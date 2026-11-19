Figure marquante de l'audiovisuel, Bertrand Méheut s'est éteint, laissant une empreinte durable sur le groupe Canal+.

Jeudi 19 novembre au matin, sur son compte X, Maxime Saada, président du directoire du groupe, annonce que Bertrand Méheut est mort. Il a été président du groupe Canal+ de 2002 à 2015. Cette disparition clôt le parcours de celui qui a profondément influencé l'histoire de la chaîne.

Un dirigeant qui a "profondément marqué l’histoire" de Canal+

C'est en 2002 qu'il était venu du secteur agrochimique, pour redresser Canal+, qui était aux abois, selon Les Echos.

L'actuel président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, salue un dirigeant ayant "profondément marqué l'histoire" de l'entreprise. Il poursuit : "Par son engagement, sa vision et son action, il a accompagné une étape majeure de son développement et laissé une empreinte durable sur CANAL+". Maxime Saada rend aussi hommage à un homme "d'une intelligence exceptionnelle", doté "d'une capacité de travail et d'une exigence hors du commun".

Maxime Saada souligne également sa capacité à "déceler les potentiels, faire confiance à des jeunes, leur donner leur première chance et leur confier des responsabilités importantes". Il cite notamment son propre parcours, ainsi que ceux d'Alexandre Bompard et de Rodolphe Belmer, qui ont bénéficié de sa confiance.

"Son héritage ne se mesure pas seulement à ce qu’il a accompli pour CANAL+, mais aussi à ce qu’il a permis à tant d’autres de devenir", ajoute-t-il avant d’adresser aux proches de Bertrand Méheut ses sincères condoléances, ainsi que celles des équipes de la chaîne.