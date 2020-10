"Attestation couvre-feu : sur mobile, sur papier... Où la trouver ?"

[ATTESTATION COUVRE-FEU] La nouvelle attestation dérogatoire pour se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin dans les villes concernées par le couvre-feu sera bientôt disponible.

Ce n'est pas un confinement total mais un confinement nocturne. Et qui dit confinement dit attestation. Ce mercredi 14 octobre, le président de la République a confirmé la rumeur de l'instauration d'un couvre-feu à compter du vendredi 16 octobre à minuit, donc à compter de la nuit de vendredi à samedi, dans 8 métropoles françaises (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Lille, Rouen, Toulouse et Montpellier) ainsi que dans toute l'Ile-de-France et pour une durée de quatre semaines, minimum. L'objectif affiché ? Lutter contre la propagation du coronavirus, particulièrement dynamique dans ces territoires.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones détat durgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

Ce jeudi 15 octobre, le Premier ministre Jean Castex, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a détaillé les conditions d'application de ce couvre-feu et notamment les conditions de déplacement.

Comme au temps du confinement, des dérogations seront possibles pour se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin dans certains cas :

Pour des raisons de santé, notamment pour se rendre à l'hôpital, chez un médecin ou dans une pharmacie de garde

Pour rendre visite à un proche en situation de dépendance

Pour des raisons professionnelles. Il faudra alors également se munir d'un justificatif de son entreprise ou de sa carte professionnelle

Pour voyager à bord d'un train ou d'un avion qui arrive ou qui part après 21 heures. Le billet vaudra alors dérogation, a précisé le Premier ministre

Pour sortir son animal domestique.

La liste précise des motifs de déplacements dérogatoires pendant le couvre-feu devrait être détaillée dans le document téléchargeable, bientôt disponible.

L'attestation officielle de déplacement pendant le couvre-feu sera disponible sur le site Internet du ministère de l'Intérieur dès le vendredi 16 octobre 2020. Un numéro vert sera également mis en place, le 0 800 130 00, pour obtenir des informations sur le couvre-feu.

Comme l'attestation de déplacement dérogatoire au printemps, il sera possible de l'imprimer, de la télécharger sur son téléphone pour avoir une attestation de couvre-feu sur mobile ou de la rédiger à la main sur papier libre.

Pour les contrevenants qui décident de sortir pendant les horaires du couvre-feu et hors motifs dérogatoires listés ci-dessus, des sanctions seront applicables. "Il y aura des contrôles et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 135 euros, 1 500 euros en cas de récidive. Je crois en la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment, il y aura des contrôles", a prévenu Emmanuel Macron au cours de l'interview télévisée du 14 octobre lors de laquelle il a annoncé le couvre-feu. Là encore, l'exécutif se calque sur le dispositif déployé au printemps pour sanctionner les personnes qui ne respectaient pas les règles du confinement.