Panier anti-inflation : produits, enseignes... Ce que l'on sait

PANIER ANTI INFLATION. Le gouvernement a esquissé les contours du panier anti-inflation. Destiné à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, ce dispositif doit être mis en place d'ici le mois prochain.

[Mise à jour du lundi 13 février 2023 à 10h12] Les modalités du panier anti-inflation se précisent. L'entourage du cabinet de la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, a esquissé les contours de ce dispositif auprès du Parisien la semaine passée. Il a notamment confirmé qu'une cinquantaine de produits seront concernés à partir du mois de mars, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin. Ces produits seront classés dans cinq grandes catégories : hygiène, propreté, frais, surgelé et épicerie. Dans le détail, le panier anti-inflation sera composé de cinq fruits et légumes, dont au moins trois bio, deux féculents, de la viande rouge et blanche (dont au moins une labellisée), du poisson, des produits d'hygiène dentaire. Le cabinet d'Olivia Grégoire a tenu à battre en brèche une fausse idée reçue sur ce panier anti-inflation : "Ce n'est pas un panier au rabais avec des produits vendus à prix cassés". "Il s'agit d'un panier de qualité, avec un véritable intérêt pour la santé, que le distributeur doit mettre en avant auprès de ses clients", explique-t-on dans les colonnes du quotidien francilien. Les enseignes de la grande distribution garderont la main sur les prix. L'exécutif a considéré que le blocage de certains prix était "trop complexe à mettre en œuvre", car il aurait fallu légiférer sur le sujet. Concrètement, l'exécutif ne fera que suggérer une liste de produits dans laquelle chaque distributeur pourra piocher pour constituer son propre panier.

Carrefour, Auchan, Système U, Leclerc, Lidl... Qui met en place le panier anti-inflation ?

A ce jour, la liste complète des enseignes participant au panier anti-inflation du gouvernement n'est pas encore connue, celles-ci négociant encore avec l'exécutif. La participation des différents acteurs se fera uniquement sur la base du volontariat. Le 1er février dernier, le patron de Système U a annoncé le lancement d'un panier de "150 produits à prix coûtant". Farine, pâte, mayonnaise, huile, café... Les produits seront de marque distributeur. L'enseigne "ne sort pas des discussions avec le gouvernement, on continue à s'y inscrire, par contre on pense qu'il y a urgence pour le pouvoir d'achat et que le 1er mars est encore loin", a expliqué Dominique Schelcher dans un entretien à l'AFP. Le 3 février, c'est au tour de Lidl d'annoncer la création de son panier, composé de 50 produits.

Ces derniers mois, plusieurs enseignes avaient déjà mis en place des offres destinées à soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Carrefour, par exemple, a mis en œuvre un "Défi anti-inflation", avec trente produits essentiels pour moins de 30 euros. On y déniche notamment des pâtes, de la farine, du riz, des conserves, des sodas, gâteaux et produits d'hygiène. En 2022, Leclerc avait mis en place une opération "bouclier anti-inflation", étendue à 230 produits du quotidien.

Qui peut bénéficier du panier anti-inflation ? Quels produits ?

Le panier anti-inflation est censé être accessible à tous les consommateurs. Il doit contenir "une cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants", affirmait en janvier la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, au micro de Europe 1. Ces produits devraient se diviser en cinq catégories :

Hygiène

Propreté

Frais

Surgelé

Epicerie

La liste précise des références concernée n'est pas connue. Elle doit passer par des engagements volontaires des enseignes, et non par des dispositions législatives. La ministre a précisé que ces produits seront à "prix bas, et non pas à prix coûtant". Parmi ces articles il devra y avoir : cinq fruits et légumes, dont au moins trois bio, deux féculents, de la viande rouge et blanche (dont au moins une labellisée), du poisson, des produits d'hygiène dentaire.

Quel est l'objectif du gouvernement à travers le panier anti-inflation ?

"Faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs". C'est l'objectif affiché par la ministre en charge du Commerce, Olivia Grégoire. A travers le panier anti-inflation, l'exécutif souhaite protéger le budget des ménages, rogné depuis plusieurs mois par la hausse des prix à la consommation. Celle-ci résulte de la reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus. Elle a été accélérée par la guerre en Ukraine, qui a provoqué une flambée des matières premières.