Panodyssey réseau social dédié à "l'écriture créative", lève 5 millions d'euros

La plateforme développe ses compétences notamment en matière d'IA pour lancer en septembre une offre d'édition, diffusion, certification et traçabilité de contenus en mode SaaS

Panodyssey, réseau social dédié à "l'écriture créative", annonce ce mercredi 24 avril lever 5 millions d'euros auprès d'investisseurs privés et de la Commission européenne. Se voulant à mi-chemin entre la plateforme de streaming littéraire et le réseau social, Panodyssey a un mot d'ordre : être un "réseau social culturel, éthique et transparent" dédié aux "auteurs et passionnés de culture littéraire". Une mission qui va évoluer grâce à la participation à deux programmes européens inclus dans le cadre de cette levée pour intégrer prochainement de nouvelles fonctionnalités d'édition et de diffusion, y compris à l'aide de l'intelligence artificielle.

Revendiquant 2 000 auteurs inscrits et certifiés, 500 000 visiteurs uniques et 10 000 lecteurs logués, Panodyssey a été créé en 2018 par Alexandre Leforestier, cofondateur de Qobuz, service de streaming musical français qu'il a dirigé pendant 16 ans, et Yann Rigo (ex-Meetic). Le visiteur y retrouve beaucoup d'autoédition et un peu de tout : nouvelles, chroniques, critiques, fictions, essais, alertes, enquêtes d'actualité, dessins humoristiques, etc. dans des styles ou sur des thématiques aussi diverses que le drame, l'érotisme, l'aventure ou, en non-fiction, le bien-être, la politique ou l'entrepreneuriat.

Pour la plupart textuels, avec des images, ou dessinés, les contenus restent hébergés par Panodyssey sur le cloud. Ils sont présentés sur le fil d'actualité et dans le cadre de "creative rooms" qui regroupent des séries d'articles, des chapitres d'un récit ou d'un roman, etc. Quant aux contenus audio et vidéo, ils peuvent être diffusés chez Panodyssey mais de manière embarquée (partage de lien de plateformes tierces).

Les comptes des créateurs et des lecteurs qui souhaitent régir en mode public sont certifiés. L'origine des contenus est horodatée sur des registres de propriété intellectuelle. "Chez Panodyssey, la qualité des contenus est garantie par leur authenticité", déclare Alexandre Leforestier. Le lecteur peut accéder librement à jusqu'à 30 contenus par mois sur la plateforme web sans nécessairement créer de compte. Pour en lire davantage, contribuer aux œuvres voire partager des posts, il doit créer un compte auquel il accède sur le web ou à travers l'application mobile (développée en Ukraine).

Les auteurs publient gratuitement en se servant d'une plateforme d'édition de textes fournie par Panodyssey. Mais s'ils veulent disposer de fonctionnalités enrichies comme la mise en avant de leurs contenus et davantage d'espace d'hébergement, ils sont invités à adhérer au programme dédié aux professionnels en payant une inscription symbolique de 199 euros HT. 200 personnes morales sont inscrites ce jour, parmi lesquelles des médias (l'agence de presse espagnole EFE et VoxEurop).

Programmes européens

Panodyssey n'affiche pas de publicité et ne prévoit pas non plus de prendre des commissions sur les recettes des auteurs qui vendent l'accès à leurs contenus sur la plateforme. Son objectif dès la rentrée de septembre est de devenir une plateforme SaaS proposant, dans le cadre de l'offre Panodyssey Web Services, des fonctionnalités enrichies d'édition, publication, certification et traçabilité, y compris en faisant usage de l'IA.

D'où l'importance des deux programmes européens auquel l'entreprise participe et qui contribuent au montant de la levée annoncée ce mercredi. Tout d'abord l'Europe Creative Innovation LAB qui soutient le consortium créé par Panodyssey "CREA Trust AI" et auquel appartiennent Arte TV et l'agence de presse espagnole EFE. Ce projet permettra à Panodyssey de développer l'usage de l'IA, par exemple, pour automatiser la mise en ligne, la génération de tags, la traduction et la recommandation des contenus. Il l'aidera également à mettre au point des fonctionnalités de traçabilité de contenus générés avec la participation de l'IA : "Pour chaque bloc de contenu on disposera d'une base consultable par le public répertoriant toutes les IA utilisées ", explique Alexandre Leforestier.

Panodyssey prend part également au consortium Trusted European Media data Space (TEMS), soutenu par le programme Digital Europe et qui rassemble une quarantaine de médias poids-lourds européens dont l'AFP, France Télévision et RTBF. TEMS inclut la mise au point de connecteurs interopérables servant à normaliser et faciliter les échanges de données dans le secteur de l'édition numérique en Europe. En deux mots, grâce à TEMS, les éditeurs professionnels pourront demain injecter dans Panodyssey leurs contenus pour les monétiser dans le cadre des creative rooms. De même, les contenus publiés sur Panodyssey pourront demain être diffusés dans d'autres plateformes numériques européennes.

Enfin, Panodyssey prévoit également de proposer à ses partenaires sa solution de certification de comptes interconnectés à un registre de propriété intellectuelle, Trusted API.