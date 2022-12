Prime covoiturage 2023 : jusqu'à 200 euros, comment en bénéficier ?

PRIME COVOITURAGE. A partir du 1er janvier 2023, le gouvernement versera une prime de 100 euros à tous les conducteurs nouvellement inscrits sur les plateformes de covoiturage. Découvrez comment percevoir cette somme et surtout comment la doubler.

[Mise à jour du mercredi 14 décembre 2022 à 11h03] Le gouvernement a débloqué 150 millions d'euros pour inciter les Français au covoiturage. Double primes pour les covoitureurs, aides financières aux collectivités locales... l'exécutif a dévoilé un éventail de mesures afin de tripler le nombre de covoiturages d'ici 2027. En déplacement à Reims, mardi 13 décembre, les ministres de la Transition Ecologique et des Transports, Christophe Béchu et Clément Beaune ont détaillé ce "plan national de covoiturage". Les représentants du gouvernement ont notamment annoncé la mise en place, d'une prime de 100 euros pour tous les conducteurs qui s'inscriront, à partir du 1er janvier 2023, sur les plateformes de covoiturage. Le plan prévoit également de soutenir les collectivités territoriales en apportant des fonds supplémentaires pour la construction d'aires de covoiturage ou de voies dédiées à cette pratique sur les routes.

Vous êtes déjà inscrit sur une plateforme de covoiturage ? Dans ce cas, vous pouvez faire une croix sur la prime annoncée par l'exécutif. Cette aide financière concerne exclusivement les nouveaux inscrits, à compter du 1er janvier 2023. Dans le détail, la prime ne sera pas versée immédiatement en intégralité. Le conducteur récemment inscrit recevra d'abord 25 euros dès le premier covoiturage, puis 75 euros supplémentaires une fois que 10 trajets auront été effectués. Ayez à l'esprit que l'ensemble des voyages doit être réalisé dans un délai de trois mois après l'inscription. Les trajets ne doivent pas dépasser une distance maximale de 80 kilomètres. Ces conditions permettent de vérifier que "l'inscription n'est pas artificielle, simplement pour profiter de la prime" a indiqué le ministre des transports, Clément Beaune.

Peut-on toucher plus de 100 euros de prime de covoiturage ?

En parallèle de la prime de covoiturage dévoilée par le gouvernement, une autre prime de 100 euros, cumulable, sera versée aux automobilistes réalisant trois trajets sur une longue distance. Ces sommes, seront délivrées directement par les plateformes de covoiturage, qui en fixeront les détails. Les primes pourront également être distribuées sous forme de bons d'achat. A noter : tous les opérateurs ne garantissent pas de verser la prime covoiturage. Voici la liste des plateformes spécialisées qui ont confirmé leur participation :

BlaBlaCar Daily

Coopgo

Ecov

La roue verte

Mobicoop

Karos

Klaxit

Ynstant

La prime covoiturage peut-elle s'additionner au forfait mobilité durable des entreprises ?

Le forfait mobilité durable est un dispositif financier versé par l'employeur aux salariés qui utilisent un mode de transport écologique pour se rendre au travail. Le covoiturage est notamment concerné. Le montant du forfait peut s'élever jusqu'à 800 euros par an, et est exonéré d'impôt et de cotisations sociales pour l'employeur. Si un salarié bénéficie du forfait mobilité durable et décide en parallèle de s'inscrire sur une plateforme de covoiturage après le 1er janvier, il pourra également toucher la prime proposée par l'Etat.