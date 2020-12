"Prix de la cigarette 2021 : prix de votre paquet à compter de janvier"

[PRIX CIGARETTE] Le gouvernement s'était fixé comme objectif que le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes en France atteigne 10 euros avant la fin 2020. Découvrez les tarifs actuels du tabac marque par marque et comparez les prix des cigarettes en France à ceux pratiqués dans les pays étrangers.

[Mise à jour du jeudi 17 décembre 2020 à 17h44] Les prix de certaines cigarettes évoluent de nouveau à compter du vendredi 1er janvier, comme le prévoit un arrêté publié au Journal officiel le 11 décembre 2020. Certaines marques voient ainsi le prix du paquet de 20 passer de 9,50 à 9,60 euros, d'autres de 9,90 à 10,50 euros et d'autres encore de 10 à 10,10 euros. Pour mémoire, le ministère des Solidarités et de la Santé avait déclaré en 2017 souhaiter que le prix moyen d'un paquet de cigarettes atteigne 10 euros avant la fin 2020, dans le but de réduire la consommation de tabac.

Le prix du paquet de cigarettes est, et a toujours été, un enjeu de taille. D'abord parce qu'il s'agit d'une mesure de santé publique vouée à inciter les fumeurs à consommer moins, voire plus du tout, de tabac. Ensuite parce que les taxes sur le tabac rapportent beaucoup d'argent à l'Etat. D'après les prévisions établies par la commission des comptes de la Sécurité sociale, les recettes fiscales sur le tabac devraient augmenter de 1,7 milliard d'euros entre 2017 et 2020 et passer de 11,87 à 13,58 milliards d'euros. TVA à 16,64% comprise, elles devraient même flirter avec les 16 milliards d'euros fin 2020. Pour rappel, en mars 2018, le gouvernement avait fortement alourdi la fiscalité sur le tabac, afin d'amener les industriels à appliquer une hausse d'un euro par paquet de cigarettes. La première d'une série destinée à porter le prix d'un paquet de cigarettes à 10 euros d'ici fin 2020.

Les prix de certaines marques de cigarettes augmentent de nouveau au 1er janvier 2021. Découvrez ci-dessous les nouveaux tarifs du paquet de 20 cigarettes en France (hors départements d'outre-mer).

Prix d'un paquet de 20 cigarettes au 1er janvier 2021 Paquet de 20 cigarettes Prix de vente après la révision Prix de vente avant la révision Hausse des tarifs Benson & Hedges blue 10 € 10 € - Camel (sans filtre) 10,2 € 10,2 € - Camel Black 10,2 € 10,2 € - Camel Blue 10,2 € 10,2 € - Camel Essential 10,2 € 10,2 € - Camel Filters (paquet rigide) 10,2 € 10,2 € - Camel Filters (paquet souple) 10,2 € 10,2 € - Camel Shift 10,2 € 10,2 € - Camel Silver 10,2 € 10,2 € - Chesterfield blue 10 € 10 € - Chesterfield Original Blue 10 € 10 € - Chesterfield Original Red 10 € 10 € - Chesterfield red 10 € 10 € - Chesterfield Slims Blue 10 € 10 € - Craven A Rouge 10,5 € 10,5 € - Dunhill argent 10,5 € 10,5 € - Dunhill bleu 10,5 € 10,5 € - Dunhill rouge 10,5 € 10,5 € - Dunhill rouge Select 10,6 € 10,6 € - Gauloises Blondes Blanc 10 € 10 € - Gauloises Blondes Bleu 10 € 10 € - Gauloises Blondes Rouge 10 € 10 € - Gauloises Brunes 11,2 € 11,2 € - Gauloises Marron 10 € 10 € - Gitanes 11,6 € 11,6 € - Gitanes Blanc (filtre) 11,6 € 11,6 € - Gitanes Bleu & Blanc (filtre) 11,6 € 11,6 € - Gitanes Bleu (filtre) 11,6 € 11,6 € - Gitanes Bleu nuit 11,6 € 11,6 € - Gitanes Filtre 11,6 € 11,6 € - Gitanes Jaune - Filtre 11,6 € 11,6 € - Lucky Strike Bleu 10 € 10 € - Lucky Strike Gold 10,1 € 10,1 € - Lucky Strike red 10 € 10 € - Marlboro Gold (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € - Marlboro gold (paquet souple) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Gold Slims 10,4 € 10,4 € - Marlboro Mix 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red (paquet souple) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red 100s (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € - Philip Morris Filter Kings (paquet rigide) 10,2 € 10,2 € - Philip Morris Filter Kings (paquet souple) 10,2 € 10,2 € - Vogue L'Essentielle bleue 10,5 € 10,5 € - Vogue L'Originale Blanche 10,5 € 10,5 € - Vogue L'Originale Bleue 10,5 € 10,5 € - Vogue L'Originale Pastel 10,5 € 10,5 € - Winfield rouge 9,9 € 9,9 € - Winston Authentic 10,1 € 10,1 € - Winston Blue 10 € 10 € - Winston Classic (paquet rigide) 10 € 10 € - Winston Classic (paquet souple) 10,1 € 10,1 € - Winston Silver 10,1 € 10,1 € - Winston Ssl 10 € 10 € - Winston White 10 € 10 € - Winston Xsphere 10 € 10 € -

