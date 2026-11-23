Avec la multiplication des lunettes connectées, la question se pose. Un salarié peut-il en porter sur son lieu de travail sans risquer de sanction ?

Vous en trouverez peut-être une sous votre sapin de Noël : une paire de lunettes connectées. Les ventes ne cessent de grimper. Essilor Luxottica, fabricant des Ray-Ban Meta, affirme avoir vendu plus de 7 millions de paires dans le monde en 2025, contre 2 millions sur les années 2024 et 2023 cumulées. MAis cela ne va pas sans poser certaines questions, notamment en milieu professionnel.

Imaginons la scène. Vous décidez d'arborer au travail cette nouvelle paire de lunettes et un collègue la remarque. Peut-être sera-t-il amusé, plus probablement sera-t-il offusqué s'il s'aperçoit que vous le filmez. Que risquez-vous à porter ces verres devant d'autres salariés ? La réponse est nuancée. Le JDN a d'abord contacté l'Association Nationale des DRH (ANDRH) pour connaître la position des représentants des ressources humaines en entreprise. Verdict ? L'ANDRH n'a aucune position arrêtée sur le sujet pour le moment, même si le sujet est discuté en interne.

Qu'en pensent les professionnels du droit ? "Nous voyons les questions arriver, répond Mathilde Paquelier, avocate en droit social chez BCTG Avocats. Un téléphone, on peut voir s'il enregistre ou non. Avec des lunettes, c'est beaucoup plus difficile de savoir." Filmer ses collègues à leur insu peut être une violation de leur vie privée. Le JDN a donc interrogé la Cnil pour expliciter les sanctions encourues par un salarié à lunettes connectées.

Cette dernière distingue deux situations. Si votre employeur vous fournit lui-même les lunettes pour une tâche précise, c'est à lui de vous fixer des règles pour encadrer ce qui est autorisé ou non. En revanche, si un salarié décide de les porter de lui-même, les risques sont plus nombreux car l'employeur ne maîtrise rien. La Cnil en dresse une liste. Droit à l'image, droit au respect de la vie privée de chacun, interdiction d'enregistrer dans un lieu privé, discrétion des agents publics, respect du secret professionnel en entreprise…

Selon la Cnil, c'est la possibilité de filmer et d'enregistrer qui expose le salarié : sa responsabilité peut être engagée au regard du Code civil comme du Code pénal, qui interdit de capter des images ou des paroles dans un lieu privé sans consentement. La Cnil va prochainement consulter le ministère du Travail sur la façon dont les employeurs peuvent encadrer ces lunettes sur leur lieu de travail.

Et si vous tenez quand même à les montrer à vos collègues en évitant tous les risques ? Un moyen simple existe : informer. "Le mieux est de prévenir son employeur et d'expliquer l'usage, comme on demande aujourd'hui l'accord de chacun avant d'enregistrer une visioconférence par exemple", conseille Mathilde Paquelier. Une recommandation confirmée par la Cnil, qui suggère d'informer son entourage et d'éteindre ses lunettes comme on éteint son téléphone. Comme quoi éteindre ses lunettes peut parfois permettre d'y voir plus clair.