Prix du carburant : votre facture à la pompe va baisser

PRIX DU CARBURANT. Après des mois d'inflation record, le prix du carburant a enfin baissé cette semaine. Le gazole connaît la plus forte réduction. Une aubaine alors que bon nombre de Français ont déjà pris la route des vacances.

[Mise à jour du jeudi 02 mars 2023 à 08h51] Une véritable aubaine pour tous les Français qui ont emprunté la route des vacances cette semaine. Alors que les prix du carburant flambent depuis des mois - conséquence de l'inflation liée à la guerre en Ukraine - les tarifs à la pompe connaissent enfin une accalmie. En effet, depuis le 27 février, vous pouvez constater que vos factures d'essence ou de diesel sont moins salées. Les prix de certains carburants ont diminué dans le sillage du cours du baril qui a lui aussi connu une légère baisse selon le ministère de la Transition écologique. Le SP95 - E10 voit son prix réduire de 0,9 centime en une semaine, pour atteindre 1,8687 euro le litre. La baisse est encore plus marquée pour le diesel qui atteint 1,8101 euro le litre, soit 2,8 centimes de moins que la semaine précédente. Du reste, c'est sur le tarif du gazole que vous pourrez constater la plus forte baisse. En clair, les carburants se stabilisent après avoir connu une légère hausse de prix liée à la fin des dispositifs de ristournes à la pompe mis en place en fin d'année 2022 par le gouvernement et par TotalEnergies.

Où trouver des prix du carburant plafonnés ?

Depuis le 1er mars 2023, le groupe TotalEnergies plafonne les prix de l'essence et du diesel à 1,99 euro le litre. Dans le détail, les tarifs diesel B7, du diesel B10, du SP95-E10, du SP95-E5 et Superéthanol E85 ne pourront pas dépasser les 2 euros. En revanche, les carburants SP-98 et le diesel Excellium ne sont pas concernés par ce blocage des prix. Le plafonnement des tarifs intervient alors que les prix du carburant pourraient de nouveau augmenter sous l'effet de l'inflation survenue dans le sillage de la guerre en Ukraine. Un phénomène accentué par la fin des dispositifs de remises à la pompe instaurés par le gouvernement et TotalEnergies en fin d'année 2022. Ainsi, dans presque la moitié des 3 400 stations-services gérées par le groupe français, au moins un produit pétrolier a déjà dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre. Dans ces cas précis, le plafonnement des tarifs se traduit par une baisse du prix à la pompe. Le dispositif initié par Total doit durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Pour l'heure, aucune autre entreprise du secteur de la distribution de carburant n'a indiqué vouloir baisser ou plafonner ses tarifs.

Le plafonnement des prix proposé par TotalEnergie permet de garantir aux automobilistes qu'ils ne paieront jamais plus de 2 euros, et ce peu importe l'évolution de l'inflation cette année. La déclaration du PDG de Total intervient alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué mardi 21 février qu'un "geste diesel" serait fait par les firmes du secteur de l'énergie, afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, face à la flambée des prix des carburants. Le groupe pétrolier français cherche également à améliorer son image auprès du grand public après avoir annoncé le 8 février dernier, des bénéfices historiques de 19 milliards d'euros sur l'année 2022. De plus, TotalEnergie jouit d'une position très favorable en France. Il s'agit de la seule entreprise sur le marché français du carburant qui produit et raffine son propre pétrole, ce qui lui offre une marge de manœuvre plus importante sur les prix.

En règle générale, les grandes surfaces pratiquent des tarifs plus avantageux sur le carburant. Dans les hypermarchés Leclerc, Intermarché, Système U ou Carrefour, il est possible de trouver des stations-services. Vous pouvez consulter les prix à la pompe pratiqués dans chaque magasin, situé sur le territoire français, en consultant les pages dédiées aux différentes enseignes sur le site prix-du-carburant.fr. Un autre site internet, mis à jour cette fois par le ministère de la Transition écologique, vous donne accès à une carte interactive. Celle-ci recense la totalité des stations-services qui se trouvent sur le territoire français et actualise les tarifs qui y sont pratiqués chaque semaine. Si vous prenez la route pour le travail ou bien pour les vacances, vous pouvez également indiquer l'itinéraire que vous comptez suivre afin d'identifier les relais les moins chers qui se trouvent sur votre route.

Où le carburant est-il le moins cher ?

Selon la région, le département ou la commune dans laquelle vous êtes, le prix des carburants n'est pas le même. En cause, la proximité avec les raffineries ou le coût d'approvisionnement peut faire varier les prix. Les enseignes ne pratiquent pas non plus les mêmes tarifs. Voici à titre indicatif, pour chaque carburant, les stations-services les moins chères de l'hexagone.

Gasoil : 1,699 euro le litre chez Leclerc (Vendée)

Sans-Plomb 95 (E5) : 0,929 euro chez Carrefour (Seine-Maritime)

Sans-Plomb 98 : 0,939 euro chez Système U (Ille-et-Vilaine)

Sans-Plomb 95 (E10) : 0,962 euro chez Total (Meurthe-et-Moselle)

Superéthanol E85 : 0,960 euro chez Système U (Morbihan)

Pourquoi les prix du carburant ont augmenté ?

Les problèmes d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de production des carburants, engendrés par la guerre en Ukraine, se répercutent sur les prix à la pompe. Dans plusieurs stations-services, le prix de l'essence a parfois dépassé la barre symbolique des deux euros le litre, comme c'est le cas à Paris. L'autre raison qui explique l'accélération de l'inflation des prix du carburant est l'arrêt des dispositifs de ristournes à la pompe mis en place en fin d'année 2022. En effet, de septembre à décembre, Total avait appliqué un rabais de 20 puis de 10 centimes par litre d'essence. De son côté, le gouvernement a lui aussi appliqué une réduction en prenant à sa charge 30 puis 10 centimes par litre de carburant acheté. La fin de ces aides a eu pour conséquence de faire automatiquement remonter les prix des produits pétroliers. Enfin, le printemps est traditionnellement la saison où la majeure partie des raffineries de pétrole sont en maintenance, ce qui réduit, de fait, la productivité et fait donc mécaniquement grimper les tarifs.