En 2019, le prix des cigarettes a augmenté de 10% sur un an en France métropolitaine, selon l'Insee, après +13% en 2018. Sur dix ans, la hausse du prix des cigarettes dépasse les 68%.

© JDN

Prix des paquets de cigarettes de la marque Marlboro au 1er janvier 2021 Paquet de 20 cigarettes Prix de vente après la révision Prix de vente avant la révision Hausse des tarifs Marlboro Gold (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € - Marlboro gold (paquet souple) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Gold Slims 10,4 € 10,4 € - Marlboro Mix 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red (paquet souple) 10,4 € 10,4 € - Marlboro Red 100s (paquet rigide) 10,4 € 10,4 € -

Prix d'un paquet de cigarettes dans une sélection de pays européens Pays Prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes en 2017 Allemagne 5,50 € Belgique 5,80 € Bulgarie 2,60 € Danemark 5,60 € Espagne 4,40 € France 6,40 € Grèce 3,80 € Italie 4,90 € Pologne 3,20 € Roumanie 3,50 € Royaume-Uni 11,20 € Suède 6,20 € Luxembourg 4,80 €

La hausse des prix du tabac peut inciter certains fumeurs français à acheter leurs cigarettes dans les pays voisins plutôt que dans l'Hexagone. Attention toutefois à respecter la réglementation en vigueur. La quantité de tabac qu'il est possible de ramener légalement peut être sujette à des limitations. De retour d'un pays membre de l'Union européenne (UE), il est possible de rapporter au maximum 1 cartouche de cigarettes (soit 200 cigarettes), 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac à fumer, comme prévu par la loi de finances rectificative publiée au Journal officiel le 31 juillet 2020. En cas de contrôle douanier, la personne qui transporte davantage de marchandises est amenée à justifier l'usage auquel elles sont destinées. S'il est établi que l'usage n'est pas la consommation personnelle mais la revente, la personne risque de se voir infliger une amende de 750 euros. Si elle décide de ramener tout de même la marchandise, la personne devra également s'acquitter des taxes françaises (840 euros pour 20 cartouches).

Le parlement de la principauté d'Andorre a voté dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 février 2019 une loi qui instaure un tarif minimum pour les cigarettes. Leur prix ne pourra plus être inférieur de plus de 35% au tarif applicable en France et en Espagne. L'objectif de ce texte est de lutter contre le trafic, a expliqué le ministre des Finances de la principauté, Jordi Cinca. Actuellement, le prix des cigarettes en Andorre est deux fois moins élevé qu'en France. Le prix moyen d'un paquet de cigarettes s'établit aux alentours de 4 euros en Andorre. Par ailleurs, des tarifs préférentiels sont consentis aux clients qui achètent des cigarettes en grande quantité.

Le prix d'un paquet de cigarettes atteindra les 10 euros en France d'ici 2020, grâce à plusieurs hausses successives. Un niveau de tarif qui placera la France dans le trio de tête des pays européens où le prix du tabac est le plus élevé. A titre de comparaison, un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 4,40 euros en Espagne (tarif 2017), selon la Tobacco Manufacturers Association (TMA).

Le prix de la cigarette en Belgique est un peu plus élevé qu'en Espagne mais les tarifs restent largement plus abordables que ceux pratiqués en France. Un paquet de 20 cigarettes coûte en effet en moyenne 5,80 euros chez nos voisins belges en 2017.

Le coût d'un paquet de 20 cigarettes en Italie s'élève en moyenne à 4,90 euros, d'après les chiffres publiés par la Tobacco Manufacturers Association pour l'année 2017.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Au Luxembourg, un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 4,80 euros en 2017. En 2012, le prix d'un paquet de cigarettes au Luxembourg atteignait 4,24 euros, d'après Eurostat.

Découvrez ci-dessous les prix des blagues de 30 grammes pour quelques marques de tabac à rouler.