Pass Navigo 2023 : comment profiter du remboursement ?

PASS NAVIGO. A partir du 5 juillet vous pourrez bénéficier d'un remboursement si vous êtes titulaire d'un Pass Navigo. La Région Île-de-France souhaite dédommager les Franciliens pour les nombreuses perturbations survenues sur le réseau de transport au cours des grèves contre la réforme des retraites en 2023.

[Mise à jour du vendredi 30 juin 2023 à 06h00] Les perturbations du trafic liées aux grèves contre la réforme des retraites auront eu un effet positif : vous allez peut-être toucher un remboursement. En effet, la Région Île-de-France prévoit de lancer une campagne de dédommagement à destination des titulaires du Pass Navigo. Les demandes de remboursement pourront se faire, du 5 juillet au 2 août 2023, sur l'espace dédommagement du site internet d'Île-de-France Mobilités (IDFM). En cause, les 14 journées de grèves interprofessionnelles - qui ont jalonnées la période du conflit social entre janvier et juin 2023 - ont abaissé "à moins de 33% la qualité du service des transports en commun franciliens", explique IDFM dans un communiqué. Ce seuil des 33% n'est pas anodin puisqu'il correspond au service minimum en dessous duquel les opérateurs de transport (RATP et SNCF) doivent indemniser les voyageurs. Ce dédommagement s'élève à un trentième du forfait mensuel d'un abonnement au Pass Navigo, soit 2,8 euros par jour. A cela IDFM ajoute 10 euros d'indemnité au titre de la "pénibilité subie par les Franciliens". Concrètement, chaque voyageur dont la ligne a été fortement perturbée, entre un et trois jours, recevra automatiquement 10 euros de la part d'IDFM. A partir de quatre jours de grève les titulaires du Pass Navigo recevront 2,8 euros par jour supplémentaire de perturbation. Le montant pourra varier en fonction du type d'abonnement (mensuel, annuel, à la semaine...) et du nombre de zones de la région auquel il donne accès (zone 1, 2, 3, 4 ou 5). Au total, 2 millions d'usagers sont concernés par cette campagne de dédommagement.

Quelles lignes sont éligibles au remboursement du Pass Navigo ?

Dans le détail, 29 branches, du réseau francilien, ont connu des journées de grève où le trafic se situait en dessous du seuil de service minimum. Il s'agit notamment des RER C, D, E et des lignes de Transilien H, J, K, L, N, P et R (avec leurs différentes branches). Les lignes du réseau RATP ne rentrent donc pas dans le cadre de cette campagne de remboursement.

Quel est le prix du Pass Navigo ?

Pour rappel, au 1er janvier 2023, le prix du Pass Navigo a grimpé de 75 euros à 84 euros.

Evolution du prix des différents forfaits mensuels Navigo en 2023 Zones du forfait Tarifs 2022 (en euros) Tarifs 2023 après l'augmentation (en euros) Zones 1 à 5 75,20 84,22 Zones 2 et 3 68,60 76,83 Zones 3 et 4 66,80 74,81 Zones 4 et 5 65,20 73,02

Le Pass Navigo annuel échappe à l'augmentation ?

Certains usagers qui ont fait le choix de payer en une seule fois leur abonnement Navigo pour 2023, ne subiront pas immédiatement l'augmentation des prix. Cette modalité de paiement pouvait être utilisée jusqu'à la date limite, fixée au 15 novembre 2022. Or, la hausse des tarifs a été annoncée après cette date, et n'est pas rétroactive. Ainsi, les personnes qui ont déboursé d'un seul coup 827,20 euros pour leur abonnement 2023 ont réglé leur facture, selon les anciens tarifs en vigueur. Elles seront donc impactées par l'augmentation des prix à partir de novembre 2023, date de renouvellement de leur abonnement. Le tarif sera alors de 925,20 euros.

Quel est le prix d'un Pass Imagine R pour un étudiant ?

Le forfait Imagine R permet aux étudiants d'obtenir un Pass Navigo à moindre coup. Ce dernier donne accès à toutes les zones du réseau RATP, tous les jours de la semaine. Il permet aussi d'obtenir des avantages, comme des réductions pour certains loisirs (cinéma, théâtre etc...). Le tarif est de 24 euros par an pour le forfait Imagine R Junior, pour les jeunes de moins de 11 ans. Le forfait Imagine R Scolaire est quant à lui réservé aux élèves du cycle secondaire (collège et lycée). Il coûte 350 euros par an. Pour le même prix, vous pouvez avoir accès au forfait Imagine R étudiant, à conditions de suivre des études supérieures et d'avoir moins de 26 ans. Dans tous les cas, le forfait Imagine R ne s'obtient que sur présentation d'un certificat de scolarité valide pour l'année en cours. Le document est signé par une faculté, université, collège, lycée ou école primaire.

Qui a droit au Navigo senior ?

Notez que le prix du forfait Navigo senior, réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans, coûte désormais 42,11 euros par mois, contre 37,60 euros en 2022. Ce prix correspond à la moitié d'un abonnement mensuel au Pass Navigo classique. Le forfait senior permet de circuler sur l'ensemble du réseau transilien, à savoir les zones de 1 à 5.

Qui a droit à la carte Navigo gratuite ?

Renouvelable tous les trois mois, le forfait Navigo gratuit est accessible à tous les bénéficiaires du RSA ou de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière. Ce titre de transport offre la possibilité de voyager sur toutes les lignes de métro, RER, bus ou tramways de la RATP.

Combien coûte un titre de transport en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour les Franciliens, mais surtout pour les touristes et les visiteurs. Si le prix du forfait Navigo a augmenté, c'est également le cas des tickets pour les différents transports en commun d'Île-de-France. Le titre de transport à l'unité va voir son coût passer la barre symbolique des 2 euros. Voici les évolutions de tarifs en 2023 :

Ticket à l'unité : 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022.

: 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022. Carnet de 10 tickets en papier : 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022

: 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé : 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022

: 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022 Carnet de 10 tickets en papier à tarif réduit : 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022

: 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé à tarif réduit : 8,34 euros en 2023 contre 7,45 2022

Notez qu'il est possible de réduire le coût de vos déplacements en optant pour les titres de transports dématérialisés.