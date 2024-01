Sur TikTok, comment créer son avatar virtuel à base d'IA très simplement

TikTok permet désormais aux utilisateurs français de créer des avatars virtuels grâce à l'intelligence artificielle. La procédure est simple et rapide.

e sera certainement une des nombreuses nouvelles tendances en 2024 sur les réseaux sociaux : les avatars virtuels. Popularisé en 2023 avec l'avènement des intelligences artificielles spécialisées dans la génération d'images, les doubles virtuels ont conquis les plateformes. Snapchat, BeFake , et plus récemment TikTok se sont mis à la page. Le principe est simple : à partir de plusieurs photographies d'une personne, l'IA est capable de reproduire fidèlement une version numérique d'un humain. Et le résultat est bluffant.

Pour créer votre propre avatar virtuel, la procédure est très simple. Rendez-vous dans l'application TikTok sur mobile. Allez dans "Profil" puis cliquez sur votre photographie de profil. Cliquez ensuite sur "Essayer les avatars." L'application vous invite ensuite à envoyer entre 3 et 10 photos de votre galerie. Une fois les images sélectionnées appuyez sur "Créer". Vous serez ensuite invité à choisir les styles d'avatar à générer parmi 10 images stylisées différentes. Cliquez ensuite sur "Continuer". L'application va se mettre à générer 30 avatars différents en tenant compte des styles cochés préalablement. Le processus peut prendre jusqu'à 5 minutes. En attendant la fin de la génération, vous pouvez quitter l'application ou revenir à l'accueil de TikTok. Une fois les 30 images générées, plusieurs possibilités s'offrent à vous : utiliser un des nombreux avatars en photographie de profil par défaut et/ou télécharger les photos que vous souhaitez garder.

Plusieurs styles d'avatars sont disponibles. © Capture d'écran

Il n'est possible de générer des avatars avec TikTok qu'une seule fois par jour. Concernant l'envoie des images de votre galerie, TikTok précise que ces dernières sont temporairement stockées, probablement sur les serveurs, le temps de la génération et ensuite définitivement supprimées. Ces dernières feront l'objet d'un traitement algorithmique afin de veiller à ce qu'elles n'enfreignent pas les règles de la communauté. L'outil est efficace mais rapidement limité : il n'est pas possible de configurer à souhaits les images produites par l'IA de TikTok.

"Nous réfléchissons sans cesse à de nouveaux moyens d'apporter une valeur ajoutée à la communauté et d'enrichir l'expérience TikTok, tout en continuant à construire un lieu sûr qui divertit, inspire la créativité et stimule la culture", expliquait TikTok à The Verge en avril 2023, en évoquant cette nouvelle fonctionnalité. Depuis, l'application a mis en place de nouveaux outils pour aider les créateurs de contenus à labelliser leurs productions IA. Le but étant de stimuler la créativité tout en garantissant une information claire sur les contenus.