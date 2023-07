Prime Day 2023 : les soldes d'Amazon commencent cette nuit !

PRIME DAY. En pleine soldes d'été, Amazon lance le Prime Day. Au rendez-vous, deux jours de promos intensives !

[Mise à jour du 10/07/2023 à 17h49] Si le géant du e-commerce Amazon reste silencieux durant une grande partie des soldes d'été, c'est parce qu'il préfère regrouper ses meilleures promotions sur deux jours à l'occasion de son Prime Day. Cette année, l'évènement commercial se déroule du mardi 11 au mercredi 12 juillet. Si vous voulez être le premier à profiter des bonnes affaires, sachez qu'Amazon dévoilera ses offres non pas à 8 heures mardi matin mais dès cette nuit à 00h01 ! Comment profiter du Prime Day ? Quelles sont les offres en cours ? Réponses ici.

Les offres en cours

A quelques heures du lancement officiel du Prime Day 2023, Amazon prend un peu d'avance et commence à solder les appareils de sa marque. D'autres bonnes affaires sont aussi présentes dans les ventes flash.

Sélection des appareils en avant-première

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est une opération commerciale d'Amazon qui a vu jour le 15 juillet 2020 à l'occasion des 20 ans de l'enseigne. Depuis, il se répète chaque année, à peu près à la même période. Le Prime Day dure habituellement 2 jours durant lesquels les abonnés d'Amazon Prime peuvent bénéficier de réductions sur un large catalogue de produits.

Les offres Prime Days ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles sont réservées aux membres d'Amazon Prime... Un abonnement qui permet de bénéficier de la livraison prioritaire gratuite (ou à 0,01 € par livre) en France et en Belgique, d'un stockage illimité de photos numériques avec Amazon Photos et du catalogue de films et de séries d'Amazon Prime Video. Plus récemment, Amazon Prime Music a également été intégré à l'abonnement. Ce service permet d'écouter de la musique et des podcasts sans publicité.

Deux possibilités s'offrent à vous si vous voulez souscrire à Amazon Prime, l'abonnement à 69,90 € par an ou celui à 6,99 € par mois. Commencer par la période d'essai gratuite de 30 jours vous permettra de vous décider et de faire une économie d'un mois. Si vous souhaitez vous abonner uniquement pour profiter du Prime Day, pensez à résilier votre abonnement avant la fin de votre période d'essai. Pour cela, rendez-vous dans vos paramètres et cliquez sur "ne pas continuer" et confirmez.

Une fois membre d'Amazon Prime, téléchargez l'application Amazon. Le jour J, cliquez sur l'onglet "Ventes Flash", "Offres à venir", puis sur "Suivre cette offre" si la vente vous intéresse. Vous cherchez un produit bien précis ? Tapez son nom dans le moteur de recherche de la plateforme. Un badge bleu indique les ventes flash. Le Prime Day ne durant que 2 jours, il faudra néanmoins être réactif face à une avalanche d'offres à durée et à stock limités. N'hésitez pas à repérer à l'avance les produits susceptibles de vous intéresser à et en faire la liste.

Quels sont les bons plans du Prime Day ?

Lors des précédentes éditions, les best-sellers de l'opération étaient le Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle... des propres produits d'Amazon, mais pas seulement. Des rabais ont aussi été appliqués sur des smartphones, ordinateurs, aspirateurs sans oublier les vêtements et les produits du quotidien. Le JDN relayera les meilleures promos sur l'informatique, le high tech et le multimédia. En principe de grandes marques seront en rendez-vous. On espère y trouver des anciens modèles d'iPhone ou de Galaxy S en promotion, des montres connectées Samsung, des PC Acer, Asus ou Lenovo ou encore la Nintendo Switch OLED.

Quelques produits à suivre

Voici trois produits à surveiller de près durant le Prime Day. Très attendus, ils pourraient partir très vite en cas de promotion.

iPhone 14

Avec la sortie de l'iPhone 15 qui approche, on espère voir le prix de l'iPhone 14 baisser. A noter qu'il est fréquemment remisé aux alentours de 800 euros sur plusieurs sites de e-commerce.

Autre produit très attendu : les AirPods 2e génération d'Apple qui ont déjà fait l'objet de belles remises lors de précédentes opérations commerciales.

Habituellement vendu neuve à 310 euros, la console Nintendo Switch OLED a déjà vu son prix passer à 288 euros chez Amazon durant les French Days. On peut donc espérer que l'enseigne répète l'opération, mais pour l'heure rien n'est sûr !