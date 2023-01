"Indemnité carburant 2023 : allez-vous en bénéficier ?"

INDEMNITE CARBURANT. Afin de prendre le relais de la ristourne à la pompe et de poursuivre le soutien au pouvoir d'achat des plus modestes, le gouvernement met en place une indemnité carburant de 100 euros. Elle est versée sous conditions de ressources.

[Mise à jour du mardi 03 janvier 2022 à 09h45] La remise à la pompe a pris fin. Afin de continuer à soutenir les plus modestes face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé de mettre en place une indemnité carburant. "On recentre les aides sur le carburant sur ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, a expliqué la Première ministre ce mardi au micro de France info. Cela concerne les 50% des ménages les plus modestes." Elisabeth Borne a avancé le chiffre de 10 millions de ménages bénéficiaires.

Dans le détail, les revenus du foyer ne devront pas dépasser un seuil fixé en fonction du nombre de personnes composant le foyer. La demande pourra être effectuée à compter du 16 janvier prochain sur le site des impôts.

Qui peut bénéficier de l'indemnité carburant ?

L'indemnité carburant travailleurs est versée, selon certaines conditions, à tous "ceux qui effectuent un long trajet sur la route pour se rendre sur le lieu de travail" a rappelé Elisabeth Borne. En clair, le gouvernement veut cibler notamment les salariés, apprentis ou étudiants qui utilisent leur véhicule régulièrement. La Première ministre à d'ores et déjà affirmé que l'aide sera destinée aux ménages se "situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit 50% des Français les plus modestes". Un chiffre qui englobe environ 10 millions de Français. L'indemnité carburant leur sera attribuée sous réserve que leur déclaration de revenus de 2021 affiche un montant inférieur à 14 700 euros par part. Voici les plafonds à respecter pour bénéficier de l'indemnité carburant :

1 314 euros nets par mois pour une personne seule

pour une personne seule 3 285 euros nets par mois pour un couple avec un enfant

pour un couple avec un enfant 3 285 euros nets par mois pour une femme seule avec deux enfants

pour une femme seule avec deux enfants 3 941 euros nets par mois pour un couple avec deux enfants

pour un couple avec deux enfants 5 255 euros nets par mois pour un couple avec trois enfants

Néanmoins de vives critiques étrillent déjà cette aide de 100 euros à l'achat de carburant. Les détracteurs évoquent notamment des trous dans la raquette puisque le dispositif ne prend pas en compte les chômeurs, les retraités ou les professionnels souvent au volant comme les taxis, les routiers ou les commerciaux.

Pour bénéficier de cette indemnité carburant, il faudra obligatoirement en faire la demande. Si vous êtes éligible à cette aide, vous devrez vous rendre à partir du 16 janvier 2023 sur le site de la Direction Générale des impôts : impots.gouv.fr. Pour y avoir droit, vous devrez enregistrer plusieurs informations personnelles :

Votre numéro fiscal

La plaque d'immatriculation du véhicule utilisé

Remplir une déclaration sur l'honneur indiquant que vous avez besoin de ce véhicule pour aller travailler

L'aide sera ensuite versée sous huit jour sur votre compte bancaire. Notez également que l'exécutif a doublé pour les années 2022 et 2023 le plafond de l'aide défiscalisée que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés qui utilisent un véhicule pour travailler.

Quel est le montant de l'indemnité carburant ?

Le gouvernement a alloué une enveloppe d'un milliard d'euros dans le Budget 2023 pour financer l'indemnité. Cette dernière s'élèvera à 100 euros pour toutes les personnes éligibles qui en auront fait la demande. Cette aide est versée par personne et non par foyer. Concrètement, chaque membre d'un foyer modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra une aide de 100 euros. Un couple modeste pourra donc bénéficier d'un virement de 200 euros.

Quand s'arrête la ristourne sur l'essence ?

Le mois fixé par le gouvernement pour lancer le versement de l'indemnité carburant, à savoir janvier 2023, correspond, à quelques jours près, à la fin de la ristourne à la pompe ce samedi 31 décembre 2022. Ce dispositif, destiné à absorber le surcoût des prix du carburant engendré par l'inflation, a déjà été revu à la baisse le 16 novembre dernier. La remise à la pompe est passée de 30 centimes d'euro par litre de carburant TTC à dix centimes en France métropolitaine. Dans les départements ultramarins, la remise à la pompe est déjà abaissée à 8,33 centimes.