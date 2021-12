"Pass sanitaire : bientôt de nouvelles règles en entreprise"

[PASS SANITAIRE] Suite au conseil sanitaire de ce 6 décembre, le Premier ministre s'est contenté de recommander davantage de télétravail mais a annoncé des restrictions pour les événements festifs en entreprise. Discothèques, marchés de Noël et autres événements extérieurs sont également visés.

[Mise à jour du lundi 6 décembre 2021 à 20h06] "Des mesures de vigilance". C'est ainsi que le Premier ministre Jean Castex a qualifié les annonces de ce lundi 6 décembre en conférence de presse avec le ministre de la Santé Olivier Véran, suite à un conseil sanitaire tenu dans la matinée. Face aux 50 000 cas quotidiens, il a appelé à "la lucidité et la vigilance sans céder à je ne sais quel affolement". Beaucoup de recommandations mais peu de mesures coercitives ont été annoncées : pas de jauge, ni de confinement ou de couvre-feu.

Le ministre a dans un premier temps appelé à "conserver notre bouclier vaccinal et le renforcer" , rappelant que le vaccin perd en efficacité avec le temps. Le Premier ministre a affirmé que 52 millions de Français étaient vaccinés, dont dix millions ont eu leur dose de rappel, et que 500 000 vaccinations se déroulaient chaque jour, dont 20 000 à 30 000 primo-injections. Il a d'ailleurs adressé un "message solennel" aux personnes non vaccinées afin qu'elles reçoivent leurs injections.

Jean Castex a insisté sur le fait qu'il faut "veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus soient prioritaires" : étant les plus à risque de faire une forme grave, elles pourront désormais recevoir leur dose de rappel dans les centres de vaccination même sans rendez-vous. La préfecture de police a d'ailleurs indiqué que le nombre de centres de vaccination à Paris allait passer de 13 à 22 d'ici la fin de l'année, avec trois nouveaux centres de grande capacité. En effet, alors qu'une dose de rappel sera obligatoire pour tous les adultes à compter du 15 janvier 2022 pour conserver son passe sanitaire, les créneaux de réservation sont pris d'assaut et il y a un délai de plusieurs semaines pour les rendez-vous disponibles.

Le Premier ministre a appelé à "un effort personnel pour limiter ses contacts à risque", et appelle notamment à renoncer aux événements festifs jusqu'à Noël dans la sphère professionnelle comme dans les sphère privée. "Des règles claires seront édictées pour le milieu professionnel, y compris pour les cérémonies de vœux".

Le télétravail quant à lui est une fois de plus encouragé, sans qu'il y ait d'obligation à ce stade. "Il faut que toutes les entreprises qui le peuvent et qui ne le font pas encore mettent en œuvre le télétravail". Le Premier ministre préconise deux à trois jours de télétravail par semaine quand c'est possible, indiquant que dans la fonction publique d'Etat, jusqu'à trois jours hebdomadaires seront possibles. Il a aussi averti que si cette extension du télétravail ne fonctionnait pas par la recommandation, le gouvernement prendrait des mesures plus contraignantes.

Par ailleurs, lors des événements en extérieur, notamment les marchés de Noël, la consommation sera encadrée et réservée aux lieux soumis au passe sanitaire. Le contrôle de celui-ci sera d'ailleurs renforcé par les forces de l'ordre dans les semaines à venir, et le chef de l'exécutif a appelé les gérants des lieux soumis au dispositif à mieux le contrôler. En revanche, une mesure forte est prise pour les discothèques, fermées administrativement dès vendredi pour quatre semaines. Mais Jean Castex a assuré qu'elles seraient de nouveau accompagnées économiquement, tout comme les entreprises de l'événementiel et les traiteurs "qui subiront l'effet de nos mesures". Il a aussi insisté sur l'importance du respect des gestes barrières : le port du masque dès qu'il est obligatoire, l'aération fréquente, la distanciation physique.

Enfin, de nouvelles mesures concernent les enfants. Dans les écoles, le protocole sanitaire va être rehaussé au niveau 3, dans lequel le port du masque est obligatoire même en extérieur, et certaines activités sportives de contact sont supprimées. La restauration sera aménagée dans les écoles pour éviter le brassage. Les enfants de cinq à onze ans avec des comorbidités pourront aussi être vaccinés d'ici le 15 décembre. Sous réserve de l'aval de la Haute autorité de santé et du conseil consultatif d'éthique, les autres enfants de cette tranche d'âge auront aussi accès à la vaccination, probablement autour du 20 décembre pour les centres de vaccination et du 27 décembre pour la médecine de ville, selon Olivier Véran. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale s'est déjà exprimé favorablement.

Le Premier ministre a assuré que "si nous savons être responsables et vigilants durant les trois semaines", il n'y aura pas besoin d'autres mesures, et les fêtes de Noël pourront se dérouler sans restrictions supplémentaires.

Par ailleurs depuis la semaine dernière, les conditions d'arrivée en France depuis l'étranger sont durcies, et ce en raison de la progression du nouveau variant Omicron, repéré par l'Afrique du Sud. Pour l'arrivée de pays hors union Européenne, un test PCR ou antigénique est ainsi exigé, même pour les personnes vaccinées. Il doit dater de moins de 48 heures (moins de 24 heures pour les tests antigéniques en revenant des pays classés dans la liste "rouge écarlate"). Les vols avec l'Afrique australe, suspensus quelques jours à cause de ce variant, ont repris samedi "avec un encadrement drastique", selon le porte-parole du gouvernement. Seuls les ressortissants européens et les personnels diplomatiques et navigants sont autorisés à venir de ces dix pays. Ils doivent se soumettre à un test à leur arrivée et à un isolement de dix jours. Pour les personnes non vaccinées, l'auto-isolement de sept jours est obligatoire pour le retour de tous les pays à l'exception de ceux de la liste des "pays verts", et seuls les motifs impérieux sont autorisés pour venir en France, sauf depuis ces pays "verts". Pour les voyageurs en provenance de l'Union Européenne, le test doit désormais dater de moins de 24 heures pour les personnes qui ne sont pas vaccinées.

Pendant ce temps, la Commission nationale informatiques et libertés exige des preuves concrètes de l'efficacité des différentes mesures de contrôle visant à assurer le contrôle de l'épidémie de Covid-19, notamment le passe sanitaire. Le quatrième avis de la Cnil sur le sujet rappelle en effet que de tels dispositifs, qui portent atteinte dans une certaine mesure aux libertés, ne sont justifiés que si leur efficacité est avérée, et que le gouvernement n'a pour l'instant pas fourni les données nécessaires pour pouvoir l'évaluer.

Le passe sanitaire a été prolongé jusqu'à une date inconnue, puisque le gouvernement peut désormais l'utiliser jusqu'au 31 juillet 2022 sans devoir demander l'aval du Parlement, suite à une loi votée dans le douleur et entrée en application le 10 novembre dernier.