 40 - Landes Du 20 au 24 avril 2020 41 - Loir-et-Cher Du 14 au 17 avril 2020 42 - Loire Du 6 au 10 avril 2020 43 - Haute-Loire Du 6 au 10 avril 2020 44 - Loire-Atlantique Du 14 au 17 avril 2020 45 - Loiret Du 14 au 17 avril 2020 46 - Lot Du 20 au 24 avril 2020 47 - Lot-et-Garonne Du 20 au 24 avril 2020 48 - Lozère Du 20 au 24 avril 2020 49 - Maine-et-Loire Du 14 au 17 avril 2020 50 - Manche Du 14 au 17 avril 2020 51 - Marne Du 30 mas au 3 avril 1999 52 - Haute-Marne Du 30 mas au 3 avril 2008 53 – Mayenne Du 14 au 17 avril 2020 54 - Meurthe-et-Moselle Du 30 mas au 3 avril 2002 55 - Meuse Du 30 mas au 3 avril 2001 56 - Morbihan Du 20 au 24 avril 2020 57 - Moselle Du 30 mas au 3 avril 2003 58 - Nièvre Du 30 mas au 3 avril 2016 59 - Nord Du 30 mas au 3 avril 1988 60 - Oise Du 30 mas au 3 avril 1996 61 - Orne Du 14 au 17 avril 2020 62 - Pas-de-Calais 27 mars 2020 63 - Puy-de-Dôme Du 6 au 10 avril 2020 64 - Pyrénées-Atlantiques Du 20 au 24 avril 2020 65 - Hautes-Pyrénées Du 20 au 24 avril 2020 66 - Pyrénées Orientales Du 20 au 24 avril 2020 67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* Du 30 mas au 3 avril 1989 67 – Bas-Rhin (hors Strasbourg)* Du 6 au 10 avril 2020 67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* Du 14 au 17 avril 2020 68 - Haut-Rhin Du 30 mas au 3 avril 2006 69 - Rhône Du 6 au 10 avril 2020 70 - Haute-Saône Du 30 mas au 3 avril 2010 71 – Saône-et-Loire Du 30 mas au 3 avril 2015 72 - Sarthe Du 14 au 17 avril 2020 73 - Savoie Du 6 au 10 avril 2020 74 – Haute-Savoie Du 30 mas au 3 avril 2018 75 - Paris Du 6 au 10 avril 2020 76 - Seine-Maritime Du 14 au 17 avril 2020 77 - Seine-et-Marne Du 6 au 10 avril 2020 78 - Yvelines Du 6 au 10 avril 2020 79 – Deux-Sèvres (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 2013 79 – Deux-Sèvres (2e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 80 - Somme Du 30 mas au 3 avril 1994 81 - Tarn Du 20 au 24 avril 2020 82 - Tarn-et-Garonne Du 20 au 24 avril 2020 83 - Var Du 27 au 29 avril 2020 84 - Vaucluse Du 27 au 29 avril 2020 85 - Vendée Du 14 au 17 avril 2020 86 - Vienne Du 20 au 24 avril 2020 87 - Haute-Vienne Du 20 au 24 avril 2020 88 - Vosges Du 30 mas au 3 avril 2007 89 - Yonne Du 30 mas au 3 avril 2017 90 - Territoire de Belfort Du 30 mas au 3 avril 2004 91 - Essonne Du 6 au 10 avril 2020 92 - Hauts-de-Seine Du 14 au 17 avril 2020 93 - Seine-Saint-Denis Du 6 au 10 avril 2020 94 - Val-de-Marne Du 6 au 10 avril 2020 95 - Val-d'Oise Du 14 au 17 avril 2020 970- Guadeloupe Du 14 au 17 avril 2020 971-Outre Mer – Guadeloupe (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1991 971-Outre Mer – Guadeloupe (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 971-Outre Mer – Guadeloupe (3e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 971-Outre Mer – Guadeloupe (4e envoi)* Du 20 au 24 avril 2020 971-Outre Mer – Guadeloupe (5e envoi)* Du 27 au 29 avril 2020 972-Outre Mer – Martinique (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 2014 972-Outre Mer – Martinique (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 972-Outre Mer – Martinique (3e envoi)* Du 20 au 24 avril 2020 973-Outre Mer – Guyane (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1992 973-Outre Mer – Guyane (2e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 973-Outre Mer – Guyane (3e envoi)* Du 27 au 29 avril 2020 974-Outre Mer – Réunion (1er envoi)* Du 30 mas au 3 avril 1993 974-Outre Mer – Réunion (2e envoi)* Du 6 au 10 avril 2020 974-Outre Mer – Réunion (3e envoi)* Du 14 au 17 avril 2020 974-Outre Mer – Réunion (4e envoi)* Du 20 au 24 avril 2020 974-Outre Mer – Réunion (5e envoi)* Du 27 au 29 avril 2020 976-Outre Mer – Mayotte Du 27 au 29 avril 2020

La date de validité du chèque énergie reçu en en 2020 court jusqu'au 31 mars 2021. La durée de validité du chèque énergie est donc d'environ un an. En cas de doute, il suffit d'examiner en détails le chèque reçu : la date limite de validité figure dessus.

Pour utiliser son chèque énergie, rien de plus simple. Une fois reçu, vous pouvez envoyer votre chèque par voie postale, ou même le remettre en main propre à la personne ou l'entreprise auprès de laquelle vous souhaitez régler une dépense d'énergie. Il peut s'agir soit de votre fournisseur d'énergie, ou bien de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux de rénovation énergétique entrepris dans votre logement, ou encore, pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, du gestionnaire de ce dernier.

Le chèque énergie peut également être utilisé sur le site dédié du ministère de la Transition écologique pour régler des factures d'électricité ou de gaz. Dans ce cas, vous aurez besoin du numéro de votre chèque ainsi que des références de votre contrat de fourniture énergétique.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Fin avril, après l'envoi de la totalité des chèques énergie, il faut entrer en contact avec l'organisme en charge de la gestion du dispositif auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Un service client est disponible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures. Un formulaire de contact est également mis à disposition en cas de non réception du chèque énergie. A noter que la réception usuelle du chèque énergie a lieu entre 2 et 4 jours après son envoi.