"Chèque énergie 2021 : qui recevra l'aide et quand"

[CHEQUE ENERGIE] Electricité, gaz, mais aussi rénovation énergétique… Le chèque énergie a pour mission d'aider les ménages aux revenus modestes à payer les factures. Les bénéficiaires le recevront en avril.

[Mise à jour du mercredi 3 février 2021 à 19h01] Plus que quelques semaines à attendre avant de pouvoir bénéficier du chèque énergie. L'aide sera automatiquement adressée aux bénéficiaires en avril, indique le gouvernement sur son site. Le calendrier d'envoi précis des chèques énergie n'est pas encore disponible. Pour rappel, l'an passé, les envois avaient été perturbés en raison de la crise du Covid. A noter également que les chèques énergie reçus en 2020 sont exceptionnellement utilisables jusqu'au 31 mai 2021.

Le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d'énergie. Cette aide a remplacé le système des tarifs sociaux au 1er janvier 2018, après une phase d'expérimentation dans quatre départements. Elle concerne aussi bien les factures d'électricité (EDF, etc.) que celles de gaz (Engie, etc.), de bois, de fioul, etc. En 2020, plus de 5,7 millions de ménages ont bénéficié du chèque énergie.

L'éligibilité au chèque énergie est conditionnée au niveau de revenus et à la composition du foyer. L'aide est soumise à un plafond de ressources, qui est le revenu fiscal de référence par unité de consommation (UC). Le revenu fiscal de référence (RFR) est figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le nombre d'UC dépend quant à lui de la taille du foyer. La première personne compte pour 1 unité de consommation, la deuxième pour 0,5 et chaque personne en plus équivaut à 0,3 unité.

De plus, la loi du 7 décembre 2020 prévoit l'accès des résidents d'un certain nombre d'établissements (dont les Ehpad) au chèque énergie pour 2021.

Le chèque énergie est attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence n'excède de pas :

10 700 euros pour une personne seule

16 050 euros pour un couple (+3 210 euros par personne en plus dans le foyer).

Le montant du chèque énergie dépend des revenus et de la composition du foyer. Le montant moyen du chèque énergie est d'environ 200 euros. Le montant minimum du chèque énergie s'élève à 48 euros et son montant maximum atteint 277 euros. Plus de détails dans le tableau ci-dessous.

Le montant du chèque énergie Revenu fiscal inférieur à 5 600 € Revenu fiscal compris entre 5 600 et 6 999 € Revenu fiscal compris entre 6 700 et 7 700 € Revenu fiscal compris entre 7 700 et 10 700 € 1 UC 194 € 146 € 98 € 48 € De 1 à 2 UC 240 € 176 € 113 € 63 € 2 UC et plus 277 € 202 € 126 € 76 €

Aucune démarche n'est à entreprendre pour bénéficier du chèque énergie. Celui-ci est envoyé automatiquement aux bénéficiaires sur la base des informations transmises à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus. Le chèque, nominatif, est envoyé sous format papier ou bien dématérialisé (envoi par email).

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur sur son site Internet pour vous permettre de savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie. Pour faire fonctionner l'outil de simulation du gouvernement, il suffit de renseigner votre numéro fiscal.

En 2020, le chèque énergie est envoyé entre le 27 mars et le 28 mai

La date d'envoi du chèque énergie dépend du département dans lequel réside le bénéficiaire. En 2021, les chèques énergie seront adressés aux bénéficiaires en avril. Le calendrier précis d'envoi n'est pas encore disponible. Pour rappel, en 2020, les premiers chèques énergies devaient initialement être envoyés la semaine du 27 mars dans le Pas-de-Calais et les derniers adressés du 25 au 28 mai, dans le Sud de la France notamment. Mais les dates d'envoi ont été retardées dans de nombreux départements, suite à l'épidémie de Covid-19. Ici se trouve le calendrier d'envoi mis à jour suite à l'épidémie.

En théorie, la période de validité du chèque énergie est d'un an. Elle devrait donc s'arrêter au 31 mars 2021 pour les chèques reçus en 2020. En raison de la crise du coronavirus, la date de validité pour les chèques reçus en 2020 est prolongée jusqu'au 31 mai 2021. Les chèques reçus en 2021 seront normalement valables jusqu'au 31 mars 2022.

Pour utiliser son chèque énergie, rien de plus simple. Une fois reçu, vous pouvez envoyer votre chèque par voie postale, ou même le remettre en main propre à la personne ou l'entreprise auprès de laquelle vous souhaitez régler une dépense d'énergie. Il peut s'agir soit de votre fournisseur d'énergie, ou bien de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux de rénovation énergétique entrepris dans votre logement, ou encore, pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, du gestionnaire de ce dernier.

Le chèque énergie peut également être utilisé sur le site dédié du ministère de la Transition écologique pour régler des factures d'électricité ou de gaz. Dans ce cas, vous aurez besoin du numéro de votre chèque ainsi que des références de votre contrat de fourniture énergétique. Ils peuvent aussi être utilisés en ligne via le site Internet www.chequeenergie.gouv.fr.

Fin avril, après l'envoi de la totalité des chèques énergie, il faut entrer en contact avec l'organisme en charge de la gestion du dispositif auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Un service client est disponible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures. Un formulaire de contact est également mis à disposition en cas de non réception du chèque énergie. A noter que la réception usuelle du chèque énergie a lieu entre 2 et 4 jours après son envoi.