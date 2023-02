Panier anti-inflation : Lidl, Système U... Qui l'a déjà lancé ?

PANIER ANTI INFLATION. Anticipant la mesure du gouvernement, plusieurs enseignes ont déjà pris l'initiative de créer un panier anti-inflation, permettant de commercialiser des produits du quotidien à bas prix pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages.

[Mise à jour du vendredi 03 février 2023 à 09h57] Les enseignes de la grande distribution prennent les devant. Après Système U, c'est au tour de Lidl de répondre à l'appel du gouvernement. Invité de BFMTV, le directeur exécutif des achats et marketing de Lidl France a annoncé la création d'un panier anti-inflation composé d'une "cinquantaine de produits". "Il faut prendre les produits qu'on retrouve le plus dans le placard des Français", a-t-il souligné. Cette annonce intervient alors que l'enseigne Système U a, elle aussi, annoncé cette semaine la création d'un panier anti-inflation de 150 produits.

Pâtes, riz, viande... Vous l'avez sans doute constaté en faisant vos courses ces derniers mois. Les prix ont fortement augmenté. L'inflation a progressé de 6% sur un an en janvier, selon les estimations de l'Insee. Dans ce contexte, l'exécutif travaille, en concertation avec les acteurs de la grande distribution, sur l'établissement d'un panier anti-inflation. Invitée au micro d'Europe 1, la ministre en charge du Commerce a fait savoir qu'il sera lancé au mois de mars, pour une durée de trois mois. Quels sont les produits concernés ? Qui pourra en bénéficier ? Le Journal du Net répond à toutes vos questions.

Carrefour, Auchan, Leclerc, Lidl, Super U... Qui va mettre en place le panier anti-inflation?

A ce jour, la liste complète des enseignes participant au panier anti-inflation du gouvernement n'est pas encore connue, celles-ci négociant encore avec l'exécutif. La participation des différents acteurs se fera uniquement sur la base du volontariat. Le 1er février dernier, le patron de Système U a annoncé le lancement d'un panier de "150 produits à prix coûtant". Farine, pâte, mayonnaise, huile, café... Les produits seront de marque distributeur. L'enseigne "ne sort pas des discussions avec le gouvernement, on continue à s'y inscrire, par contre on pense qu'il y a urgence pour le pouvoir d'achat et que le 1er mars est encore loin", a expliqué Dominique Schelcher dans un entretien à l'AFP. Le 3 février, c'est au tour de Lidl d'annoncer la création de son panier, composé de 50 produits.

Ces derniers mois, plusieurs enseignes avaient déjà mis en place des offres destinées à soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Carrefour, par exemple, a mis en œuvre un "Défi anti-inflation", avec trente produits essentiels pour moins de 30 euros. On y déniche notamment des pâtes, de la farine, du riz, des conserves, des sodas, gâteaux et produits d'hygiène. En 2022, Leclerc avait mis en place une opération "bouclier anti-inflation", étendue à 230 produits du quotidien.

Que contient le panier anti-inflation ? Produits et liste

Il devrait contenir "une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants", a avancé Olivia Grégoire au micro d'Europe 1, contre une vingtaine évoqués à la mi-janvier. Vous souhaitez obtenir une liste précise ? Plusieurs catégories de produits ont été avancées :

Viande

Produits laitiers

Références d'hygiène

Produits frais et bios

La liste précise des références concernée n'est pas connue. Elle doit passer par des engagements volontaires des enseignes, et non par des dispositions législatives. La ministre a précisé que ces produits seront à "prix bas, et non pas à prix coûtant".

Qui va bénéficier du panier anti-inflation ?

Le panier anti-inflation n'a pas vocation à être conditionné aux revenus du ménage, contrairement à d'autres aides jusqu'ici mises en place par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des particuliers (chèque énergie exceptionnel, aide exceptionnelle de solidarité...). En principe, tous les consommateurs pourront donc bénéficier de ce panier anti-inflation, à condition d'acheter les produits concernés.

Quel est l'objectif du gouvernement à travers le panier anti-inflation ?

"Faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs". C'est l'objectif affiché par la ministre en charge du Commerce, Olivia Grégoire. A travers le panier anti-inflation, l'exécutif souhaite protéger le budget des ménages, rogné depuis plusieurs mois par la hausse des prix à la consommation. Celle-ci résulte de la reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus. Elle a été accélérée par la guerre en Ukraine, qui a provoqué une flambée des matières premières.