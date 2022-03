"Pass vaccinal : la date de fin approche, sauf pour certains"

[PASS VACCINAL] Le pass vaccinal ne sera plus obligatoire pour accéder à certains lieux à partir de la semaine prochaine. En revanche, vous devrez présenter un pass sanitaire pour entrer dans certains établissements.

[Mise à jour du mercredi 9 mars 2022 à 10h41] Chercher votre pass vaccinal dans votre smartphone dès que vous entrez au restaurant, au bar, au musée... Tout cela ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. A compter du lundi 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire. Vous ne serez donc plus tenu de présenter le précieux document, en vigueur depuis le 24 janvier. En revanche, gardez à l'esprit que vous devrez impérativement présenter un pass sanitaire dans les établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite, établissements accueillant des personnes en situation de handicap...). Avant l'instauration du pass vaccinal sur l'ensemble du territoire, le gouvernement avait mis en place un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture comme les salles de cinéma, les musées ou les restaurants. Il consiste à présenter une preuve sanitaire depuis l'application TousAntiCovid ou une attestation papier. Il existe trois preuves sanitaires différentes :

u n schéma vaccinal complet ;

un test négatif de moins de 24 heures ;

un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois.

Face à la remontée de l'épidémie et la tension hospitalière, le gouvernement avait décidé de remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal. Ce document permet aux personnes qui présentaient un schéma vaccinal complet d'accéder aux lieux de loisirs et de culture. Le pass sanitaire restait valable pour les enfants de 12 à 17 ans. À compter du 14 mars, le pass vaccinal sera suspendu dans tous les lieux où il était précédemment exigé. Néanmoins, le pass sanitaire reste en vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Le pass vaccinal restera-t-il obligatoire au travail ? Quid des soignants ?

Depuis le 24 janvier, seuls les salariés des établissements soumis au pass vaccinal devaient présenter le précieux document pour exercer leur activité. A compter du 14 mars 2022, le pass vaccinal est supprimé. La ministre du Travail a indiqué la fin du protocole sanitaire en entreprise à cette échéance. Attention toutefois, les établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite...) seront, eux, soumis au pass sanitaire. Par conséquent, les soignants resteront dans l'obligation d'apporter une preuve de schéma vaccinal complet. "Le pass sanitaire dans les établissements de santé ou maisons de retraite, reste en vigueur, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants", a ainsi martelé Jean Castex.

Le pass vaccinal, c'est bientôt la fin, quelle date ?

Le Premier ministre avait précisé que le pass vaccinal pourrait être levé en cas de recul de l'épidémie. La seule condition nécessaire pour lever le pass vaccinal était la diminution de la pression hospitalière. À la suite du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu mercredi 3 mars 2022, le Premier ministre a annoncé la levée d'une partie des restrictions sanitaires dont le pass vaccinal : celui-ci ne sera plus obligatoire à partir du 14 mars 2022.

Avion, train... Le pass vaccinal est-il encore obligatoire pour voyager ?

À compter du 14 mars 2022, l'obligation de présenter un pass vaccinal valide sera suspendue dans tous les transports publics interrégionaux où celui-ci était exigé. Il sera possible de prendre le TGV ou l'avion sans présenter un pass vaccinal complet. Néanmoins, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun.

Restaurants, lieux de loisirs et de culture : le pass vaccinal est-il encore obligatoire ?

Depuis le 24 janvier 2022, tous les établissements jusqu'ici concernés par le pass sanitaire étaient soumis au pass vaccinal mais à partir du 14 mars 2022, le pass vaccinal est suspendu dans tous les lieux où il était exigé (Activités de loisirs, restaurants et bars, foires, séminaires et salons professionnels, grands magasins et centres commerciaux). De plus, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal depuis le 28 février 2022.